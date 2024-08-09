林明禎分享男友視角片Big爆遊日本 Edan機場喂雪糕再惹猜測
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MIRROR成員呂爵安（Edan）早前與林明禎因在歐洲一齊食飯而爆出緋聞，雖然Edan已否認戀情，但林明禎日前在社交網分享日本遊的靚相和影片，與此差不多時間，Edan亦分享了自己現身機場的限時動態，因此再次引起網民的猜測。
林明禎 Big爆遊日本
自與Edan傳出緋聞後，一直未有作出回應的林明禎在8月8日晚上首度更新IG，分享了她在日本旅遊的照片和影片。片段以男友視角呈現，可以見到坐在對面的林明禎穿著一身吊帶背心，展現出Big爆身材，並戴著大眼鏡，享受著她所說的「美食之旅」。
著大褸中門大開
另一段影片中，則見到林明禎穿著一件大褸走在日本街頭，邊行邊向著鏡頭轉身，令大褸向兩邊揚起，充滿動感之餘，亦顯示出她的好心情並未受到緋聞影響。而從街頭兩旁的建築，可以發現林明禎拍片時正身在日本北海道的札幌。
Edan現身機場歎雪糕
與此差不多時間，作為林明禎緋聞男友的Edan也在IG分享了新的限時動態影片，當中見到他現身香港機場，大啖享用意大利雪糕，更有埋女友視角，伸手喂食拍攝者，引起網民的猜測。
暗示自己正身在香港
不過隨後Edan又分享了與妹妹「小如豬」及MIRROR隊友Jeremy李駿傑一同去睇電影《九龍城寨之圍城》及舞台劇《消極之鬼》的行程，似乎暗示自己正身在香港，並非與林明禎同遊日本的旅伴。
撰文：東方新地圖片來源：IG@minchen333、IG@edanlui