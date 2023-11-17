林德信低調娶圈外女友 背景大公開 曾獲選清酒小姐

現年38歲的林德信（Alex），昨日（16日）低調迎娶交往多年，任職清酒侍酒師的圈外女友Candace，展開人生的新一頁。而作為新老爺的林子祥，更興奮獻唱特意寫給兒子的歌曲《小蘋果》祝福一對新人，場面十分感人！