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48歲林志玲廣告原相曝光 細紋石頭瘡原形畢露顏值盡失

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貴為「台灣第一名模」的林志玲今年48歲，2019年與日本男團黑澤良平結婚後，去年更榮升人母。近日內地社交網上流出一批林志玲拍攝廣告的原相，零修圖的廣告原圖零林志玲臉上細紋、石頭瘡等瑕疵一覽無遺，仙氣大減，被網民狠批「顏值盡失、跌落神壇」！

林志玲 48歲林志玲自入行以來都被大讚仙氣十足，被封為「台灣第一名模」。
48歲林志玲自入行以來都被大讚仙氣十足，被封為「台灣第一名模」。（圖片來源：[email protected]

林志玲廣告原相盡顯老態 細紋石頭瘡原形畢露

近日內地社交平台流傳一批台灣名模林志玲在拍攝廣告時的「廣告原照」，照片中的林志玲身穿高領白色上衣，搭配西裝外套，擺曬Poses非常專業。不過網民所流出的原圖完全未有經過修圖，令林志玲的皮膚狀況一覽無遺，臉上細紋和石頭瘡等瑕疵都原形畢露，與當年仙氣十足的林志玲差得遠！

林志玲 林志玲每次都將照片執到靚一靚先上傳到社交平台。
林志玲每次都將照片執到靚一靚先上傳到社交平台。（圖片來源：[email protected]
林志玲 近日有內地網民流出林志玲的零修圖廣告原圖，歲月不留人，額頭上的石頭瘡原形畢露。
近日有內地網民流出林志玲的零修圖廣告原圖，歲月不留人，額頭上的石頭瘡原形畢露。（圖片來源：小紅書@圓圓的淼圓）
林志玲 額頭上亦有好多暗粒。
額頭上亦有好多暗粒。（圖片來源：小紅書@圓圓的淼圓）
林志玲 嗰妝仲浮粉，可見皮膚狀態麻麻。
嗰妝仲浮粉，可見皮膚狀態麻麻。（圖片來源：小紅書@圓圓的淼圓）
林志玲 眼周細紋都挺明顯。
眼周細紋都挺明顯。（圖片來源：小紅書@圓圓的淼圓）

網民評價好壞參半：「老了就不好看了」

林志玲的廣告原圖一流出，即刻引來過千位網民留言，不少網民都表示歲月不留人，慨歎花大錢錢保養的林志玲都老態盡顯；相反亦有網民留言大讚林志玲醫美痕跡不明顯，以接近50歲的高齡來說已經算保養得好好。

林志玲
（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）

林志玲傳被家暴 打爆鼻入院照遭瘋傳

林志玲於2019年與日本男團EXILE成員AKIRA（黑澤良平）結婚，並且在1月31日誕下愛子，兩夫婦一直十分恩愛。不過，早前內地社交網就瘋傳一張疑似林志玲被家暴而被送院的入院照，並且表示林志玲的鼻子被打到爆裂，情況嚴重。有眼尖的網民發現家暴一事為假新聞，家暴照的相中人並不是林志玲，而是韓國女星李敏英在數年前受傷的舊照。

林志玲 早前內地網一度瘋傳林志玲被家暴的消息，幸好只是虛驚一場。
早前內地網一度瘋傳林志玲被家暴的消息，幸好只是虛驚一場。（圖片來源：[email protected]

林志玲結婚3年依然甜蜜 因1事令小S翻白眼

事實上，林志玲和黑澤良平不但沒有不和，兩人雖然已經結婚3年但依然非常甜蜜。早前黑澤良平上小S節目《小姐不熙娣》，被問到為何會願意結婚，黑澤良平馬上回答表示：「因為遇到一個很棒的老婆！」，並且以「命運」一詞來形容兩人的婚姻，隔空示愛超級甜蜜，搞到小S都忍唔住翻白眼。

林志玲 林志玲和黑澤良平結婚3年，依然甜蜜如新婚。
林志玲和黑澤良平結婚3年，依然甜蜜如新婚。（圖片來源：[email protected]
林志玲 早前黑澤良平上節目更大讚林志玲是一個「很棒的老婆」
早前黑澤良平上節目更大讚林志玲是一個「很棒的老婆」（圖片來源：《小姐不熙娣》截圖）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：小紅書@圓圓的淼圓、[email protected]、《小姐不熙娣》截圖

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