林憶蓮啟德演唱會歌單｜睽違9年為港人重構Rundown 廣東歌經典聽到喊
林憶蓮親解重構歌單心意
對於今次香港站的特殊安排，Sandy親自解畫，坦言香港是她歌唱事業的起點，有著無可取代的意義。她將這次在啟德新場館的演出視為「最珍貴嘅重新出發」，因此歌單並非單純複製巡演其他站，而是將她對香港的深厚情感，重新揉合進每一段旋律。她強調：「同一首歌喺唔同地方唱，應該有唔同溫度，而香港舞台一定係最溫熱嘅。」這份為香港樂迷度身訂造的心意，預告了兩晚演出將會是獨一無二的體驗。
林憶蓮啟德演唱會歌單｜三大主題貫穿憶蓮音樂生涯
整個《迴響》巡演以「崩壞、倒塌、重生」三大主題貫穿，帶領觀眾穿梭Sandy出道40年的音樂國度。開場「崩壞」部分以強勁節奏象徵人生起跌；中段「倒塌」則深入情感層面，帶來連串催淚金曲；最後「重生」部分則是萬人大合唱的感動時刻，傳遞希望與力量。配合啟德主場館的360度升級舞台設計及頂級燈光音響，無論哪個價位的門票，都能享受到沉浸感十足的視聽盛宴。
林憶蓮啟德演唱會歌單｜香港站限定廣東歌單大預測
今次香港站《迴響RESONANCE: Reconstructed》的最大亮點，絕對是以廣東歌為主軸的「Reconstructed」歌單。樂迷引頸以待的早期都市觸覺系列經典，如《灰色》、《傾斜》、《依然》等極大機會列入歌單。而《赤裸的秘密》、《不如重新開始》、《沒有你還是愛你》等成熟期作品，經過重新編曲後，勢必在啟德主場館的頂級音響下，呈現出更細膩動人的情感層次，絕對是香港歌迷的專屬驚喜。
催淚金曲預告萬人大合唱
演唱會中段的「倒塌」環節，預計將會是全晚的淚點集中爆發區。像《野花》、《再見悲哀》、《愛上一個不回家的人》等陪伴無數人成長的催淚金曲，勢必引發全場大合唱，場面感人。而到了「重生」高潮，華語樂壇神曲《至少還有你》和《傷痕》的萬人合唱場面可以預見，加上香港站可能加入的《多謝》、《鏗鏘玫瑰》等粵語版高潮歌曲，樂迷入場前記得要帶夠紙巾！
歌迷瘋狂洗版期待值爆燈
自從演唱會消息公布後，歌迷已在各大社交平台瘋狂洗版，熱烈討論心水歌單。不少人已開始重溫Spotify及JOOX上的歌單預習，更有歌迷考古Sandy昔日升9 key演唱《依然》的經典片段，期待今次香港站會否有更震撼的驚喜。雖然官方完整歌單仍保持神秘，但這份集體回憶與期待，已讓這兩場演唱會的氣氛未演先轟動，期待值直接爆燈！
以下為林憶蓮《迴響 Resonance 2025 巡迴演唱會》深圳站首場演出曲目，可供香港樂迷參考：
歌單第一部份：Intro
- 一呼一吸
- 柿子
- Dance Medley：天大地大 / 瘋了 / 醒醒
- 傾斜
- 逃離鋼筋森林
- 寂寞流星群
- 水星記（原唱：郭頂）
- 破曉
- 太陽系
- 無言歌
- 願
歌單第二部份：黑洞 時間
- 李香蘭（原唱：張學友）
- 紅顏未老+野花
- 不必在乎我是誰
- 當愛已成往事
- 日與夜
歌單第三部份：迴響 生命
- 纖維
- 遠走高飛
- 詞不達意
- 至少還有你
- 歸零
ENCORE部份
- Encore Medley：傷痕 / 鏗鏘玫瑰 / 夜太黑
- 依然
- 聽說愛情回來過
- 爲你我受冷風吹
日期：2026年5月16及17日（星期六及日）
時間：晚上7點
地點：啟德主場館
票價^：HK $1,688 / $1,188 / $988 / $788 / $588
^票價不包括顧客服務費。