林明禎自拍派福利晒完美曲線 Deep V谷盡4吋事業線超吸睛

馬來西亞女神林明禎日前現身《第19屆亞洲電影大獎》，身為上屆青年大使的她正式交棒給新任大使，一身金光閃閃貼身長裙配Deep V設計，前凸後翹的曲線美令全場矚目。她與演員盧鎮業同框拍攝時更顯嬌小身材，4吋事業線成為當晚焦點，網民大讚女神好身材。