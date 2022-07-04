星二代林愷鈴被誤傳死訊親自回應 經理人鬧爆：唔好開呢啲玩笑

龔慈恩和前夫林煒所生的22歲女兒林愷鈴日前驚傳墮樓身亡，其經理人公司立即出面否認，並直指這傳聞只是惡作劇，而林愷鈴亦親自在IG出post晒靚相，力證自己「仍然在生」！而龔慈恩和林煒在回應傳媒查問時，亦笑言對今次惡作劇只係得啖笑！