林明禎踩入大學分享辛酸史 曾後悔入行以淚洗面 網民批口是心非
林明禎誤打誤撞成為IG紅人
32歲的林明禎日前（3號）現身浸會大學擔任講座嘉賓，以「由網絡甜心到演員之路」為主題，當日有不少林明禎粉絲到場支持她，只見林明禎不斷嘗試用廣東話回答提問，雖然廣東話仍是唔鹹唔渡淡，但看得出她真的很盡力，更獲得觀眾拍掌鼓勵。談到當年為何入行，林明禎表示14年底因為姐姐的一句說話而改變了她的一生，原來她起初的工作與娛樂圈完全無關係，但因工作壓力大，姐姐向她說：「明禎！我跟你說有個APP真的很好玩叫Instagram，你只要把照片上傳就會有like。」結果林明禎在IG分享靚相，很快就在社交網迅速竄紅，成為宅男女神。
冇諗住做藝人2015年在台灣出道
林明禎天生一副明星相，甜美樣子加出眾身材，不少娛樂公司都向她招手，林明禎坦言當時的感覺很奇妙，可是當工作機會接踵而來，她卻感到非常抗拒：「我冇諗住做藝人！因為那個時候我準備去讀書，當時已經繳交學費，突然間有這樣的機會。」當時仍在美容院工作的林明禎，獲一位大馬歌手親自聯絡她，問她有沒有興趣成為歌手，不過林明禎表示自己唱歌只是為興趣，並沒有專業知識，對方極力游說她：「沒有關係，我們可以提供很多相關免費課程培訓。」當時林明禎思前想後都決定唔到，林媽媽對她說：「人生這麼短暫，有新的嘗試，你還年輕，為何你不敢去闖一闖？」在林媽媽的鼓勵下，林明禎放膽一試，於2015年赴台灣展開其演藝事業。
曾每日隔空向母親哭訴
由平淡的打工仔變成萬人迷，林明禎坦然入行初期非常唔習慣：「每一天我都覺得完蛋了！因為第一次離家這麼遠，在台灣一個人住，我每天都打電話給媽媽哭着說 『媽媽我做錯決定了我不要！他們每天向我面對鏡頭講話，以及面對鏡頭自我介紹，還要笑又叫我拍照，這些我都很不習慣』這些對我來講都很難。」
克服困難愛上演戲
林明禎持續了兩三年都未能適應藝人生活，直到17年她在台灣接拍了第一部電影《救殭清道夫》，雖然拍攝期間因為太辛苦而不斷吐苦水，當時林明禎大呻拍戲很累，甚至不想再做演員，不過當她入場觀看完這部電影後，心態竟完全改變：「這個過程是多麼珍貴，有很多回憶讓我覺得所有的辛苦都是值得，那一刻我突然心想，我還想繼續當演員。那一刻開始我愛上了演戲。」
網民批林明禎口是心非
對於林明禎自爆入行初期好後悔做藝人，以及不時因為太辛苦、唔習慣而爆喊，不少網民都批評她口是心非，唔想做可以自己退出，唔好賣慘！有人留言「唔好輸打贏要啦！你收緊幾多錢一個廣告呀？」、「喊完有錢收，喊多幾次啦！」、「畀銀紙責住對腳，所以責到喊」。
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