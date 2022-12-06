龔慈恩

59歲龔慈恩凍齡逆長挑戰22歲囡囡林愷鈴 網民殘酷二選一！

最新娛聞
東方新地

廣告

上星期ViuTV重頭劇《繩角》播出大結局，主角之一的林愷鈴在Instagram上答謝一眾台前幕後。今年22歲的林愷鈴是龔慈恩的長女，一直被網民封為「最強星二代」。在昨日播出的新劇《輕功》媽媽龔慈恩其實年輕時都不遜色於囡囡，其外貌放在現今仍可以打倒一眾花旦。

寶寶大過天 龔慈恩大女Ashley畢業於香港傳統名校聖保羅男女中學，2018年在國際預科文憑IB）考獲41分高分滿分45分），成功以第一志願入讀香港大學建築系。
22歲的林愷鈴是龔慈恩的長女，一直被網民封為「最強星二代」。（圖片來源：[email protected]
龔慈恩 龔慈恩在新劇一日分飾2角，除了要扮演病重的息影明星繆妙外，還有分飾年青時風華絕代的繆妙。
龔慈恩在新劇一人分飾兩角，除了扮演病重的息影明星繆妙外，還飾演另一個與繆紗極似樣的角色。（圖片來源：[email protected] (official)）

龔慈恩失婚擁一子一女

今年59歲的龔慈恩活躍在90年代的電視圈，但後來和演員林煒結婚並誕下一子一女。她為了家庭淡出幕前，2012年開始復出拍劇，2019年與林煒離婚。在早年《使徒行者3》的時候便已被網民指她保養得宜，凍齡有法，在劇中吳卓義當她的兒子顯得反而有點格格不入。今次新劇《輕功》龔慈恩除了要扮演病重的息影明星繆妙外，還有分飾年青時風華絕代的繆妙，但龔慈恩完全可以駕馭這兩個場景。

龔慈恩 龔慈恩拍《使徒行者3》的時候被網民大讚完全不像56歲，反而吳卓義當她的兒子顯得份外突核。
龔慈恩拍《使徒行者3》的時候被網民大讚完全不像56歲，反而吳卓義當她的兒子顯得份外突核。（圖片來源：TVB《使徒行者》截圖）
龔慈恩 龔慈恩與童年林愷鈴。
龔慈恩與童年林愷鈴。（圖片來源：[email protected]_mimi）
龔慈恩
（圖片來源：[email protected]_mimi）
龔慈恩
（圖片來源：[email protected]大寶藏）
龔慈恩 林愷鈴與媽咪龔慈欣年輕時圖），一模一樣！
林愷鈴與媽咪龔慈欣年輕時（圖），一模一樣！（圖片來源：[email protected]大寶藏）

十項全能林愷鈴盡得媽媽真傳

一向被網民封為「最強星二代」的林愷鈴身高1.73米，五官標緻身材均勻更有一對修長美腿。她兩歲起已經開始學習鋼琴、小提琴、中提琴、長笛、非洲鼓等多種樂器，又接觸朗誦、繪畫、圍棋、游泳、劍擊、騎馬等不同課外活動。她八歲的時候便已經有六級鋼琴和八級聲樂資格。林愷鈴品學兼優，中小學皆在名校聖保羅中學習，她更考入香港大學建築學文學士。

龔慈恩 「最強星二代」林愷鈴五官標緻。
「最強星二代」林愷鈴五官標緻。（圖片來源：[email protected]
龔慈恩 林愷鈴和媽媽龔慈恩年輕時非常相似，經常被網民大讚是兩姐妹。
林愷鈴和媽媽龔慈恩年輕時非常相似，經常被網民大讚是兩姐妹。（圖片來源：[email protected]
龔慈恩 林愷鈴十項全能樣樣精，還有魔鬼的身材天使的面孔。
林愷鈴十項全能樣樣精，還有天使的面孔。（圖片來源：東方新地照片庫）

林愷鈴17歲被杜琪峯睇中

雖然在林愷鈴13歲的時候便已經初嘗娛樂圈的滋味，會陪同媽媽出席首映、行處女騷。但直至17歲才加入杜琪峯旗下經理人公司，更獲劉德華欽點拍青春電影《熱血合唱團》。這次首次挑戰劇集主角角色，扮演姜秀賢一角成功俘虜一班粉絲，不少網民在其Instagram上大讚她的演出驚喜，把姜秀賢一角發揮自如，在沉重的劇本上增加喘息位。

寶寶大過天 龔慈恩
林愷鈴13歲已經初嘗娛樂圈的滋味，會陪同媽媽出席首映、行處女騷，17歲才加入杜琪峯旗下經理人公司。（圖片來源：銀河海潤微博）
龔慈恩 林愷鈴首度挑戰劇集重要角色，獲網民激讚演出驚喜。
林愷鈴首度挑戰劇集重要角色，獲網民激讚演出驚喜。（圖片來源：[email protected]
龔慈恩 林愷鈴甜美的笑容一直令網民感到覺得甚有媽媽影子，甚至覺得青出於藍。
林愷鈴甜美的笑容一直令網民感到覺得甚有媽媽影子，甚至覺得青出於藍。（圖片來源：[email protected]

網民殘酷二選一：凍齡龔慈恩 vs 最強囡囡林愷鈴

林愷鈴演出的新劇《繩角》剛剛結束，便輪到媽媽龔慈恩新劇《輕功》播出。網民在討論區上問道「龔慈恩定佢個女正啲」，有網民回應指「龔慈恩6章野都keep到無變」、又有網民指二人根本是姐妹，非常相似。「兩母女好似樣，阿女又乖，讀書又叻，做阿媽嘅梗係 寧願俾個女靚曬啦。」、「雖然Ashley好睇，但只能夠講，龔慈恩正啲。」

龔慈恩
（圖片來源：連登討論區）
龔慈恩
（圖片來源：連登討論區）

當年龔慈恩拍攝多套的劇集，特別是古裝武俠片上，其形象深入民心。

龔慈恩 其實林愷鈴盡得媽媽的真傳，甚有龔慈恩的影子。
其實林愷鈴盡得媽媽的真傳，甚有龔慈恩的影子。（圖片來源：[email protected]
龔慈恩 21歲的龔慈恩拍攝《K-100》節目的片段。
21歲的龔慈恩拍攝《K-100》節目的片段，和現今22歲的林愷鈴相比更有氣質。（圖片來源：[email protected] (official)）

每次龔慈恩上載和囡囡的合照時，都有大量網民留言指二人根本是兩姐妹。

龔慈恩
（圖片來源：[email protected] kung_mimi）
龔慈恩
（圖片來源：[email protected] kung_mimi）

龔慈恩形象百變，不論是古裝還是時裝性感，她都一一能駕馭。

龔慈恩 33歲的龔慈恩拍攝《西遊記》節目的片段。
33歲的龔慈恩拍攝《西遊記》節目的片段。（圖片來源：[email protected] (official)）
龔慈恩 24歲的龔慈恩拍攝《巫情》節目的片段。
24歲的龔慈恩拍攝《巫情》節目的片段。（圖片來源：[email protected] (official)）

常見問題

《繩角》大結局師徒大戰邊個會贏？

大師兄戰死擂台後，Lokman和AK各自態度大轉變，到最後一集兩師徒將一齊上擂台對戰，二人都無因為對方而手下留情，到最後關頭⋯⋯按此大結局劇情劇透

Mirror仲有邊套劇即將播出？

由《大叔的愛》班底製作的《百萬同居計劃》即將接檔於12月5日首播，由於Edan呂爵安檔期不合而辭演，其角色由魏浚笙頂上⋯⋯按此看劇集及角色介紹

圖片來源：[email protected] kung_mimi、[email protected]、東方新地照片庫、[email protected] (official)、TVB《使徒行者》截圖、連登討論區

讀者留言

熱門文章

 