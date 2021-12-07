林師傑帶妻移民英國籌備開農場和旅館 歐陽巧瑩爆粗講原因：香港太荒謬

今年年中仍有亮相ViuTV節的林師傑，原來與老婆歐陽巧瑩於兩個月前已移民英國，展開新生活。林師傑移民都帶埋兩隻愛犬，緊拒棄養，他近日在社交網上載了不少新相，又頻頻開直播，睇得出佢面對新環境好興奮，仲話已經有晒搵錢大計，希望可以開農場同B&B（旅館）招呼香港人。