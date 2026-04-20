金像獎2026｜林敏驄表現再引熱議 台上爆「呢度TVB」 Amy Lo急救場 網民兩極反應

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昨晚《第44屆香港電影金像獎》頒獎禮上，林敏驄再度發揮其「鬼才」本色，在台上與拍檔盧慧敏（Amy Lo）頒發「最佳美術指導」時，竟然誤將ViuTV直播當成TVB，更爆出「呢度TVB嚟」的驚人語錄，令現場氣氛瞬間陷入尷尬。Amy Lo多次急救場面，但林敏驄依然不收聲，甚至示範「猴子偷桃」手勢，成為全晚最令人議論紛紛的一幕。

林敏驄台上失控誤認電視台

在頒獎前的閒談環節，林敏驄先是為自己的「導彈級洲際巡迴演唱會」宣傳，更笑指要Amy Lo當他「分身」。當Amy Lo問到若能重選分身會否考慮古天樂或「小鬼」時，林敏驄竟爆出驚人語錄，直呼「不如做姜濤？哎呀唔得喎！呢度TVB嚟！」由於本屆金像獎是由ViuTV直播，林敏驄「錯亂」的言論令全場觀眾瞬間嘩然，身旁的Amy Lo顯然嚇得不輕，面色一沉隨即幫口糾正「唔係呀！」

Amy Lo多次救場阻止話題失控

林敏驄更裝作一臉驚訝追問「唔係TVB嚟㗎咩？」隨後更變本加厲，開玩笑指姜濤已取代金廣誠成為「ViuTV總經理」，令現場氣氛陷入尷尬與愕然。Amy Lo多次嘗試圓場並引導回頒獎主題，但林敏驄依然不願收聲，更宣稱對付姜濤非常簡單，即場向Amy示範並教導一招手勢，直言「呢招叫猴子偷桃！」Amy Lo見狀嚇得馬上縮手，隨即帶入提名片段，避免話題繼續失控。

林敏驄早有前科紅地氈已搞錯

其實早在頒獎禮開始前的紅地氈環節，林敏驄與Amy Lo同樣一起接受ViuTV主持的訪問，林敏驄當時已經指著直播鏡頭以為是TVB，幸得主持陳安立（Brian）即時糾正為ViuTV。這次台上的「失控」表現，令不少網民質疑他是否真的搞錯，還是刻意製造話題。有網民指出「Viu已經播左5屆」，認為林敏驄不可能真的不知道是哪個電視台負責直播。

網民反應兩極化激烈討論

事件在網上引起激烈討論，網民反應呈現兩極化。批評聲音佔大多數，有網民直言「林敏聰呢個人真係令人10分討厭」、「悶到跌渣都算，仲整個全晚主持界災難級尷尬場面」、「幾十歲人，仲兩扮幽默，風趣，不如算把啦」。亦有網民認為他的行為不合時宜，「呢個年代仲on9當有趣，仲要佔人便宜真係核突報警」、「將不知所謂發揮得淋漓盡致」。不過也有少數網民為他辯護，認為「佢醒過在場所有人N倍啦，點會講錯野」、「擺明串tvb」。

林敏驄 金像獎 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
林敏驄 金像獎 （圖片來源：ViuTV）
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林敏驄 金像獎 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
林敏驄 金像獎 （圖片來源：ViuTV）
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林敏驄 金像獎 （圖片來源：fb相片）
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林敏驄 金像獎 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
林敏驄 金像獎 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）

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圖片來源：ViuTV、fb相片、東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期

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