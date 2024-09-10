林明禎當年緋聞重溫 曾含淚拒認小三 密會曝光成一日「短命戀」

大馬女神林明禎早前同MIRROR成員Edan呂爵安爆出緋聞，引起全城關注，到今日（9月10日）Edan更公開承認正在追求林明禎，希望大家給予兩人空間。其實林明禎出道10年來形象甜美又正面，但並唔係零緋聞，2018年，28歲的她曾被台灣傳媒拍到同細2歲的男星張軒睿約會，之後張軒睿更在Facebook高調曬 相認愛。但戀情唔夠一個月就告吹，林明禎更被指做人小三！之後林明禎出席活動，終於首度開腔回應咗呢段「短命戀」。

