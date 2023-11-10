林明禎被內地網民狂踩靚樣大跌Watt 急以15字回應！港人力撐一樣咁正
林明禎首次參加銀袋日
林明禎於活動現場興奮地透露自己是第一次參加「莎莎婦女銀袋日」，並分享了她的扮靚貼士：「當自己覺得舒服自在的時候，就是最有自信的時候，而有自信的人就最能展現出自己最美一面。所以我平時出門配搭都會選簡約自然風格為主。但在護膚方面，我就會非常嚴謹，絕對不讓自己偷懶，一定要做足每個護膚程序，配合絕美妝容及噴上優雅香水，就可以展現最完美一面！」
野生圖流出 被狠批顏值大跌！
當日有不少粉絲到場支持女神，有粉絲更在小紅書曬出女神野生照，點知就被不少內地網民狠批林明禎顏值大跌，認為她發福不少，最出名的S形小蠻腰更出現贅肉，濕髮造型睇落好似好油膩咁：「香港男仔係咪鍾意微胖」、「手臂好瘦，腰腿肉肉」、「好油膩」、「滿滿的科技感」、「這衣服真是一言難盡」、「頭髮好油」、「最近造型都很廉價」、「無濾鏡係咁㗎啦」、「這個妝髮搞得像男扮女一樣，還有點土」、「個頭幾日無洗咁」等。
林明禎不滿質問：誰拍的！
網民的議論極速引起傳媒關注，連林明禎本人都睇唔過眼，在社交網留言大喊：「這張花生什麼事？誰拍的，給我找出來！」似乎對這張相片非常不滿，引來家姐林詩枝都忍不住對妹妹的發言留下一串「hahahahahahaha」。
香港網民力撐一樣咁正：男人係鍾意呢啲
香港網民就力撐林明禎一樣咁正！紛紛表示：「你唔要我要」、「都好x正」、「呢啲先正」、「其他女人拍埋去，幾大對比」、「要求都好高下喎」、「仲係好正」、「啲相有咩問題」、「咁樣影都咁白滑」、「贅肉喺邊」、「33歲仲想點」、「呢啲身形先正」、「好睇過平時啲廣告相」、「髮型師太重手 除此之外完全無問題」、「男人係鍾意呢啲」等。
睇返明禎罕有同家姐及弟弟合體
今次活動上林明禎罕有帶同家姐林詩枝及最細的弟弟合體現身，林明禎透露兩個弟弟都無意入行，其中大弟弟正在做老師，細弟弟就正在做投資工作，現在自己的錢全部都是交由弟弟負責投資，令她很放心，她更笑指家姐和弟弟今次專程由馬來西亞來港，寧願住酒店也不願和她同住，原因是嫌棄她在港所租住的單位太細，她笑指租約要到後年才完結，屆時能否買大屋，要看今年的成績。
林明禎猛料家姐林詩枝嫁大馬富商
來自馬來西亞的林明禎樣靚身材正，絕對是不少人心目中的女神，原來其胞姐林詩枝（Brandy）亦不遑多讓。現年34歲的Brandy比林明禎大一歲，是馬來西亞選美亞軍出身，現在是集模特兒、演員、歌手於一身的全能藝人，在大馬亦擁有不小的名氣。據知Brandy已經嫁人，老公是大馬林姓富商，身家超過20億港元，非常巴閉。二人婚後育有一女，雖然林詩枝已是人妻人母，但姣好身材絕對零走樣，更不時在IG大派福利！
驚爆早當媽媽 姐妹絕無介蒂
林明禎家姐林詩枝（Brandy）身材高挑，擁有33D、24、34的完美比例，外型看來比林明禎略顯成熟，標準模特兒身型，仲拍過電影，但係因為成日post自己個妹d相，變相幫咗自己個妹上位，依家仲要紅過自己好多倍，不過兩姐妹絕無任何介蒂，一家人時時外遊去旅行，定時分享合照。林詩枝前年悄悄升格當人妻，在IG社群相當活躍的她，當時已擁有超過15萬的粉絲，難得的是產後火速恢復身材，懷孕期間幾乎未被粉絲察覺！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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