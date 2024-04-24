林明禎

林明禎IG狂晒大馬豪宅 極寬敞空間竟然連樹都種埋！

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33歲大馬女神林明禎近年在香港迅速崛起，除了出演不少電影及廣告外，更成功收穫極高人氣！不過林明禎就在社交平台透露自己由2月開始反覆生病，因此最近就回到馬來西亞的家休息，更向各位展示咗極豪華嘅大馬住所……

林明禎連環曬超寬敞豪宅

林明禎早前除了在社交媒體上展示了自己的琴技外，更連環晒大馬豪宅的環境。當中林明禎更向粉絲展示了家中專為姐姐設計的畫室，長枱就算畀5個人同時畫畫都完全唔會逼！而介紹畫室的短片更隱約見到畫室外連住的超大戶外空間，完全拍得住度假村嘅配套！

林明禎 林明禎大騷琴技。（圖片來源：IG@minchen333）
林明禎大騷琴技。（圖片來源：IG@minchen333）
林明禎 林明禎的豪宅中仲有為姐姐準備的畫室。（圖片來源：IG@minchen333）
林明禎的豪宅中仲有為姐姐準備的畫室。（圖片來源：IG@minchen333）
林明禎 畫室的空間十分寬敞！（圖片來源：IG@minchen333）
畫室的空間十分寬敞！（圖片來源：IG@minchen333）

林明禎大馬豪宅連樹都種埋

林明禎仲帶大家參觀埋她的戶外庭院，戶外空間十分寬敞，除了有彈床外，就連行catwalk都冇問題！林明禎的豪宅更大到連百香果同椰子樹都種埋，極豪華的住宅令不少網民羨慕留言：「這是豪宅吧」、「我家可能就只有畫室大小」、「在家種椰子和百香果？！」、「確定這不是度假村？」

林明禎 林明禎的豪宅更有超大的戶外空間！（圖片來源：IG@minchen333）
林明禎的豪宅更有超大的戶外空間！（圖片來源：IG@minchen333）
林明禎 林明禎透露自己由2月開始不斷生病，因此今次回家是以休息為主。（圖片來源：IG@minchen333）
林明禎透露自己由2月開始不斷生病，因此今次回家是以休息為主。（圖片來源：IG@minchen333）
林明禎 林明禎的家仲仲埋椰子樹！（圖片來源：IG@minchen333）
林明禎的家仲仲埋椰子樹！（圖片來源：IG@minchen333）
林明禎 除了椰子樹外，連百香果樹都有！（圖片來源：IG@minchen333）
除了椰子樹外，連百香果樹都有！（圖片來源：IG@minchen333）

林明禎媽媽陳年美照曝光 短髮婚妙照完美複製囡囡惹網民幻想

林明禎一家人基因十分強大，無論林明禎本人、姐姐和弟弟都是美女俊男。林明禎媽媽現年56歲，完全是保養得宜的美魔女，美貌不遜兩位藝人女兒，連林詩枝的女兒都遺傳了家族強大基因，四人如同餅印。在林詩枝近日分享的影片中，曝光了多張林媽媽年輕時的美照，當中更有露肩婚紗照，一頭及肩髮型，竟與林明禎一模一樣，網民紛紛幻想起林明禎穿上婚紗的樣子，充滿遐想！

林明禎 林明禎家族基因強大（圖片來源：IG@brandy333nat）
林明禎家族基因強大（圖片來源：IG@brandy333nat）

林明禎56歲母親陳年美照曝光 與女兒一模一樣

林明禎家姐林詩枝近日分享的影片中，曝光了多張林媽媽年輕時的美照，當中有影樓古典造型照，亦有經典聽電話Pose，甚至有拉筋的照片，其中一張是林媽媽穿上運動裝抱著林詩枝，林詩枝當年雙腿已非常修長。林媽媽其實充滿星味，五官非常精緻，亦明顯是深懂穿衣打扮之人，即使以今日眼光看依然好潮，絕對稱得上是「潮媽」。另外，還有多張林媽媽當年露肩婚紗照，相中的林媽媽身型瘦削，而且留有一頭及肩髮型，正正與林明禎一模一樣，令一班網民幻想起林明禎穿上婚紗的樣子。

林明禎 （圖片來源：IG@brandy333nat）
（圖片來源：IG@brandy333nat）
林明禎 （圖片來源：IG@minchen333）
（圖片來源：IG@minchen333）
林明禎 （圖片來源：IG@brandy333nat）
（圖片來源：IG@brandy333nat）
林明禎 （圖片來源：IG@minchen333）
（圖片來源：IG@minchen333）

網民紛紛留言：超級無敵厲害像

林明禎亦留下三個心心圖案，而網民紛紛留言：「你媽媽跟你真的很像噢」、「超級無敵厲害像omg」、「明禎跟媽媽超像的」、「強大的基因，生的姐妹都那麼漂亮」，最搞笑是有人稱：「沒有緣份的岳母」，都有網民叫林明禎拍輯對比照。現時林明禎正身在老家馬來西亞，她留言表示：「回家就是可以盡情的撒嬌，盡情的不懂事，盡情的耍任性，盡情玩疊字字。」她已找來兩個弟弟幫忙拍照，大可在家中超巨型後花園再與媽媽合體拍輯對比照。

林明禎 現時林明禎正身在老家馬來西亞（圖片來源：IG@minchen333）
現時林明禎正身在老家馬來西亞（圖片來源：IG@minchen333）
林明禎 現時林明禎正身在老家馬來西亞（圖片來源：IG@minchen333）
現時林明禎正身在老家馬來西亞（圖片來源：IG@minchen333）
林明禎 林詩枝不時曬出媽媽的美照（圖片來源：IG@brandy333nat）
林詩枝不時曬出媽媽的美照（圖片來源：IG@brandy333nat）
林明禎 林媽媽絕對是「辣媽」一名（圖片來源：IG@brandy333nat）
林媽媽絕對是「辣媽」一名（圖片來源：IG@brandy333nat）
林明禎 林明禎三母女餅印一樣（圖片來源：IG@brandy333nat）
林明禎三母女餅印一樣（圖片來源：IG@brandy333nat）
林明禎 林明禎三母女餅印一樣（圖片來源：IG@brandy333nat）
林明禎三母女餅印一樣（圖片來源：IG@brandy333nat）
林明禎 林明禎三母女餅印一樣（圖片來源：IG@brandy333nat）
林明禎三母女餅印一樣（圖片來源：IG@brandy333nat）
林明禎 林明禎三母女餅印一樣（圖片來源：IG@brandy333nat）
林明禎三母女餅印一樣（圖片來源：IG@brandy333nat）
林明禎 林明禎三母女餅印一樣，連林詩枝的女兒都遺傳強大的基因（圖片來源：IG@brandy333nat）
林明禎三母女餅印一樣，連林詩枝的女兒都遺傳強大的基因（圖片來源：IG@brandy333nat）
林明禎 林明禎仲有兩位弟弟（圖片來源：IG@brandy333nat）
林明禎仲有兩位弟弟（圖片來源：IG@brandy333nat）
林明禎 林明禎全家都是俊男美女（圖片來源：IG@brandy333nat）
林明禎全家都是俊男美女（圖片來源：IG@brandy333nat）
林明禎 林明禎四姊弟的感情非常好（圖片來源：IG@brandy333nat）
林明禎四姊弟的感情非常好（圖片來源：IG@brandy333nat）
林明禎 林明禎四姊弟的感情非常好（圖片來源：IG@brandy333nat）
林明禎四姊弟的感情非常好（圖片來源：IG@brandy333nat）

撰文：東方新地圖片來源：IG@minchen333

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