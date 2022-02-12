47歲林志玲秘密產子惹代孕傳聞 老公Akira開腔打破謠言

台灣第一名模林志玲與日本天團EXILE成員Akira（黑澤良平）結婚3年，一直對外表示積極造人，趁住新春佳節，林志玲在社交網報喜，晒出一家三口的手指合照，據知47歲的她在日本秘密產子，因為是高齡陀B，事前保密功夫做足，不過卻惹來代孕傳聞，Akira護妻心切，親口打破謠言。