林憶蓮啟德演唱會歌單｜睽違9年為港人重構Rundown 廣東歌經典聽到喊

樂壇天后林憶蓮（Sandy）睽違9年，終於強勢回歸香港樂壇！她將於2026年5月16及17日，首次登上全新地標啟德主場館，舉行《迴響RESONANCE: Reconstructed》香港站演唱會。今次不單是Sandy出道40週年的盛大紀念，更是她與這座城市一次跨時代的深情對話。官方預告，香港站歌單將會是專屬的「Reconstructed」重構版本，以廣東歌作主軸，消息一出即時引爆樂迷期待，紛紛猜測哪些經典「都市觸覺」金曲會重現舞台，準備好與Sandy一同經歷一場「崩壞、倒塌、重生」的音樂洗禮！