59歲龔慈恩凍齡逆長挑戰22歲囡囡林愷鈴 網民殘酷二選一！

上星期ViuTV重頭劇《繩角》播出大結局，主角之一的林愷鈴在Instagram上答謝一眾台前幕後。今年22歲的林愷鈴是龔慈恩的長女，一直被網民封為「最強星二代」。在昨日播出的新劇《輕功》媽媽龔慈恩其實年輕時都不遜色於囡囡，其外貌放在現今仍可以打倒一眾花旦。