林明禎十級戒備太空裝上機 竟忘記呢樣被網民追問佢咁答﹗
林明禎準備人生第12次隔離
林明禎4月1日離開台灣，太空裝高防度保護登機，她寫道：「這次要準備第12次的隔離，但只需要隔離7天耶感覺賺到了，這件太空衣 防護力是不是very good？」
公開台灣閨房
林明禎透露要離開在台北的家：「這次也讓我在台北多呆了1個星期，可以好好搬家，要和住了幾年的台北小家道別了，小小捨不得但人生就是這樣，我得繼續向前，每一次的道別就是為了往前面更美好的風景前進﹗」
林明禎忘記戴套 網民好擔心
網民大讚林明禎這件太空衣出色，但不少網民留言指她未戴上手套，林明禎就回答：「Oopssss﹗」看來真的忘記戴套保護雙手﹗有網民問女神是否飛往火星或登陸月球，又問她防護衣透氣程度，林明禎就答：「老實說我快透不過氣了﹗」
林明禎又返香港 網民求偶遇
網民都追問女神今次的目的地，女神未有正面回答，只答：「現在的我都是四海為家﹗」大家猜測林明禎今次是飛去香港，有消息指戲院有望四月下旬重開，林明禎和黃子華、鄧麗欣的《飯戲攻心》有望上映，而林明禎再次來港準備宣傳﹗林明禎到達隔離酒店即上載照片，果然是飛來香港﹗香港粉絲都期待能在港偶遇女神﹗
來港宣傳 《飯戲攻心》上映有期？
大馬女神林明禎過去一年在香港十分活躍，之前因為疫情關係滯留香港，計算下來已經接拍了十多個廣告、三部電影，與黃子華鄧麗欣合作的賀歲片雖然未能上畫，但工作仍然應接不暇長期獨居酒店，女神沒有偷懶，繼續Keep Fit，最近再度露腰，自拍鏡頭下身材又再升級！
林明禎香港過情人節 再度現身海傍打卡
今年情人節天朗氣清，女神林明禎走到尖東海傍打卡。有心水清網友發現林明禎不止一次在紅磡及尖炒嘴海傍自拍，無論係日間打卡還是夜晚跑步都係同一個路線（詳見下文）：
林明禎自從疫情爆發後，因工作要往返香港、台灣及馬來西亞三地，每次入境都要進行隔離，她笑言自己都已變成「隔離達人」，學會享受獨處。對於fans而言，每次女神酒店自拍都係焦點，見到女神展示的傲人身材，讚好都破紀念以十萬計算！
紅磡海濱跑步被起底
林明禎長時間逗留香港，由去年6月開始已接近兩個月有多，期間更度過了31歲生日，今次更拍攝了兩個廣告，由於廣告戲份需要跑步，所以也把握拍戲的工餘時間在紅磡海邊練跑。
認識林明禎
生於馬來西亞檳城，在家中排行第二的林明禎，除了歌唱事業，在2016年還演出首部劇集《我要讓你愛上我》；同年，她還完成了螢幕處女作《救殭清道夫》，在香港和台灣不乏廣告演出機會，2018年開始更成為每年馬來西亞華語賀歲片必備女主角！擁驕人上圍的林明禎，不少男藝人都是她的IG粉絲，就連近日吳若希接受訪問時也表示，基於自己身材無睇頭，她發現老公都有在社交網關注好身材馳名的林明禎！