林明禎最後一次聲明剖白與Edan關係 再派金句：覺得做人很難難

自從MRROR成員呂爵安（Edan）大方認愛後，女神林明禎連續兩日都成為傳媒追訪目標！林明禎雖然昨日不停狂笑回應「明登戀」進展，稱現為朋友關係，仲叫大家手下留情。今日在相機代言活動上，林明禎亦公開作出最後一次聲明！

