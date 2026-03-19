林明禎自拍派福利晒完美曲線 Deep V谷盡4吋事業線超吸睛
廣告
馬來西亞女神林明禎日前現身《第19屆亞洲電影大獎》，身為上屆青年大使的她正式交棒給新任大使，一身金光閃閃貼身長裙配Deep V設計，前凸後翹的曲線美令全場矚目。她與演員盧鎮業同框拍攝時更顯嬌小身材，4吋事業線成為當晚焦點，網民大讚女神好身材。
林明禎金裙現身交棒儀式
林明禎在《第19屆亞洲電影大獎》上以一身華麗造型亮相，金光閃閃的貼身長裙完美貼合她的身形曲線。Deep V領設計大膽展現她的傲人上圍，4吋事業線成為當晚最吸睛的焦點。作為上屆青年大使，她正式將職責交棒給新任大使許恩怡、台灣演員蔡凡熙以及泰籍演員洪天逸，現場氣氛溫馨而隆重。
林明禎留言感謝參與機會
林明禎在社交平台上載當晚的精彩照片，並留言表示「很榮幸參與第19屆亞洲電影大獎 交棒新青年大使❤️」。她對能夠參與這個重要的電影盛事感到非常榮幸，同時也祝福新任青年大使們能夠在未來的工作中發光發熱。這次交棒儀式標誌著她青年大使任期的圓滿結束，也為新一屆大使們開啟了全新的篇章。
林明禎後台轉圈自拍派福利
活動結束後，林明禎在後台拍攝轉圈自拍短片，展示當日造型的每個角度。片段中她一邊展示贊助商提供的精美項鏈，一邊不經意地曬出性感身材和事業線，為粉絲派發福利。這段自拍片段既能宣傳合作品牌，又能滿足粉絲對她美貌身材的期待，可謂一舉兩得。
林明禎與盧鎮業同框顯嬌小
當晚林明禎與演員盧鎮業一同出席活動，兩人合照時身高差異相當明顯，令林明禎顯得格外嬌小可愛。她的前凸後翹身材在貼身長裙的襯托下更加突出，與盧鎮業站在一起時形成強烈的視覺對比。這組合照迅速在網上流傳，成為當晚活動的熱門話題之一，不少網民都對林明禎的完美身材讚不絕口。
網民大讚女神好身材
林明禎的性感造型在網上引起熱烈討論，網民紛紛留言大讚「女神好波！」、「身材真係好到爆」、「前凸後翹太完美」等，完美曲線成為網民熱議的焦點，無論是身材還是氣質都令人羨慕不已。
圖片來源：IG@minchen333資料或影片來源：原文刊於新假期