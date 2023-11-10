林明禎被內地網民狂踩靚樣大跌Watt 急以15字回應！港人力撐一樣咁正

33歲「大馬女神」林明禎近年人氣急升，在香港發展接job接到冇停手，日前她出席一年一度於沙田馬場舉行的「莎莎婦女銀袋日」，更孖索家姐林詩枝一齊化身迷人Pink Lady！但一向樣靚身材正的明禎，卻被內地網民拍到當日活動的照片並放上網，指女神大跌Watt！