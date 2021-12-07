林師傑帶妻移民英國籌備開農場和旅館 歐陽巧瑩爆粗講原因：香港太荒謬
今年年中仍有亮相ViuTV節的林師傑，原來與老婆歐陽巧瑩於兩個月前已移民英國，展開新生活。林師傑移民都帶埋兩隻愛犬，緊拒棄養，他近日在社交網上載了不少新相，又頻頻開直播，睇得出佢面對新環境好興奮，仲話已經有晒搵錢大計，希望可以開農場同B&B（旅館）招呼香港人。
撰文：東方新地 圖片：[email protected]、[email protected]
林師傑低調移英
林師傑出道以來負面新聞不少，為人喜歡招搖，不過今次移民英國就選擇低調行事，與老婆歐陽巧瑩兩個月前帶同了兩隻愛犬赴英一起過新生活。至近月林師傑在社交網po出大量在外地的照片，再加上開直播，大家才知道他已經離開香港。
直播講發展大計
在英國安頓好後，林師傑開始計劃自己的未來生活，日前他表示籌備開Patreon，拍片同大家分享點樣設計素食餐單、冥想、瑜珈及減壓方法等等 ，對於有不少朋友都問他何時回港，林師傑直言︰「喺呢度多咗空間同時間，我唔想返嚟……」因為林師傑有感在香港唱片公司唔buy他，電視台唔buy他，雖然後來有上ViuTV節目，《CHILL CLUB》都有邀請他演出，不過身處香港時，他覺得做不到他想做的事。
買入34年車齡的Dream Car
身處英國的林師傑繼續率性敢言，直播中不時夾雜粗口，他更為自己定下明確目標，絕不讓自己停不來︰「我希望自己有個農場，可以經營B&B，招待你哋嚟住，我又會繼續整理舊車，你哋可以租我嘅車用。」林師傑看來滿肚密圈，早前他更在英國買入一架恨了多年的保時捷跑車，仲話架車已經34歲老過佢一年，不過林師傑就放了不少心機在這架Dream Car上。
歐陽巧瑩直言離開傷心地
至於老婆歐陽巧瑩，她在社交網po了帶同愛犬搭飛機的照片，並留言表示一直都好鍾意香港，因為香港是她的根，從來無想過會有離開的一日，可惜3年後的今日覺得香港已經太荒謬，令她好傷心，無奈之下選擇離開。林師傑與歐陽巧瑩都講到好似以後唔再返港咁，仲話會嘗試造人，在英國落地生根！