林文龍揸弗亞視網台AMM出消暑節目《夏日涼浸浸》 搵靚女KOL冧「老公」
文：東方新地｜圖：AMM亞洲心動娛樂FB圖片及YouTube影片截圖、黃可盈IG圖片
《夏日涼浸浸》 講到明「睇肉」
由林文龍擔任副總裁的亞視旗下網台《AMM亞洲心動娛樂》，近日推出炎夏消暑新節目《夏日涼浸浸》，節目擺明車馬針對「老公」市場，搵來一班靚女KOL去介紹香港的隱世沙灘和假日好去處，節目首兩集的主持就有黃可盈（Flavia）同雪E（Suet E）著上健康性感的泳衣，分別到西貢的白水碗沙灘和沙下灣打卡。
網友對今次節目紛紛表示支持，仲大讚今次《AMM亞洲心動娛樂》終於摵甩咗陣亞視味！不過屬於亞視子公司的《AMM亞洲心動娛樂》就不停回覆網友，堅稱自己其實唔係亞視嚟！
黃可盈 昔日「岡本女神」（[email protected]）
現年25歲的黃可盈（Flavia）畢業自浸大傳理國際新聞系，曾被譽為「學界女神」，做過waitress亦做過兼職模特兒，自2015年拍過港台劇集《明月扁舟》而開始為人認識，2017年又為安全套品牌「岡本」拍廣告，飾演一個排球少女，大受歡迎，因此被網友封為「岡本女神」。早前在ViuTV的熱爆劇《大叔的愛》，她亦有份在第1集客串飾演因結婚而離職的地產公司前同事Mary。
黃可盈曾在2017年推出首本個人寫真散文集《還原。黃可盈》，到2019年，黃可盈又與「阿旦」鄧洢玲、「沙律」張沛樂、陳煦凝、馬俊怡、趙詠瑤及硯秋合作推出過寫真集《私圖》，寫真集由司徒夾帶操刀，以阿旦去年生日時與朋友到石垣島玩樂為主題，力Sell健康性感的風格。
出道約6年，在社交網中自我介紹為演員、司儀和主持的黃可盈，IG現在已有超過14.5萬位Followers，現時她除了做KOL代言產品外，亦有在YouTube拍片，其個人頻道亦有近3.7萬個訂閱者。在節目中黃可盈直言自己有不少習慣都比較麻甩，例如飲完汽水會打嗝，或者平時冇乜儀態等等。
即睇 Flavia 黃可盈 介紹 白水碗沙灘 影片：
雪E 正職做護士（[email protected]suet_e）
雪E（Suet E）正職是做護士，副業則是做Model和攝影師，現時IG已有超過3.6萬個Followers，除了經常在社交網大晒靚相外，亦有推出電子寫真集。雪E指自己雖然外表好似好Cool、好寸，但事實上卻是一名「傻吓傻吓」的宅女和貓奴。
在節目中雪E挑戰玩直立板，雖然是首次挑戰，但雪E笑言覺得難度不算高。雪E又透露自己性格比較慢熱、貪玩、愛笑，理想是可以去環遊世界，興趣則是玩菲林相機、玩貓和煲劇。