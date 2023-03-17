林敏驄演唱會 | 林敏驄首度真摯剖白40年演藝生涯 狠批現今歌手「柴娃娃」

近日林敏驄馬不停蹄為即將於週末舉行的一連兩場個人作品展進行綵排，日前邀請了《下流上車族》「車氏一家」包括「魔音」郭柏姸一齊練歌，為演唱會作準備。此外，出名「無厘頭」的林敏驄日前難得接受邀請做了一個有深度的專訪，首次公開剖白入行以來的心路歷程和對樂壇的看法。