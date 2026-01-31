林明禎被問Edan生日即變臉 全程避談神色尷尬 被追問婚事咁回應！
大馬女神林明禎昨日（30日）出席「亞太青年微電影節」閉幕典禮時，被記者問及如何為呂爵安（Edan）慶祝生日，竟然神色尷尬支吾以對，更全程避談二人關係！
林明禎被問Edan生日即變臉神色尷尬
當記者問及呂爵安1月21日生日如何祝賀時，林明禎隨即神色尷尬微笑，支吾以對表示「冇……」。追問是否有發短訊時，她更顯得不自在地回應「我朋友生日我就會send生日快樂畀佢……」但當記者繼續追問送禮物等細節時，林明禎卻一直笑而不語，最終更直接拒絕討論「今日我哋就唔傾其他嘢喇……」
僅願支持Edan新戲《金多寶》避談私人關係
面對呂爵安即將於賀歲檔期推出主演喜劇《金多寶》，林明禎僅表示願意支持「如果馬來西亞有上，有空的話都會，因為賀歲片開心嘛！要多多支持香港電影！」
獲欽點演《富貴逼人》
林明禎早前被高志森欽點成為新版《富貴逼人》女主角，她透露與高志森於一次頒獎典禮上碰面，相談甚歡之後便接到邀請。在新戲中她將會與李麗珍合作飾演母女，更自爆視李麗珍為偶像「我很喜歡她！很漂亮，有機會跟她合作很期待，我還未見過她本人，很期待！我能做她女兒很榮幸！」相比起談及李麗珍時的興奮雀躍，林明禎面對Edan話題時的冷淡態度更顯突兀。
幼弟婚禮被催婚不介意奉子成婚
早前林明禎因為「家有囍事」回到馬來西亞出席二弟婚禮，表示在婚禮現場喜極而泣全因非常感動「我自己也很感動，小弟弟也娶老婆！我唔知我會喊㗎！佢哋細細個都係由我照顧，因為媽媽工作忙，尤其係我最細嘅細路，由嬰兒時候抹屎抹尿、餵佢飲奶瞓覺，真係好似媽媽一樣！」連兩位弟弟都已成婚，林明禎表示婚禮現場難免有親朋戚友關心自己的感情「好多人問……我就說沒有關係，我的事業最好、我最多錢！我還想要繼續賺更多錢！」至於理想結婚年齡，她更表示不介意奉子成婚「如果我呢個年紀有BB都係好好嘅緣份，如果遇到對的人、有寶寶，就結吧！」
林明禎昨日的表現引起網民熱烈討論，有網民留言「明顯係唔想講啦，記者都幾煩」、「平時咁大方嘅林明禎都會避談，一定有問題」。亦有網民認為「可能只係想保護私隱」、「藝人都有權唔答私人問題」。
資料或影片來源：原文刊於新假期