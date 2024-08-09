林明禎分享男友視角片Big爆遊日本 Edan機場喂雪糕再惹猜測

MIRROR成員呂爵安（Edan）早前與林明禎因在歐洲一齊食飯而爆出緋聞，雖然Edan已否認戀情，但林明禎日前在社交網分享日本遊的靚相和影片，與此差不多時間，Edan亦分享了自己現身機場的限時動態，因此再次引起網民的猜測。

