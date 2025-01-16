郭可盈女兒Tania慶祝15歲生日 維港靚景下輕露香肩 少女味十足

林文龍和郭可盈這對星級夫妻於2004年結婚，享受了五年的甜蜜二人世界後，於2009年迎來了他們的女兒林天若（Tania）。今年1月14日，Tania迎來了她的15歲生日。為此，林文龍和郭可盈在K11musea訂下了一間海景房，舉辦了一場盛大的生日派對，不少網友大讚星二代Tania越大越靚女，天生麗質！