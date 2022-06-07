林日曦自爆被電視台高層封殺 預留檔期拍真人show臨門遭飛起
林日曦：現實比較冷血，我錯付了熱情
林日曦近期忙於一連廿多場的舞台劇《大初戀日》，但今日（6月7日）喺社交平台透露，自己因為被「某電視台」突然飛出真人騷，撰寫長文說明來龍去脈，並強調「不是控訴」只是「有啲唔開心」，期望出Post圍爐抒發心情。
林日曦憶述，某電視台有一個節目邀請他在7至10月預留檔期，拍攝並演出15集嘅全新真人show，對方表明除咗拍攝時間外，仲要林日曦花大量私人時間，作出某些練習，林日曦自言「那是我從前很喜歡但放低了很長時間的項目」，所以一口答應，認為成件事對於佢嚟講非常熱血。
預留四個月檔期 臨門被飛起
本身林日曦打算完成舞台劇後，去外地旅行，但因為太喜歡呢個「真人騷」嘅題材，佢再三同節目組確認拍攝邀請，就更改自己嘅計劃，預留時間，打算盡力配合劇組；但最後劇組通知林日曦，節目會繼續拍，但參與者就唔係佢，原因係「剛剛他們跟我說，高層唔ok我」。
答謝工作人員邀請 講明「到時唔會睇」
林日曦在長文中自述心情，強調唔係投訴：「當然，合約又未簽，在理，佢哋完全冇錯。我當然唔係投訴，我又唔係好忙嗰啲人，再改返自己啲行程都冇幾難，冇幾巴閉。」他又說，明白電視台有自己嘅政策同考慮、工作人員都係磨心，「我只係仰天慨嘆一下啫，應該可以啩。其實我最失望嘅，唔係我改晒啲時間嚟就佢哋，而係我好鍾意依個idea，真係覺得好熱血，可惜現實比較冷血，我錯付了熱情。」最後林日曦多謝電視台工作人員同佢一齊熱血過，希望佢哋拍攝成功，但為怕勾起傷心事，「但到時我唔會睇了」。
網民踴躍回應 紛紛競猜係邊個台？！
林日曦的文章得到不少網民留言安慰，亦有圈中人激動回應，杜汶澤留言「比個名我」得到近三千讚好，田蕊妮亦安慰：「U r not alone啦。」李綺雯就直接提議「我哋一齊度個真人show啦不如」。有網民就指真人show節目類，加上TVB不會請他所以猜是ViuTV，但另有網民指出林日曦剛剛才上了《爆谷一周》，好像不會是ViuTV，不過林日曦在《爆谷一周》只是1小時嘉賓，和15集真人show好像又不能相提並論。
林日曦蔣麗芸2016年應ViuTV邀請遊首爾
2016年林日曦曾跟時任建制議員蔣麗芸一同拍攝《跟住矛盾去旅行》，二人的首爾之旅，林日曦發起「絕不對話」實驗，拒絕與蔣麗芸對話，兩人溝通都靠工作人員傳達，火藥味十足！
當時被稱「廢青集中營」《100毛》領袖林日曦VS 建制派議員蔣麗芸。林曾於電台節目憑歌寄意，點唱一首《話你戇X怕你嬲》送贈蔣，旗下刊物更經常將蔣麗芸惡搞。二人從未見面，首次相見，蔣議員抱住居高臨下「同後生仔交流溝通」的態度；林日曦就堅持係一場「工幹」以及「社會實驗」；可能大家都去過首爾好幾次，節目帶畀大家嘅韓國旅遊體驗，其實都幾另類：
【01 】| 布帳馬車포장마차 韓燒訪問偽韓妹真港女
蔣議員因為要閱兵遲join，腦細先同幾個身在首爾工作假期的女生食宵夜，氣氛十分融洽。
【02】| 正式會面，拒絕對話實驗啟動
作為一個不按常規嘅「腦細」林日曦堅持唔同蔣麗芸對話，認為是一個社會實驗，「透過中間人傳譯，可以免除好多語氣、身份、地位等等不必要的顧慮」，嘗試將人與人的傳訊方式完全「淨化」，不過似乎連駐韓的香港翻譯小姐都唔係好了解用意所在。
蔣議員就更加表示不能理解，嘗試衝前同林日曦打招呼，不過「腦細」立刻保持拒離並呼召翻譯做中間人。
最後因為蔣議員又搬出「我好願意同後生仔溝通」的套路，聽到林日曦頭都側埋，即時走人！並要求分開車前往下一個景點。
【03】| 上影樓！影韓式見工相
去到影樓，考慮到工作人員都好難做，林日曦罕有妥協同場及合照，化晒妝影見工相，不過對於「影樓執相」執到唔似自己就有好強烈意見，建議攝影師幫佢揀影到反眼的證件相，認為咁樣先係「真正嘅自己」。
【04】|認識韓國「廢青中心」乒乓球場炒大鑊
林日曦在節目播出時同步於facebook live直播，並表示其實「花生位」唔多，預告在下集節目入面，會在乒乓球場遭蔣議員「狂噴」，似乎實驗都有一個限度，在呢一幕之後，行程基本上就要分開拍攝，負責翻譯的小姐還要兩邊走，據她的說法，今次節目係編導「忍辱負眾到極點的作品」！