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林明禎踩入大學分享辛酸史 曾後悔入行以淚洗面 網民批口是心非

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「大馬女神」林明禎近年人氣襲港，去年有份主演的《飯氣攻心》票房大收7,000萬，林明禎深受港人歡迎，日前更踩入浸會大學任講座嘉賓，主題為「由網絡甜心到演員之路」。估唔到林明禎當年無心插柳入行造星，因為壓力大曾經好抗拒又後悔，仲因為唔習慣日日以淚洗面。林明禎此言一出，竟被網民批口是心非、輸打贏要，其實佢都係回顧入行辛酸，依家不知幾enjoy！

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32歲的林明禎日前現身浸會大學做講座嘉賓。（圖片來源：[email protected]
林明禎 林明資分享自己由網絡甜心到演員之路。
林明資分享自己由網絡甜心到演員之路。（圖片來源：[email protected]

林明禎誤打誤撞成為IG紅人

32歲的林明禎日前（3號）現身浸會大學擔任講座嘉賓，以「由網絡甜心到演員之路」為主題，當日有不少林明禎粉絲到場支持她，只見林明禎不斷嘗試用廣東話回答提問，雖然廣東話仍是唔鹹唔渡淡，但看得出她真的很盡力，更獲得觀眾拍掌鼓勵。談到當年為何入行，林明禎表示14年底因為姐姐的一句說話而改變了她的一生，原來她起初的工作與娛樂圈完全無關係，但因工作壓力大，姐姐向她說：「明禎！我跟你說有個APP真的很好玩叫Instagram，你只要把照片上傳就會有like。」結果林明禎在IG分享靚相，很快就在社交網迅速竄紅，成為宅男女神。

林明禎 林明禎最初以歌手身份出道。
林明禎最初以歌手身份出道。（圖片來源：[email protected]
林明禎 人靚歌甜的林明禎，形象雖帶點性感，不過非常正面。
人靚歌甜的林明禎，形象雖帶點性感，不過非常正面。（圖片來源：[email protected]

冇諗住做藝人2015年在台灣出道

林明禎天生一副明星相，甜美樣子加出眾身材，不少娛樂公司都向她招手，林明禎坦言當時的感覺很奇妙，可是當工作機會接踵而來，她卻感到非常抗拒：「我冇諗住做藝人！因為那個時候我準備去讀書，當時已經繳交學費，突然間有這樣的機會。」當時仍在美容院工作的林明禎，獲一位大馬歌手親自聯絡她，問她有沒有興趣成為歌手，不過林明禎表示自己唱歌只是為興趣，並沒有專業知識，對方極力游說她：「沒有關係，我們可以提供很多相關免費課程培訓。」當時林明禎思前想後都決定唔到，林媽媽對她說：「人生這麼短暫，有新的嘗試，你還年輕，為何你不敢去闖一闖？」在林媽媽的鼓勵下，林明禎放膽一試，於2015年赴台灣展開其演藝事業。

林明禎 當年對入行十五十六的林明禎，多得林媽媽的鼓勵所以才入行。
當年對入行十五十六的林明禎，多得林媽媽的鼓勵所以才入行。（圖片來源：[email protected]
林明禎 林媽媽keep得甚好，與林明禎似兩姊妹多些。
林媽媽keep得甚好，與林明禎似兩姊妹多些。（圖片來源：[email protected]

曾每日隔空向母親哭訴

由平淡的打工仔變成萬人迷，林明禎坦然入行初期非常唔習慣：「每一天我都覺得完蛋了！因為第一次離家這麼遠，在台灣一個人住，我每天都打電話給媽媽哭着說 『媽媽我做錯決定了我不要！他們每天向我面對鏡頭講話，以及面對鏡頭自我介紹，還要笑又叫我拍照，這些我都很不習慣』這些對我來講都很難。」

林明禎 林明禎坦言做藝人的生活起初極不習慣，每天都以淚洗面，越洋打電話給媽媽訴苦。
林明禎坦言做藝人的生活起初極不習慣，每天都以淚洗面，越洋打電話給媽媽訴苦。（圖片來源：[email protected]
林明禎 林明禎當年在IG上載靚相一夜成名，她無意成為網紅，後來更有經紀公司搵上門，但她因為要讀書，拒絕了不少邀請。
林明禎當年在IG上載靚相一夜成名，她無意成為網紅，後來更有經紀公司搵上門，但她因為要讀書，拒絕了不少邀請。（圖片來源：[email protected]

克服困難愛上演戲

林明禎持續了兩三年都未能適應藝人生活，直到17年她在台灣接拍了第一部電影《救殭清道夫》，雖然拍攝期間因為太辛苦而不斷吐苦水，當時林明禎大呻拍戲很累，甚至不想再做演員，不過當她入場觀看完這部電影後，心態竟完全改變：「這個過程是多麼珍貴，有很多回憶讓我覺得所有的辛苦都是值得，那一刻我突然心想，我還想繼續當演員。那一刻開始我愛上了演戲。」

林明禎 17年林明禎在台灣拍了第一部電影《救殭清道夫》，就是這套戲令她愛上演戲。
17年林明禎在台灣拍了第一部電影《救殭清道夫》，就是這套戲令她愛上演戲。（圖片來源：《救殭清道夫》宣傳照）
林明禎 去年林明禎參演《飯戲攻心》，電影大收七千萬票房，令林明禎在香港更受歡迎。
去年林明禎參演《飯戲攻心》，電影大收七千萬票房，令林明禎在香港更受歡迎。（圖片來源：[email protected]

網民批林明禎口是心非

對於林明禎自爆入行初期好後悔做藝人，以及不時因為太辛苦、唔習慣而爆喊，不少網民都批評她口是心非，唔想做可以自己退出，唔好賣慘！有人留言「唔好輸打贏要啦！你收緊幾多錢一個廣告呀？」、「喊完有錢收，喊多幾次啦！」、「畀銀紙責住對腳，所以責到喊」。

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（圖片來源：[email protected]留言截圖）
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林明禎 林明禎人氣高企，成為大小廣告商的寵兒，近年更把發展基地移到香港。
林明禎人氣高企，成為大小廣告商的寵兒，近年更把發展基地移到香港。（圖片來源：[email protected]
林明禎 形象百變的林明禎代言工作多不勝數，早前接了一個手遊廣告。
形象百變的林明禎代言工作多不勝數，早前接了一個手遊廣告。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]留言截圖

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