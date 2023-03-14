48歲林志玲廣告原相曝光 細紋石頭瘡原形畢露顏值盡失

貴為「台灣第一名模」的林志玲今年48歲，2019年與日本男團黑澤良平結婚後，去年更榮升人母。近日內地社交網上流出一批林志玲拍攝廣告的原相，零修圖的廣告原圖零林志玲臉上細紋、石頭瘡等瑕疵一覽無遺，仙氣大減，被網民狠批「顏值盡失、跌落神壇」！