星二代林愷鈴被誤傳死訊親自回應 經理人鬧爆：唔好開呢啲玩笑
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龔慈恩和前夫林煒所生的22歲女兒林愷鈴日前驚傳墮樓身亡，其經理人公司立即出面否認，並直指這傳聞只是惡作劇，而林愷鈴亦親自在IG出post晒靚相，力證自己「仍然在生」！而龔慈恩和林煒在回應傳媒查問時，亦笑言對今次惡作劇只係得啖笑！
林愷鈴 被指「好到不得了」
林愷鈴（Ashley）於本月3日忽然傳出在凌晨時分墮樓身亡的消息，但原來她和當年的洪卓立一樣，只係被人惡作劇誤傳死訊，其經理人公司立即出面否認傳聞，直指這個消息只是惡作劇，叫大家「唔好開呢啲玩笑」，又強調林愷鈴「好到不得了」，稍後更會現身為新片《七人樂隊》作宣傳。
笑對「弟弟」追問死訊
林愷鈴亦隨即親自在IG出post晒靚相，相片中可見她對住塊鏡舉V自拍，心情勁靚，看來完全無受「死訊」傳聞影響，期間一位疑是她的18歲弟弟林卓毅（Addison）的網友搞笑留言追問其死訊，林愷鈴亦用開玩笑的方式大方回應，其後她又在限時動態中，分享了一首自己正在聆聽的歌曲《Stayin’ Alive》，示意自己「仍然在生」。
龔慈恩：完全無被嚇到
林愷鈴的母親龔慈恩在回應傳媒查問時，笑言自己對今次惡作劇的來源全無頭緒，但完全沒有被嚇到，反而覺得好笑，因為她平常拍劇也經常扮演死人角色，近日因為在劇中一人分飾兩角，她更要對著自己的靈位演戲。而林愷鈴的台灣藝人父親林煒，就對傳媒表示已跟女兒通上了電話，得知只是惡作劇後，已提醒女兒要注意安全。
龔慈恩女林愷鈴 IB攞41分入港大讀建築系
藝人龔慈恩22歲女兒林愷鈴曾就讀於名校聖保羅男女中學，2018年參加國際預科文憑考試（IB）攞41分（滿分45分），成功考到第一志願，入讀港大建築系。林愷鈴仲話讀書向來都會盡力，媽咪對她的學業一向好放心，有時見她努力應付考試時，怕囡囡太辛苦，反而會叫她出去玩玩輕鬆一下。
林愷鈴自細已鍾意畫畫和音樂，曾參加香港兒童合唱團，學聲樂及中、小提琴，一早練就一身武藝鋪路入行。入行後除了做模特兒外，林愷鈴還參加過演藝訓練班，學習有關肢體同戲劇的課程。她表示曾考慮過到外國升學，但因為不捨得屋企人，加上想入行發展，所以最終選擇了香港的大學。