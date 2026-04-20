金像獎2026｜林敏驄表現再引熱議 台上爆「呢度TVB」 Amy Lo急救場 網民兩極反應

昨晚《第44屆香港電影金像獎》頒獎禮上，林敏驄再度發揮其「鬼才」本色，在台上與拍檔盧慧敏（Amy Lo）頒發「最佳美術指導」時，竟然誤將ViuTV直播當成TVB，更爆出「呢度TVB嚟」的驚人語錄，令現場氣氛瞬間陷入尷尬。Amy Lo多次急救場面，但林敏驄依然不收聲，甚至示範「猴子偷桃」手勢，成為全晚最令人議論紛紛的一幕。