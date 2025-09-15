林敏驄首映禮爆肚搞喊伍詠薇？女方嘆氣：合作好辛苦！再爆「母親熱氣」辣着對方
廣告
電影《觸電》昨日（14日）舉行首映禮，現場星光熠熠，但全場焦點無疑落在鬼才林敏驄與戲中前妻伍詠薇（伍姑娘）身上。一向以「無厘頭」見稱的林敏驄，在訪問環節中火力全開，連環爆肚的言論讓身經百戰的伍姑娘都幾乎無法招架，場面一度失控，引發網民熱烈討論。
瘋狂爆肚窒到伍姑娘
活動上，林敏驄與伍詠薇一同接受訪問，但他完全不安常理出牌，不斷講有味笑話。當談及戲中兩人關係時，阿驄先是說沒有火花，轉頭又自爆加戲，形容兩人關係是「你擦槍，我走火」，令場面氣氛急劇升溫。他更將矛頭指向TVB主持，讓伍姑娘多次忍不住出手解圍，直斥：「你唔好蝦女仔。」沒想到阿驄竟反擊：「你蝦（Hi）人！」讓伍姑娘哭笑不得。
伍詠薇嘆氣合作辛苦
面對林敏驄的連環攻擊，平時轉數極快的伍姑娘也忍不住嘆氣，向記者大呻：「同阿驄合作係好辛苦㗎！」她表示林敏驄永遠在開拍時改動所有對白，雖然承認效果「係精采嘅」，但隨即又補上一句：「但人品質素要檢討吓！」林敏驄見狀立刻為自己找下台階，笑指伍姑娘「拒絕俾反應淨係傻笑，好彩笑得好靚」，兩人一來一往的互動盡顯其合作火花。
互寸母親激到彈起
當提到兩人戲中沒有親熱戲，希望在續集能夠彌補遺憾時，林敏驄再次語出驚人，突然對著伍姑娘說：「你母親熱氣！」這句無厘頭的說話，終於激得伍姑娘正面還擊，大聲反擊道：「你老母都熱氣！」兩人公然「問候」對方母親，將現場氣氛推至高峰，笑翻全場。
網民反應兩極
對於這對活寶貝的瘋狂互動，網民的反應呈現兩極化。有網民大讚伍姑娘的反應快，留言指「呢個伍姑娘唔使戴氧氣罩」，認為她能應付林敏驄的爆肚。但亦有網民認為林敏驄的玩笑過火，留言批評「有佢唔係笑咗，係Cheap咗，對手同觀眾都老尷咗」，認為這種風格的喜劇配搭，實在沒有興趣購票入場支持。
林敏驄的小朋友對於父母離婚有什麼行動？
在父母離異後，跟隨母親陳伶俐生活的他，曾經主動鼓勵母親主動去…詳見：林敏驄大仔遺傳爸爸好基因
陳伶俐改嫁新加坡富豪後，居山頂億半豪宅？
陳伶俐婚後搬入夫家位於山頂富豪級地段的布力徑獨立屋，屋內面積達三千呎、全海景花園超過千呎，以市值計算，物業價值超過億半。點擊即睇：豪宅室內圖
圖片來源：Viu1 HK資料或影片來源：原文刊於新假期