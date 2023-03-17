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林敏驄演唱會 | 林敏驄首度真摯剖白40年演藝生涯 狠批現今歌手「柴娃娃」

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近日林敏驄馬不停蹄為即將於週末舉行的一連兩場個人作品展進行綵排，日前邀請了《下流上車族》「車氏一家」包括「魔音」郭柏姸一齊練歌，為演唱會作準備。此外，出名「無厘頭」的林敏驄日前難得接受邀請做了一個有深度的專訪，首次公開剖白入行以來的心路歷程和對樂壇的看法。

林敏驄演唱會邀「魔音」郭柏妍Jam歌

林敏驄將於今個星期六、日於西九竹翠公園舉行一連兩場的個人作品展演唱會，今次邀請到《下流上車族》的車氏一家江美儀、郭柏妍和羅毓儀出席Jam歌。有「魔音」之稱的「芊芊」郭柏妍在日前綵排中表示已經埋頭苦練唱功，誓要在林敏驄演唱會中擺脫魔音之名；而蔓蔓羅毓儀亦將會同林敏驄在台上一起互 Jam結他，令粉絲們都表示非常期待。

林敏驄 有「魔音」之稱的「芊芊」郭柏妍在日前綵排中表示已經埋頭苦練唱功，誓要在林敏驄演唱會中擺脫魔音之名
有「魔音」之稱的「芊芊」郭柏妍在日前綵排中表示已經埋頭苦練唱功，誓要在林敏驄演唱會中擺脫魔音之名。（圖片來源：官方提供）
林敏驄 蔓蔓羅毓儀亦將會同林敏驄在台上一起互 Jam 結他
蔓蔓羅毓儀亦將會同林敏驄在台上一起互 Jam歌。（圖片來源：官方提供）

林敏驄狠批現今歌手「柴娃娃」

經常嬉皮笑臉、於訪問中亂講嘢嘅林敏驄，早前在接受資深傳媒人曾金城的訪問時，難得露出真摯認真的一面，於訪問中大談自己對歌壇發展的看法。林敏驄表示現今部分創作歌手都非常兒戲，與早年的歌壇天王巨星差得遠：「羅文、關正傑好專業㗎，字正腔圓、有唱功，齊曬㗎，唔係柴娃娃亂咁噏，宜家口擘擘又話係創作歌手啊，唔係咁㗎。」之後當被問到譚詠麟和張國榮時代樂壇有何轉變時，林敏驄發揮搞笑本能笑指：「轉變係有我出現囉，啲歌好咗好多，啲歌會感動到人。」

林敏驄 林敏驄狠批現今歌手「柴娃娃」，與早年的樂壇天王冇得比。
林敏驄狠批現今歌手「柴娃娃」，與早年的樂壇天王冇得比。（圖片來源：[email protected]

林敏驄幫手撲陳奕迅演唱會票 認對方為「最後一個樂壇天王」

主持人金城問到林敏驄有否到場支持早前舉行演唱會的陳奕迅時，林敏驄就話自己有幫朋友撲演唱會門票，但自己就冇份去睇。林敏驄表示想邀請陳奕迅擔任今次演唱會嘉賓，又大讚陳奕迅為「最後一個樂壇天王」：「我都想叫佢嚟（做嘉賓），但搵唔到佢，唔知佢去咗邊。（佢算唔算係你心目中最後一個天王級？）算，當然算，佢把聲線係可以做到皇帝級、天王嗰種。」

林敏驄 林敏驄表示想邀請陳奕迅當演唱會嘉賓，但卻因為搵唔到對方而唔成事。
林敏驄表示想邀請陳奕迅當演唱會嘉賓，但卻因為搵唔到對方而唔成事。（圖片來源：[email protected]
林敏驄 林敏驄仲大讚陳奕迅係「最後一個樂壇天王」
林敏驄仲大讚陳奕迅係「最後一個樂壇天王」。（圖片來源：[email protected]

自認無厘頭不及周星馳

林敏驄除了是音樂鬼才之餘，在8、90年代一直封為「無厘頭」的始祖，當主持人問到會如何將自己與周星馳作比較時，林敏驄謙虛回應道：「冇得比嘅，周星馳就係周星馳，周星馳佢做嘅嘢你一世都做唔到，就係因為佢係呢三個字（周星馳），個命唔同啊嘛。」

林敏驄 林敏驄謙虛認為自己比不過周星馳
林敏驄謙虛認為自己比不過周星馳（圖片來源：[email protected]

曾經被後輩嫌老 用一句KO對方

今年已經60歲的林敏驄，在訪問中表示自己雖然體力比以前差，但無論自己現在的心態和心境與以前毫無分別，反而經驗變得多了，所以並沒有想過要停下來，不過就試過曾經被後生一輩嫌自己老：「以前試過同後生仔一齊去飲嘢，有一個就話『我唔同呢啲咁大年紀嘅老人家合作嘅』。咁我就話人人都會老嘅，但你就唔知有冇機會老，咁佢就收咗聲。」

林敏驄 今年已經60歲的林敏驄曾經被後生一輩嫌老，搞到林敏驄忍唔住講咗句：「人人都會老嘅，但你就唔知有冇機會老」，成功KO對方。
今年已經60歲的林敏驄曾經被後生一輩嫌老，搞到林敏驄忍唔住講咗句：「人人都會老嘅，但你就唔知有冇機會老」，成功KO對方。（圖片來源：[email protected]

一齊睇林敏驄有深度的真摯訪問：

好難得見到林敏驄咁認真！

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撰文：東方新地圖片來源：官方提供、[email protected]資料或影片來源：[email protected]

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