林日曦現身黎明演唱會做第三場嘉賓 拖手合唱《但願不只是朋友》 事後向觀眾「道歉」
一連9場的《Leon黎明Talk & Sing 2021紅館演唱會》來到第三場，繼林海峰、鄭秀文之後，第三場的嘉賓是林日曦，同期有舞台劇《大MK日》公演中的林日曦，獲得黎明的邀請，於是就在星期一舞台劇休息的晚上，轉戰紅館給大家一個驚喜。
文：東方新地 圖：林日曦IG
林日曦現身黎明紅館演唱會，擔當第三場嘉賓，與LEON手拖手演唱《但願不只是朋友》，不過事後「腦細」就在IG撰文向觀眾「道歉」：
To 今晚紅館所有觀眾
好對唔住，今晚Leon演唱會嘅嘉賓，竟然係我 🥲。
你哋一定心諗：前晚係林海峰，尋晚係Sammi.. 今晚，仲唔係Mirror？定係子華呀？
Sorry，冇Mirror，冇子華；得我，林日曦 🥲
係我衰，Leon好好人叫埋我去玩，我冇拒絕到￼
而我呢排要做舞台劇，得今晚去到，所以… 🥲
我要再次鄭重同今晚嘅觀眾道歉，同時，要恭喜之後場數嘅觀眾…你哋一定唔使見到我 🤓 恭喜恭喜
林日曦還上載了與LEON台上拖手的連環圖，網民留言笑稱「每一張相個樣都好虧」：
拖手合唱《但願不只是朋友》老婆表示不滿
林日曦與黎明台上拖手的場面，得到不少觀眾叫好，頻呼「大叔的愛」，不過其太太 the pancakes就唔係咁諗：
2016 – 2017 合作賣咖啡
林日曦與黎明在2016-2017年間先後拍攝了兩條網絡廣告片，為白咖啡品牌拍攝廣告，當時還惡搞了《對不起我愛你》、《情深說話未曾講》的歌詞，合計超過200萬點擊！
黎明與林日曦當年的咖啡廣告，不但連拍兩輯，更惡搞了自己的經典電影《甜蜜蜜》，故事中也不介意自嘲重演走音事件！
https://www.youtube.com/watch?v=KPLC0_qJXXA