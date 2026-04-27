林憶蓮啟德演唱會歌單｜睽違9年為港人重構Rundown 廣東歌經典聽到喊

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樂壇天后林憶蓮（Sandy）睽違9年，終於強勢回歸香港樂壇！她將於2026年5月16及17日，首次登上全新地標啟德主場館，舉行《迴響RESONANCE: Reconstructed》香港站演唱會。今次不單是Sandy出道40週年的盛大紀念，更是她與這座城市一次跨時代的深情對話。官方預告，香港站歌單將會是專屬的「Reconstructed」重構版本，以廣東歌作主軸，消息一出即時引爆樂迷期待，紛紛猜測哪些經典「都市觸覺」金曲會重現舞台，準備好與Sandy一同經歷一場「崩壞、倒塌、重生」的音樂洗禮！

林憶蓮親解重構歌單心意

對於今次香港站的特殊安排，Sandy親自解畫，坦言香港是她歌唱事業的起點，有著無可取代的意義。她將這次在啟德新場館的演出視為「最珍貴嘅重新出發」，因此歌單並非單純複製巡演其他站，而是將她對香港的深厚情感，重新揉合進每一段旋律。她強調：「同一首歌喺唔同地方唱，應該有唔同溫度，而香港舞台一定係最溫熱嘅。」這份為香港樂迷度身訂造的心意，預告了兩晚演出將會是獨一無二的體驗。

林憶蓮啟德演唱會歌單｜三大主題貫穿憶蓮音樂生涯

整個《迴響》巡演以「崩壞、倒塌、重生」三大主題貫穿，帶領觀眾穿梭Sandy出道40年的音樂國度。開場「崩壞」部分以強勁節奏象徵人生起跌；中段「倒塌」則深入情感層面，帶來連串催淚金曲；最後「重生」部分則是萬人大合唱的感動時刻，傳遞希望與力量。配合啟德主場館的360度升級舞台設計及頂級燈光音響，無論哪個價位的門票，都能享受到沉浸感十足的視聽盛宴。

林憶蓮啟德演唱會歌單｜香港站限定廣東歌單大預測

今次香港站《迴響RESONANCE: Reconstructed》的最大亮點，絕對是以廣東歌為主軸的「Reconstructed」歌單。樂迷引頸以待的早期都市觸覺系列經典，如《灰色》、《傾斜》、《依然》等極大機會列入歌單。而《赤裸的秘密》、《不如重新開始》、《沒有你還是愛你》等成熟期作品，經過重新編曲後，勢必在啟德主場館的頂級音響下，呈現出更細膩動人的情感層次，絕對是香港歌迷的專屬驚喜。

催淚金曲預告萬人大合唱

演唱會中段的「倒塌」環節，預計將會是全晚的淚點集中爆發區。像《野花》、《再見悲哀》、《愛上一個不回家的人》等陪伴無數人成長的催淚金曲，勢必引發全場大合唱，場面感人。而到了「重生」高潮，華語樂壇神曲《至少還有你》和《傷痕》的萬人合唱場面可以預見，加上香港站可能加入的《多謝》、《鏗鏘玫瑰》等粵語版高潮歌曲，樂迷入場前記得要帶夠紙巾！

歌迷瘋狂洗版期待值爆燈

自從演唱會消息公布後，歌迷已在各大社交平台瘋狂洗版，熱烈討論心水歌單。不少人已開始重溫Spotify及JOOX上的歌單預習，更有歌迷考古Sandy昔日升9 key演唱《依然》的經典片段，期待今次香港站會否有更震撼的驚喜。雖然官方完整歌單仍保持神秘，但這份集體回憶與期待，已讓這兩場演唱會的氣氛未演先轟動，期待值直接爆燈！

以下為林憶蓮《迴響 Resonance 2025 巡迴演唱會》深圳站首場演出曲目，可供香港樂迷參考：

歌單第一部份：Intro

  1. 一呼一吸
  2. 柿子
  3. Dance Medley：天大地大 / 瘋了 / 醒醒
  4. 傾斜
  5. 逃離鋼筋森林
  6. 寂寞流星群
  7. 水星記（原唱：郭頂）
  8. 破曉
  9. 太陽系
  10. 無言歌

歌單第二部份：黑洞 時間

  1. 李香蘭（原唱：張學友）
  2. 紅顏未老+野花
  3. 不必在乎我是誰
  4. 當愛已成往事
  5. 日與夜

歌單第三部份：迴響 生命

  1. 纖維
  2. 遠走高飛
  3. 詞不達意
  4. 至少還有你
  5. 歸零

ENCORE部份

  1. Encore Medley：傷痕 / 鏗鏘玫瑰 / 夜太黑
  2. 依然
  3. 聽說愛情回來過
  4. 爲你我受冷風吹
林憶蓮 歌單 全長2小時15分的《迴響 Resonance 2025 巡迴演唱會》在YouTube上公開（圖片來源：流行音乐风云榜@YouTube）
全長2小時15分的《迴響 Resonance 2025 巡迴演唱會》在YouTube上公開（圖片來源：流行音乐风云榜@YouTube）

日期：2026年5月16及17日（星期六及日）
時間：晚上7點
地點：啟德主場館
票價^：HK $1,688 / $1,188 / $988 / $788 / $588
^票價不包括顧客服務費。

林憶蓮 歌單 林憶蓮啟德演唱會座位表（圖片來源：啟德主場館）
林憶蓮啟德演唱會座位表（圖片來源：啟德主場館）

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圖片來源：林憶蓮啟德演唱會資料或影片來源：原文刊於新假期

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