47歲林志玲秘密產子惹代孕傳聞 老公Akira開腔打破謠言
林志玲 久未露面傳代孕產子
47歲的台灣第一名模林志玲久未露面，原來造人成功一直匿埋養胎，為日本組合EXILE成員Akira丈夫添丁，不過卻因為懷孕至分娩都未有公開現身，如此秘密，惹來代孕傳聞。日前Akira接受品牌邀請，透過視頻與台灣傳媒拜年，分享初為人父的喜悅，他笑得好開心，更以普通話說「謝謝大家」:「當爸爸之後非常幸福，與其說是感動，不如說是感謝志玲。」
Akira感謝林志玲的付出
Akira更親口回應林志玲搵代孕產子的傳聞，他直指太太一直都沒有放棄，懷抱著希望，終於得到自己夢寐以求的幸福，他說：「過去志玲一年365天都不睡覺，不停地在工作，不過婚後她把重心都放在家裡，很珍惜與家人相處的時間，生活方式大大改變，我們很努力一起打造家庭，看到這樣的她，我真的很尊敬也很感謝」。Akira會親手煲雞湯給林志玲補身，又分擔湊仔的工作，對於囝囝像誰？他笑言兩個都似。
林志玲 順利誕牛寶寶
林志玲除夕夜在社交網宣布在虎年來臨前誕下牛年BB，林志玲在社交網上載了一張合照，照片中初生BB握住父母的手指，並留言報喜：「Thank you for coming into our family.終於、終於等到小天使誕生到我們家，很希望在這個美好的一年初始和我愛的每一個人分享我衷心感激的喜悅～也謝謝大家一直以來的祝福和打氣。新年快樂，祝福大家一切平安順心、身體健康，永遠保持正向的希望，愛會在每個人的身旁，良平&志玲。」
林兄透露林志玲近況
據台灣傳媒報道，林志玲的哥哥林志鴻透露林志玲今次是一索得男，母子平安，林志玲日前於日本分娩，想趁住過年跟大家分享這個好消息，林兄表示林志玲與老公等了這麼久BB才出現，所以非常的開心，不過短時間不會把小孩帶去台灣，因BB太細，再加上現在還有疫情，所以要觀察一段時間。林兄又說BB已改了一個日本名字，但先要保密，而林志玲父親亦非常關心女兒的身體，叫她多注意健康。
為生B做足準備
至於細林志玲7年的40歲日籍丈夫Akira則以中文、日文及英文三種語言公布喜訊。有傳林志玲近年一直諮詢人工受孕，並積極調養身體，知道懷孕後亦好小心，老公Akira陪伴住養胎，非常幸福。而林志玲對上一次露面，原來已是20年在台灣出席腕錶店開幕，可見她為全力造人準備好周全。
林志玲放棄言承旭 與Akira因舞台劇8年前結緣
林志玲19年結婚，婚禮由林志玲的圈中好友蔡康永主持，一對新人宣讀誓詞時，分別以日語及國語，並先以對方語言讀出，以示尊重彼此，當林志玲讀到「謝謝你讓我相信愛情，讓我有勇氣去接受愛情，我願意和你去面對未來的一切未知⋯⋯」Akira感動抹鼻，志玲已忍不住眼淚，台下賓客也為之感動。交換戒指後，Akira深情望住志玲並以國語表示：「好開心我們成為夫妻。」之後擁著志玲咀完又咀。
千人圍觀政府封街 羞澀表示婚後會努力造人
正式成為Akira太太後，晚上在台南美術館館內舉行晚宴，筵開十六席，由於現場有過千人欲一睹林志玲新婚風采，逼爆附近街道，當地政府為安全著想，立即封街，認真大件事，志玲和老公出來跟場外圍觀人士揮手接受大家的祝福。被現場記者問到會何時生B，林志玲羞澀表示：「我們會努力的﹗」更表示畀老公一百分 ﹗
後來志玲和夫婿從二樓下來讓傳媒拍照，更互相錫對方面珠，並接受現場的市民祝福，場面墟冚。（圖片來源：東方新地資料庫）
台灣國民女神林志玲自2019年與日本組合EXILE成員Akira結婚後，兩人不但經常放閃，更不時合體為廣告代言，無論是生活還是工作上都密不可分，甜蜜度滿瀉！
之前林志玲獻出執導處女作，為台灣補養品牌田原香滴雞精拍攝廣告，並在今日開始播出。片中的林志玲一改以往優雅形象，穿上白Tee與牛仔褲充滿元氣地跳舞，廣告歌更採用了「姐夫」AKIRA的組合EXILE的《Sunshine》呢！在創作期間，林志玲也有與老公AKIRA討論，最後選揮了充滿活力雀躍感的EXILE歌曲《Sunshine》作為廣告主題曲，不但想將愛用的產品分享給大家，更希望可以藉廣告與AKIRA一齊將快樂與力量帶給大家。
林志玲表示廣告靈感源於田原香滴雞精在生活中扮演的角色，因為每天早上起床，她一定先喝一碗田原香原味滴雞精暖胃。她由愛用者到代言人，現在更為田原香滴雞精獻出「第一次」廣告執導。
林志玲繼續分享保養秘訣：「從改善根本體質做起、打穩根基，自然容光煥發」！平日她喜歡看ASMR影片和煲劇，讓自己放鬆。另一個活力泉源就是田原香靈芝滴雞精啦！田原香滴雞精以陶窯鍋慢火燉滴、完全不加一滴水的田原香擁有溫厚香醇的雞湯香氣，更有小分子優質蛋白與多種人體必需的氨基酸。而田原香靈芝滴雞精更榮獲雙項健字號認證，內含能有效對抗疲勞延長耐力的「支鏈胺基酸」與能有效穩定情緒的「色氨酸」，暖暖療癒女神的身心靈，讓姐姐氣色滿分，隨時綻放迷人元氣微笑。
讀者留言