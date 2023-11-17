林德信低調娶圈外女友 背景大公開 曾獲選清酒小姐
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現年38歲的林德信（Alex），昨日（16日）低調迎娶交往多年，任職清酒侍酒師的圈外女友Candace，展開人生的新一頁。而作為新老爺的林子祥，更興奮獻唱特意寫給兒子的歌曲《小蘋果》祝福一對新人，場面十分感人！
Candace肚凸凸疑似雙喜臨門
Candace昨日以一身露背婚紗行禮，雖然靚樣非常明艷動人，但是大家的關注卻放在了Candace微凸的小腹上，紛紛猜測Candace是否雙喜臨門！其實林德信早就透露過自己十分喜歡小朋友，又希望婚後能有個大家庭，若是雙喜臨門就真係夠晒幸福美滿！
新老爺林子祥溫馨獻唱 場面感人
作為新老爺的林子祥當然有為兒子及新抱送上祝福，還獻唱了寫給兒子的歌曲《小蘋果》，令台下聽歌的林德信十分感動！隨後林子祥亦與林德信及Candace擁抱，場面溫馨感人！
林德信搣甩緋聞纏身形象
在林德信出道的10年間，他不時會與圈中女藝人傳出緋聞，當中包括吳雨霏（Kary）、江海迦（AGA）、松岡李那（Linah），甚至連台灣的「初戀女神」陳妍希都同林德信傳過緋聞！
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撰文：東方新地圖片來源：網上圖片、IG@ngk、IG@agaseen、IG@linahxoxo、IG@yanxi531、IG@alamfish、IG@candacepooon