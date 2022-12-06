59歲龔慈恩凍齡逆長挑戰22歲囡囡林愷鈴 網民殘酷二選一！
龔慈恩失婚擁一子一女
今年59歲的龔慈恩活躍在90年代的電視圈，但後來和演員林煒結婚並誕下一子一女。她為了家庭淡出幕前，2012年開始復出拍劇，2019年與林煒離婚。在早年《使徒行者3》的時候便已被網民指她保養得宜，凍齡有法，在劇中吳卓義當她的兒子顯得反而有點格格不入。今次新劇《輕功》龔慈恩除了要扮演病重的息影明星繆妙外，還有分飾年青時風華絕代的繆妙，但龔慈恩完全可以駕馭這兩個場景。
十項全能林愷鈴盡得媽媽真傳
一向被網民封為「最強星二代」的林愷鈴身高1.73米，五官標緻身材均勻更有一對修長美腿。她兩歲起已經開始學習鋼琴、小提琴、中提琴、長笛、非洲鼓等多種樂器，又接觸朗誦、繪畫、圍棋、游泳、劍擊、騎馬等不同課外活動。她八歲的時候便已經有六級鋼琴和八級聲樂資格。林愷鈴品學兼優，中小學皆在名校聖保羅中學習，她更考入香港大學建築學文學士。
林愷鈴17歲被杜琪峯睇中
雖然在林愷鈴13歲的時候便已經初嘗娛樂圈的滋味，會陪同媽媽出席首映、行處女騷。但直至17歲才加入杜琪峯旗下經理人公司，更獲劉德華欽點拍青春電影《熱血合唱團》。這次首次挑戰劇集主角角色，扮演姜秀賢一角成功俘虜一班粉絲，不少網民在其Instagram上大讚她的演出驚喜，把姜秀賢一角發揮自如，在沉重的劇本上增加喘息位。
網民殘酷二選一：凍齡龔慈恩 vs 最強囡囡林愷鈴
林愷鈴演出的新劇《繩角》剛剛結束，便輪到媽媽龔慈恩新劇《輕功》播出。網民在討論區上問道「龔慈恩定佢個女正啲」，有網民回應指「龔慈恩6章野都keep到無變」、又有網民指二人根本是姐妹，非常相似。「兩母女好似樣，阿女又乖，讀書又叻，做阿媽嘅梗係 寧願俾個女靚曬啦。」、「雖然Ashley好睇，但只能夠講，龔慈恩正啲。」
當年龔慈恩拍攝多套的劇集，特別是古裝武俠片上，其形象深入民心。
每次龔慈恩上載和囡囡的合照時，都有大量網民留言指二人根本是兩姐妹。
龔慈恩形象百變，不論是古裝還是時裝性感，她都一一能駕馭。
常見問題
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