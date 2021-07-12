林日曦現身黎明演唱會做第三場嘉賓 拖手合唱《但願不只是朋友》 事後向觀眾「道歉」

一連9場的《Leon黎明Talk & Sing 2021紅館演唱會》來到第三場，繼林海峰、鄭秀文之後，第三場的嘉賓是林日曦，同期有舞台劇《大MK日》公演中的林日曦，獲得黎明的邀請，於是就在星期一舞台劇休息的晚上，轉戰紅館給大家一個驚喜。

文：東方新地 圖：林日曦IG