林明禎最後一次聲明剖白與Edan關係 再派金句：覺得做人很難難
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自從MRROR成員呂爵安（Edan）大方認愛後，女神林明禎連續兩日都成為傳媒追訪目標！林明禎雖然昨日不停狂笑回應「明登戀」進展，稱現為朋友關係，仲叫大家手下留情。今日在相機代言活動上，林明禎亦公開作出最後一次聲明！
林明禎最後一次聲明剖白與Edan關係
對於大家關注與Edan的關係，明禎公開作出最後一次聲明：「這一次，我想認真作出最後一次聲明，其實我們真的只是朋友。我現在只想專注工作，未來會有好多不確定性，但是我最清楚自己想要什麼希望大家多多關注我的工作。（算唔算拒絕Edan嘅示愛？）我因為我們只是朋友方式相處，希望大家能給我多一點空間。」
林明禎爆Edan短訊關心對方
林明禎對於她昨日首次公開否認與Edan拍拖的言辭，外界反應褒貶不一。她提到Edan昨晚透過短訊表示關心她，暗示他們之間仍有交流。「問我一切都Ok嗎？我話Ok。（佢有冇覺得我哋蝦你呀？）蝦我？你們覺得呢？你們昨天有沒有欺負我呢？（我們已經手下留情了）我都看得出。」
林明禎再派金句：覺得做人很難難
對於麥玲玲分析了兩人的生肖八字，更指要發展不容易！林明禎回應說：「我覺得好多人對我哋嘅話題好有興趣，大家多多給我空間。」昨天訪問一出，回應了不少尖銳提問，明禎今日再派金句：「其實昨天睡覺前都有睇自己訪問。（你覺得點？）覺得做人很難難。坦白說，我EQ不高，回答問題很難。我也希望用最真誠方式去回答大家，給最真實嘅答案。」
講到攝影，林明禎就講喜歡影人像同風景，紀錄生活點滴，「（男朋友識影相會唔會加分），一定會（如果Edan識影相會唔會加分）呢個我就唔清楚啦，（你會唔會想呀）」林明禎就笑住四兩撥千斤話家人同記者幫自己影過好多相，又唔介意被人影黑圖。
圖片來源：東方新地、東方新地、Edan IG