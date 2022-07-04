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星二代林愷鈴被誤傳死訊親自回應 經理人鬧爆：唔好開呢啲玩笑

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龔慈恩和前夫林煒所生的22歲女兒林愷鈴日前驚傳墮樓身亡，其經理人公司立即出面否認，並直指這傳聞只是惡作劇，而林愷鈴亦親自在IG出post晒靚相，力證自己「仍然在生」！而龔慈恩和林煒在回應傳媒查問時，亦笑言對今次惡作劇只係得啖笑！

林愷鈴 被指「好到不得了」

林愷鈴（Ashley）於本月3日忽然傳出在凌晨時分墮樓身亡的消息，但原來她和當年的洪卓立一樣，只係被人惡作劇誤傳死訊，其經理人公司立即出面否認傳聞，直指這個消息只是惡作劇，叫大家「唔好開呢啲玩笑」，又強調林愷鈴「好到不得了」，稍後更會現身為新片《七人樂隊》作宣傳。

林愷鈴 經理人公司強調林愷鈴「好到不得了」。
經理人公司強調林愷鈴「好到不得了」。（圖片來源：[email protected]

笑對「弟弟」追問死訊

林愷鈴亦隨即親自在IG出post晒靚相，相片中可見她對住塊鏡舉V自拍，心情勁靚，看來完全無受「死訊」傳聞影響，期間一位疑是她的18歲弟弟林卓毅（Addison）的網友搞笑留言追問其死訊，林愷鈴亦用開玩笑的方式大方回應，其後她又在限時動態中，分享了一首自己正在聆聽的歌曲《Stayin’ Alive》，示意自己「仍然在生」。

林愷鈴 林愷鈴開心晒V，力證自己心情無受惡作劇影響。
林愷鈴開心晒V，力證自己心情無受惡作劇影響。（圖片來源：[email protected]
林愷鈴 疑似林愷鈴弟弟的網友留言追問林愷鈴死訊真偽，林愷鈴以英文搞笑回應。
疑似林愷鈴弟弟的網友留言追問林愷鈴死訊真偽，林愷鈴以英文搞笑回應。（圖片來源：[email protected]
林愷鈴 龔慈恩爆一對子女現在都還未拍過拖。
龔慈恩的18歲細仔林卓毅（Addison）和林愷鈴一樣都是高材生，去年自加拿大的名牌高中Appleby College畢業後，便飛到英國修讀法律系，由於外型高大靚仔，曾被網友封為「金秀賢2.0」。（圖片來源：[email protected]

龔慈恩：完全無被嚇到

林愷鈴的母親龔慈恩在回應傳媒查問時，笑言自己對今次惡作劇的來源全無頭緒，但完全沒有被嚇到，反而覺得好笑，因為她平常拍劇也經常扮演死人角色，近日因為在劇中一人分飾兩角，她更要對著自己的靈位演戲。而林愷鈴的台灣藝人父親林煒，就對傳媒表示已跟女兒通上了電話，得知只是惡作劇後，已提醒女兒要注意安全。

林愷鈴 龔慈恩笑指自己完全無被女兒林愷鈴的死訊嚇到，反而覺得好笑。
龔慈恩笑指自己完全無被女兒林愷鈴的死訊嚇到，反而覺得好笑。（圖片來源：[email protected]_mimi）
林愷鈴 細數圈中6對離婚夫婦！最長21年最短只得3年就玩完
龔慈恩與比她細5年的台灣藝人林煒結婚20年育有一女一子，於2019年離婚後，仔女都跟在龔慈恩身邊。（圖片來源：新傳媒照片庫）

龔慈恩女林愷鈴 IB攞41分入港大讀建築系

藝人龔慈恩22歲女兒林愷鈴曾就讀於名校聖保羅男女中學，2018年參加國際預科文憑考試（IB）攞41分（滿分45分），成功考到第一志願，入讀港大建築系。林愷鈴仲話讀書向來都會盡力，媽咪對她的學業一向好放心，有時見她努力應付考試時，怕囡囡太辛苦，反而會叫她出去玩玩輕鬆一下。

林愷鈴 龔慈恩女兒
林愷鈴中學於名校聖保羅男女中學畢業。（圖片來源：[email protected]
林愷鈴 龔慈恩女兒
2018年林愷鈴成功考到第一志願，入讀港大建築系。（圖片來源：[email protected]

林愷鈴自細已鍾意畫畫和音樂，曾參加香港兒童合唱團，學聲樂及中、小提琴，一早練就一身武藝鋪路入行。入行後除了做模特兒外，林愷鈴還參加過演藝訓練班，學習有關肢體同戲劇的課程。她表示曾考慮過到外國升學，但因為不捨得屋企人，加上想入行發展，所以最終選擇了香港的大學。

林愷鈴 龔慈恩女兒
林愷鈴自細已愛表演。（圖片來源：YouTube影片截圖）
林愷鈴 龔慈恩女兒
林愷鈴自小學習鋼琴、小提琴，聲樂亦已達到8級程度。（圖片來源：新傳媒照片庫）
林愷鈴 龔慈恩
龔慈恩曾上載過囡囡及好友合唱英文歌晒林愷鈴才藝，原來唔只自彈自唱自己用電腦編曲，首歌曲詞都係林愷鈴自己創作。（圖片來源：新傳媒照片庫）
林愷鈴 龔慈恩
龔慈恩2012年復出幕前，並簽入杜琪峯旗下銀河海潤，到2017年林愷鈴亦與母親簽約同一個經理人，正式入行。（圖片來源：[email protected]
拍攝被淋水一幕後，林愷鈴濕晒身都唔介意，依然笑住開工，難怪連Edan都讚佢好專業。
早前林愷鈴曾擔任MIRROR成員Edan（呂爵安）歌曲《My Apple Pie》的MV女主角（見圖），近日她更有份夥拍AK（江𤒹生）主演ViuTV新劇《死角》。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]_mimi

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