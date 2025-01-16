郭可盈女兒Tania慶祝15歲生日 維港靚景下輕露香肩 少女味十足
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林文龍和郭可盈這對星級夫妻於2004年結婚，享受了五年的甜蜜二人世界後，於2009年迎來了他們的女兒林天若（Tania）。今年1月14日，Tania迎來了她的15歲生日。為此，林文龍和郭可盈在K11musea訂下了一間海景房，舉辦了一場盛大的生日派對，不少網友大讚星二代Tania越大越靚女，天生麗質！
郭可盈女兒Tania慶祝15歲生日
郭可盈在社交平台上分享了派對的精彩片段，並寫下感人的祝福：「Happy birthday to my precious daughter ! I wish you a life full of wonderful memories, healthy, happy and surrounded by LOVE ! LOVE YOU forever and ever……」。囡囡Tania在評論中回應：「Thank you mum i love you very very much」，這段母女間的深情對話，讓粉絲們都為之動容。
輕露香肩 少女味十足
Tania身穿一襲白色露肩連身裙，輕露香肩，少女味十足！眾人於維多利亞港的美景前慶祝生日。派對的佈置以粉紅色為主色調，並點綴以金色的「15」數字氣球。在媽媽郭可盈的帶領下，Tania許下了生日願望並切開生日蛋糕。她還與一群好友一起唱生日歌，共同慶祝這個特別的日子。網友大讚：「很有質素的一家」、「可盈和津津是最靚麗的兩母女 很有氣質」、「最sweet嘅媽咪邊到搵」、「越大越靚女似媽咪」
圖片來源：郭可盈IG資料或影片來源：原文刊於新假期