林文龍揸弗亞視網台AMM出消暑節目《夏日涼浸浸》 搵靚女KOL冧「老公」

正當ViuTV人氣男團MIRROR吸引住一眾「老婆」、「前妻」目光之時，由林文龍揸Fit的亞視旗下網台《AMM亞洲心動娛樂》近日就針對「老公」市場，推出消暑新節目《夏日涼浸浸》，搵來一班靚女KOL著上泳衣，去介紹香港的隱世沙灘和假日好去處，獲網友大讚即刻冇咗陣亞視味！

文：東方新地｜圖：AMM亞洲心動娛樂FB圖片及YouTube影片截圖、黃可盈IG圖片