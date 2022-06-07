林日曦自爆被電視台高層封殺 預留檔期拍真人show臨門遭飛起

林日曦離開100毛之後，專心個人演出事業，除了自己嘅舞台劇《大初戀日》，原來仲有電視台邀請拍攝真人show，不過佢喺星期一下午忽然自爆，本來hold起檔期4個月準備演出真人騷，卻突被「某電視台」飛起⋯⋯