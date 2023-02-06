林明禎踩入大學分享辛酸史 曾後悔入行以淚洗面 網民批口是心非

「大馬女神」林明禎近年人氣襲港，去年有份主演的《飯氣攻心》票房大收7,000萬，林明禎深受港人歡迎，日前更踩入浸會大學任講座嘉賓，主題為「由網絡甜心到演員之路」。估唔到林明禎當年無心插柳入行造星，因為壓力大曾經好抗拒又後悔，仲因為唔習慣日日以淚洗面。林明禎此言一出，竟被網民批口是心非、輸打贏要，其實佢都係回顧入行辛酸，依家不知幾enjoy！