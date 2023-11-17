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林德信低調娶圈外女友 背景大公開 曾獲選清酒小姐

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現年38歲的林德信（Alex），昨日（16日）低調迎娶交往多年，任職清酒侍酒師的圈外女友Candace，展開人生的新一頁。而作為新老爺的林子祥，更興奮獻唱特意寫給兒子的歌曲《小蘋果》祝福一對新人，場面十分感人！

林德信 alex 林德信昨日低調迎娶圈外女友。
林德信昨日低調迎娶圈外女友。（圖片來源：IG@alamfish）
林德信 alex Candace眼大大十分靚女！
Candace眼大大十分靚女！（圖片來源：IG@candacepooon）

Candace肚凸凸疑似雙喜臨門

Candace昨日以一身露背婚紗行禮，雖然靚樣非常明艷動人，但是大家的關注卻放在了Candace微凸的小腹上，紛紛猜測Candace是否雙喜臨門！其實林德信早就透露過自己十分喜歡小朋友，又希望婚後能有個大家庭，若是雙喜臨門就真係夠晒幸福美滿！

林德信 alex Candace曾獲選清酒小姐。
Candace曾獲選清酒小姐。（圖片來源：IG@candacepooon）
林德信 alex Candace非常熱愛運動，身材fit爆。
Candace非常熱愛運動，身材fit爆。（圖片來源：IG@candacepooon）

新老爺林子祥溫馨獻唱 場面感人

作為新老爺的林子祥當然有為兒子及新抱送上祝福，還獻唱了寫給兒子的歌曲《小蘋果》，令台下聽歌的林德信十分感動！隨後林子祥亦與林德信及Candace擁抱，場面溫馨感人！

林德信 alex 新老爺林子祥亦有為一對新人獻唱。
新老爺林子祥亦有為一對新人獻唱。（圖片來源：網上圖片）
林德信 alex 林德信及Candace齊齊上前與林子祥擁抱，場面十分感人。
林德信及Candace齊齊上前與林子祥擁抱，場面十分感人。（圖片來源：網上圖片）
林德信 alex 林德信和父親林子祥的感情十分好。
林德信和父親林子祥的感情十分好。（圖片來源：IG@alamfish）

林德信搣甩緋聞纏身形象

在林德信出道的10年間，他不時會與圈中女藝人傳出緋聞，當中包括吳雨霏（Kary）、江海迦（AGA）、松岡李那（Linah），甚至連台灣的「初戀女神」陳妍希都同林德信傳過緋聞！

林德信 alex 吳雨霏2011年時因與林德信拍MV而傳出緋聞。
吳雨霏2011年時因與林德信拍MV而傳出緋聞。（圖片來源：IG@ngk）
林德信 alex AGA在2016年時與林德信傳出緋聞。
AGA在2016年時與林德信傳出緋聞。（圖片來源：IG@agaseen）
林德信 alex 松岡李那與林德信的緋聞傳了長達兩年之久。
松岡李那與林德信的緋聞傳了長達兩年之久。（圖片來源：IG@linahxoxo）
林德信 alex 台灣女神陳妍希與林德信在美國讀大學時已經認識，入行後傳出二人早就曖昧。
台灣女神陳妍希與林德信在美國讀大學時已經認識，入行後傳出二人早就曖昧。（圖片來源：IG@yanxi531）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：網上圖片、IG@ngk、IG@agaseen、IG@linahxoxo、IG@yanxi531、IG@alamfish、IG@candacepooon

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