林敏驄首映禮爆肚搞喊伍詠薇？女方嘆氣：合作好辛苦！再爆「母親熱氣」辣着對方

電影《觸電》昨日（14日）舉行首映禮，現場星光熠熠，但全場焦點無疑落在鬼才林敏驄與戲中前妻伍詠薇（伍姑娘）身上。一向以「無厘頭」見稱的林敏驄，在訪問環節中火力全開，連環爆肚的言論讓身經百戰的伍姑娘都幾乎無法招架，場面一度失控，引發網民熱烈討論。