林敏驄演唱會 | 林敏驄首度真摯剖白40年演藝生涯 狠批現今歌手「柴娃娃」
林敏驄演唱會邀「魔音」郭柏妍Jam歌
林敏驄將於今個星期六、日於西九竹翠公園舉行一連兩場的個人作品展演唱會，今次邀請到《下流上車族》的車氏一家江美儀、郭柏妍和羅毓儀出席Jam歌。有「魔音」之稱的「芊芊」郭柏妍在日前綵排中表示已經埋頭苦練唱功，誓要在林敏驄演唱會中擺脫魔音之名；而蔓蔓羅毓儀亦將會同林敏驄在台上一起互 Jam結他，令粉絲們都表示非常期待。
林敏驄狠批現今歌手「柴娃娃」
經常嬉皮笑臉、於訪問中亂講嘢嘅林敏驄，早前在接受資深傳媒人曾金城的訪問時，難得露出真摯認真的一面，於訪問中大談自己對歌壇發展的看法。林敏驄表示現今部分創作歌手都非常兒戲，與早年的歌壇天王巨星差得遠：「羅文、關正傑好專業㗎，字正腔圓、有唱功，齊曬㗎，唔係柴娃娃亂咁噏，宜家口擘擘又話係創作歌手啊，唔係咁㗎。」之後當被問到譚詠麟和張國榮時代樂壇有何轉變時，林敏驄發揮搞笑本能笑指：「轉變係有我出現囉，啲歌好咗好多，啲歌會感動到人。」
林敏驄幫手撲陳奕迅演唱會票 認對方為「最後一個樂壇天王」
主持人金城問到林敏驄有否到場支持早前舉行演唱會的陳奕迅時，林敏驄就話自己有幫朋友撲演唱會門票，但自己就冇份去睇。林敏驄表示想邀請陳奕迅擔任今次演唱會嘉賓，又大讚陳奕迅為「最後一個樂壇天王」：「我都想叫佢嚟（做嘉賓），但搵唔到佢，唔知佢去咗邊。（佢算唔算係你心目中最後一個天王級？）算，當然算，佢把聲線係可以做到皇帝級、天王嗰種。」
自認無厘頭不及周星馳
林敏驄除了是音樂鬼才之餘，在8、90年代一直封為「無厘頭」的始祖，當主持人問到會如何將自己與周星馳作比較時，林敏驄謙虛回應道：「冇得比嘅，周星馳就係周星馳，周星馳佢做嘅嘢你一世都做唔到，就係因為佢係呢三個字（周星馳），個命唔同啊嘛。」
曾經被後輩嫌老 用一句KO對方
今年已經60歲的林敏驄，在訪問中表示自己雖然體力比以前差，但無論自己現在的心態和心境與以前毫無分別，反而經驗變得多了，所以並沒有想過要停下來，不過就試過曾經被後生一輩嫌自己老：「以前試過同後生仔一齊去飲嘢，有一個就話『我唔同呢啲咁大年紀嘅老人家合作嘅』。咁我就話人人都會老嘅，但你就唔知有冇機會老，咁佢就收咗聲。」
一齊睇林敏驄有深度的真摯訪問：
好難得見到林敏驄咁認真！
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