林明禎當年緋聞重溫 曾含淚拒認小三 密會曝光成一日「短命戀」
重溫林明禎Facebook疑似「被認愛」
睇番林明禎對上一次涉感情的新聞，是2018年520當日被影到在公園同台灣男星張軒睿拍拖，相隔兩日張軒睿po咗一張佢同林明禎嘅背影合照，寫上：「I’ll always be here for you.」，tag埋林明禎！帖文曝光後，引起熱議，好友溫貞菱首先留言：「不用仰起頭，也能看見天空」，林心如也回應：「勇敢的向前吧」，而章廣辰則回應：「喜歡你暖暖的文字，洋溢著滿滿的幸福」，這些話疑似表達祝福。
但女神林明禎就坦言對張軒睿喺Facebook公開認愛一事不知情，一開始都係被公司打爆電話先知有呢件事發生，當下傻眼，完全不知道如何回應。
張軒睿同林明禎2016年合作拍攝偶像劇《狼王子》，之後張軒睿為女方的《不是不愛》MV擔任男主角，睇黎佢哋關係一直都很幾好喎……原本以為只係好朋友，點知突然自爆認愛，巴打們當日對於失去咗一位女神真係好傷心！
明禎留言：「沒有一句實話」
但林明禎嘅戀情公開完一個月，佢哋竟然被爆已分手，林明禎仲喺IG寫道：「沒有一句是實話」。當時傳聞多多，有指林明禎認為張軒睿沒Guts、亦有消息指疑似有第三者、亦有報導指兩人認愛不同調等原因產生嫌隙。不過，女神林明禎被爆分手之後，就喺IG上Post咗一張相：「沈默不代表沒底限」及「沒有一句是實話」。
「短命戀」只得一日 但被屈小三
而被媒體報導之後兩人就自然而然沒有再聯繫過，戀情無疾而終。女神哽咽咁話： 「被週刊拍到的那天後就沒聯絡，那是我們第一天，也是最後一天單獨約會。」更加冇諗到呢段短命戀會變成羅生門，莫名奇妙地背上「小三」嘅罵名！
林明禎回應時眼眶泛淚，表示過去選擇不回應係因為有太多不真實嘅謠言亂傳，仲話：「不實的報導像把利劍，可以殺死一個人。」但就話唔會選擇封鎖對方咁幼稚。見到女神喊哂口咁真係好令人心痛啊！女神就此回應話：「看了非常多奇妙的故事，不知道怎麼反應情緒、感覺，我都覺得報紙編輯可以去當《黑鏡》的編劇。」
林明禎回復單身
最後林明禎更理直氣壯咁回應記者，「我很老實的說了，沒有騙人，也從來沒有說任何批評的話、攻擊人的言語。」雖然承受唔少不白之冤，但林明禎話自己依然期待戀愛，亦唔會排斥同圈內人交往。不過女神今次決定將分手始末講清楚，之後就唔再回應相關嘅問題啦！
2017年林明禎同錢小豪、Babyjohn蔡瀚億喺電影《救殭清道夫》中合作，由於主題曲《長相廝守》被唱到街知巷聞，林明禎亦成功打入香港市場。
重溫當日台灣傳媒報道：
當年台灣網民都認為林明禎和張軒睿十分合襯，對於兩人最後未能成為一對，覺得十分可惜！