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林文龍揸弗亞視網台AMM出消暑節目《夏日涼浸浸》 搵靚女KOL冧「老公」

東方新地 - 娛聞

正當ViuTV人氣男團MIRROR吸引住一眾「老婆」、「前妻」目光之時，由林文龍揸Fit的亞視旗下網台《AMM亞洲心動娛樂》近日就針對「老公」市場，推出消暑新節目《夏日涼浸浸》，搵來一班靚女KOL著上泳衣，去介紹香港的隱世沙灘和假日好去處，獲網友大讚即刻冇咗陣亞視味！

文：東方新地｜圖：AMM亞洲心動娛樂FB圖片及YouTube影片截圖、黃可盈IG圖片

《夏日涼浸浸》 講到明「睇肉」

由林文龍擔任副總裁的亞視旗下網台《AMM亞洲心動娛樂》，近日推出炎夏消暑新節目《夏日涼浸浸》，節目擺明車馬針對「老公」市場，搵來一班靚女KOL去介紹香港的隱世沙灘和假日好去處，節目首兩集的主持就有黃可盈（Flavia）同雪E（Suet E）著上健康性感的泳衣，分別到西貢的白水碗沙灘和沙下灣打卡。

第1集由黃可盈先到西貢白水碗沙灘打卡。（圖片來源：AMM FB）
第1集由黃可盈先到西貢白水碗沙灘打卡。（圖片來源：AMM FB）
黃可盈大讚西貢白水碗沙灘好適合二人世。（圖片來源：AMM FB）
黃可盈大讚西貢白水碗沙灘好適合二人世界。（圖片來源：AMM FB）
黃可盈分別換一件白色和黑色比堅尼。（圖片來源：AMM FB）
黃可盈分別換一件白色和黑色比堅尼。（圖片來源：AMM FB）
Suet E就在第二集亮相，到沙下灣金分別玩了沙灘排球和直立板。（圖片來源：AMM FB）
Suet E就在第二集亮相，到沙下灣分別玩了沙灘排球和直立板。（圖片來源：AMM FB）
節目中Suet E更瞓身大晒Fit爆身材。（圖片來源：AMM FB）
節目中Suet E更瞓身大晒Fit爆身材。（圖片來源：AMM FB）

網友對今次節目紛紛表示支持，仲大讚今次《AMM亞洲心動娛樂》終於摵甩咗陣亞視味！不過屬於亞視子公司的《AMM亞洲心動娛樂》就不停回覆網友，堅稱自己其實唔係亞視嚟！

（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
林文龍現時係亞視數碼媒體旗下子公司「亞洲心動娛樂有限公司」的副總裁。（圖片來源：林文龍IG）
林文龍現時係亞視數碼媒體旗下子公司「亞洲心動娛樂有限公司」的副總裁。（圖片來源：林文龍IG）

黃可盈 昔日「岡本女神」（[email protected]

現年25歲的黃可盈（Flavia）畢業自浸大傳理國際新聞系，曾被譽為「學界女神」，做過waitress亦做過兼職模特兒，自2015年拍過港台劇集《明月扁舟》而開始為人認識，2017年又為安全套品牌「岡本」拍廣告，飾演一個排球少女，大受歡迎，因此被網友封為「岡本女神」。早前在ViuTV的熱爆劇《大叔的愛》，她亦有份在第1集客串飾演因結婚而離職的地產公司前同事Mary。

林文龍揸Fit亞視網台AMM出消暑節目《夏日涼浸浸》 搵靚女KOL冧「老公」
黃可盈當年所拍的安全套廣告曾在各大港鐵站出現，成功吸引到網友關注，令她被封為「岡本女神」。（圖片來源：黃可盈IG）
出道約6年，黃可盈的IG現在已有超過14.5萬位Followers。（圖片來源：黃可盈IG）
出道約6年，黃可盈的IG現在已有超過14.5萬位Followers。（圖片來源：黃可盈IG）

黃可盈曾在2017年推出首本個人寫真散文集《還原。黃可盈》，到2019年，黃可盈又與「阿旦」鄧洢玲、「沙律」張沛樂、陳煦凝、馬俊怡、趙詠瑤及硯秋合作推出過寫真集《私圖》，寫真集由司徒夾帶操刀，以阿旦去年生日時與朋友到石垣島玩樂為主題，力Sell健康性感的風格。

不過黃可盈已有個拍拖5年的男友，兩人經常在社交網放閃。（圖片來源：黃可盈IG）
不過黃可盈已有個拍拖5年的男友，兩人經常在社交網放閃。（圖片來源：黃可盈IG）
黃可盈亦有在白水碗沙灘的「天空之鏡」打卡。（圖片來源：AMM影片截圖）
黃可盈亦有在白水碗沙灘的「天空之鏡」打卡。（圖片來源：AMM影片截圖）

出道約6年，在社交網中自我介紹為演員、司儀和主持的黃可盈，IG現在已有超過14.5萬位Followers，現時她除了做KOL代言產品外，亦有在YouTube拍片，其個人頻道亦有近3.7萬個訂閱者。在節目中黃可盈直言自己有不少習慣都比較麻甩，例如飲完汽水會打嗝，或者平時冇乜儀態等等。

（圖片來源：AMM影片截圖）
（圖片來源：AMM影片截圖）
（圖片來源：AMM FB）
（圖片來源：AMM FB）

即睇 Flavia 黃可盈 介紹 白水碗沙灘 影片：

雪E 正職做護士（[email protected]suet_e）

雪E（Suet E）正職是做護士，副業則是做Model和攝影師，現時IG已有超過3.6萬個Followers，除了經常在社交網大晒靚相外，亦有推出電子寫真集。雪E指自己雖然外表好似好Cool、好寸，但事實上卻是一名「傻吓傻吓」的宅女和貓奴。

雪E直言平時做Model影相的風格都係為了符合攝影主題，並非刻意賣弄性感。（圖片來源：AMM影片截圖）
雪E直言平時做Model影相的風格都係為了符合攝影主題，並非刻意賣弄性感。（圖片來源：AMM影片截圖）
雪E自言性格比較慢熱。（圖片來源：AMM影片截圖）
雪E自言性格比較慢熱。（圖片來源：AMM影片截圖）

在節目中雪E挑戰玩直立板，雖然是首次挑戰，但雪E笑言覺得難度不算高。雪E又透露自己性格比較慢熱、貪玩、愛笑，理想是可以去環遊世界，興趣則是玩菲林相機、玩貓和煲劇。

雪E透露自己較鍾意Sporty、高大和幽默風趣的男人。（圖片來源：AMM影片截圖）
雪E透露自己較鍾意Sporty、高大和幽默風趣的男人。（圖片來源：AMM影片截圖）
夏日涼浸浸
（圖片來源：AMM影片截圖）
夏日涼浸浸
（圖片來源：AMM影片截圖）

即睇 Suet E 介紹 西貢沙下灣 影片：

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