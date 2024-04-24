林明禎IG狂晒大馬豪宅 極寬敞空間竟然連樹都種埋！

33歲大馬女神林明禎近年在香港迅速崛起，除了出演不少電影及廣告外，更成功收穫極高人氣！不過林明禎就在社交平台透露自己由2月開始反覆生病，因此最近就回到馬來西亞的家休息，更向各位展示咗極豪華嘅大馬住所……

