48歲林志玲廣告原相曝光 細紋石頭瘡原形畢露顏值盡失
林志玲廣告原相盡顯老態 細紋石頭瘡原形畢露
近日內地社交平台流傳一批台灣名模林志玲在拍攝廣告時的「廣告原照」，照片中的林志玲身穿高領白色上衣，搭配西裝外套，擺曬Poses非常專業。不過網民所流出的原圖完全未有經過修圖，令林志玲的皮膚狀況一覽無遺，臉上細紋和石頭瘡等瑕疵都原形畢露，與當年仙氣十足的林志玲差得遠！
網民評價好壞參半：「老了就不好看了」
林志玲的廣告原圖一流出，即刻引來過千位網民留言，不少網民都表示歲月不留人，慨歎花大錢錢保養的林志玲都老態盡顯；相反亦有網民留言大讚林志玲醫美痕跡不明顯，以接近50歲的高齡來說已經算保養得好好。
林志玲傳被家暴 打爆鼻入院照遭瘋傳
林志玲於2019年與日本男團EXILE成員AKIRA（黑澤良平）結婚，並且在1月31日誕下愛子，兩夫婦一直十分恩愛。不過，早前內地社交網就瘋傳一張疑似林志玲被家暴而被送院的入院照，並且表示林志玲的鼻子被打到爆裂，情況嚴重。有眼尖的網民發現家暴一事為假新聞，家暴照的相中人並不是林志玲，而是韓國女星李敏英在數年前受傷的舊照。
林志玲結婚3年依然甜蜜 因1事令小S翻白眼
事實上，林志玲和黑澤良平不但沒有不和，兩人雖然已經結婚3年但依然非常甜蜜。早前黑澤良平上小S節目《小姐不熙娣》，被問到為何會願意結婚，黑澤良平馬上回答表示：「因為遇到一個很棒的老婆！」，並且以「命運」一詞來形容兩人的婚姻，隔空示愛超級甜蜜，搞到小S都忍唔住翻白眼。
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