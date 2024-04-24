林明禎IG狂晒大馬豪宅 極寬敞空間竟然連樹都種埋！

33歲大馬女神林明禎近年在香港迅速崛起，除了出演不少電影及廣告外，更成功收穫極高人氣！不過林明禎就在社交平台透露自己由2月開始反覆生病，因此最近就回到馬來西亞的家休息，更向各位展示咗極豪華嘅大馬住所……
林明禎連環曬超寬敞豪宅
林明禎早前除了在社交媒體上展示了自己的琴技外，更連環晒大馬豪宅的環境。當中林明禎更向粉絲展示了家中專為姐姐設計的畫室，長枱就算畀5個人同時畫畫都完全唔會逼！而介紹畫室的短片更隱約見到畫室外連住的超大戶外空間，完全拍得住度假村嘅配套！
林明禎大馬豪宅連樹都種埋
林明禎仲帶大家參觀埋她的戶外庭院，戶外空間十分寬敞，除了有彈床外，就連行catwalk都冇問題！林明禎的豪宅更大到連百香果同椰子樹都種埋，極豪華的住宅令不少網民羨慕留言：「這是豪宅吧」、「我家可能就只有畫室大小」、「在家種椰子和百香果？！」、「確定這不是度假村？」
林明禎媽媽陳年美照曝光 短髮婚妙照完美複製囡囡惹網民幻想
林明禎一家人基因十分強大，無論林明禎本人、姐姐和弟弟都是美女俊男。林明禎媽媽現年56歲，完全是保養得宜的美魔女，美貌不遜兩位藝人女兒，連林詩枝的女兒都遺傳了家族強大基因，四人如同餅印。在林詩枝近日分享的影片中，曝光了多張林媽媽年輕時的美照，當中更有露肩婚紗照，一頭及肩髮型，竟與林明禎一模一樣，網民紛紛幻想起林明禎穿上婚紗的樣子，充滿遐想！
林明禎56歲母親陳年美照曝光 與女兒一模一樣
林明禎家姐林詩枝近日分享的影片中，曝光了多張林媽媽年輕時的美照，當中有影樓古典造型照，亦有經典聽電話Pose，甚至有拉筋的照片，其中一張是林媽媽穿上運動裝抱著林詩枝，林詩枝當年雙腿已非常修長。林媽媽其實充滿星味，五官非常精緻，亦明顯是深懂穿衣打扮之人，即使以今日眼光看依然好潮，絕對稱得上是「潮媽」。另外，還有多張林媽媽當年露肩婚紗照，相中的林媽媽身型瘦削，而且留有一頭及肩髮型，正正與林明禎一模一樣，令一班網民幻想起林明禎穿上婚紗的樣子。
網民紛紛留言：超級無敵厲害像
林明禎亦留下三個心心圖案，而網民紛紛留言：「你媽媽跟你真的很像噢」、「超級無敵厲害像omg」、「明禎跟媽媽超像的」、「強大的基因，生的姐妹都那麼漂亮」，最搞笑是有人稱：「沒有緣份的岳母」，都有網民叫林明禎拍輯對比照。現時林明禎正身在老家馬來西亞，她留言表示：「回家就是可以盡情的撒嬌，盡情的不懂事，盡情的耍任性，盡情玩疊字字。」她已找來兩個弟弟幫忙拍照，大可在家中超巨型後花園再與媽媽合體拍輯對比照。