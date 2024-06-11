林明禎弟婦都係大馬美女！17歲開始同明禎弟弟相戀 早已融入林家
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林明禎弟弟結婚了！過往都有不少網民好奇：「家姐係林明禎，女朋友要咩質素先得？」今次新娘曝光，原來林明禎新上任的弟婦都係一位大馬美女！
林明禎弟婦林雯馨 現年26歲
林明禎三弟去年於峇里求婚成功，日前舉行婚禮，新娘林雯馨現年26歲，原來她與林明禎的三弟AK（吳益光）由17歲已開始相戀，經過9年愛情長跑後，終於拉埋天窗，相當浪漫。
林雯馨與林明禎弟弟 經常公開放閃
睇翻林雯馨IG，她和AK每逢生日、紀念日等特別日子，都會公開曬恩愛，而且自兩人拍拖初期，已見AK帶著女友去參加家姐林詩枝的生日派對，可見兩家關係友好而密切，並經常一起外遊旅行。
睇埋林雯馨靚相：
林明禎一手湊大三弟 二人相差14年
「大馬女神」林明禎最近在社交媒體上分享了三弟結婚當日的片段，榮升姑奶的林明禎在婚宴中更忍不住感動落淚！林明禎一向與三位姐弟關係很好，其中更一手湊大兩位比她小10、12歲的弟弟。林媽媽在年輕時當駐唱歌手，所以要有林明禎幫忙照顧兩位弟弟。林明禎更曾經在訪問中指兩位弟弟就像自己兒子，所以每當弟弟們生日，林明禎都會忍不住落淚。
林明禎曾拖實細佬手遊日
忙碌的林明禎，年前難得有假期飛到日本旅遊散心，期間不斷在IG發布遊日的照片，令一眾粉絲羨慕。其中一個焦點是林明禎發布的照片中光明正大的手挽著咋一個男生的手背影圖，差點令一眾男粉絲崩潰，再看第二張原來正是她的三弟，才令粉絲安心下來，有粉絲開玩笑留言寫道：「究竟做林明禎細佬嘅一日係點樣過。」
林明禎爆喊慶祝三弟結婚 全家高顏值引網民熱議
林明禎日前在社交媒體上分享一連串的影片和照片。林明禎在婚禮上，當弟弟及弟婦敬茶時，林明禎感動地說：「百年好合，永遠安康！」，並忍不住落淚，場面感人。林明禎事後更發文感謝弟婦：「人生能有多少次喜極而泣呢？大寶弟好幸運，文馨謝謝妳願意嫁給大寶弟，成為我們一輩子的家人，以後有我們罩著妳，愛妳！疼妳！從小抱在懷裡把屎把尿的大寶弟，真的長大了。」
撰文：東方新地圖片來源：IG@wenxinlim98、IG@minchen333、IG@akg_1226、IG@brandy333nat