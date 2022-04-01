林明禎

林明禎十級戒備太空裝上機 竟忘記呢樣被網民追問佢咁答﹗

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大馬女神林明禎2月到台灣為其代言手遊做宣傳，在台灣逗留個多月，今日林明禎又要飛啦﹗為安全起見重裝上陣，穿上如太空裝的防疫裝，不過百密一疏未有戴上手套，網民都戥女神好擔心﹗

林明禎準備人生第12次隔離

林明禎4月1日離開台灣，太空裝高防度保護登機，她寫道：「這次要準備第12次的隔離，但只需要隔離7天耶感覺賺到了，這件太空衣 防護力是不是very good？」

林明禎 林明禎這身太空衣裝備，真的好安全﹗可惜忘記戴手套﹗
林明禎這身太空衣裝備，真的好安全﹗可惜忘記戴手套﹗（圖片來源：FB＠林明禎）

公開台灣閨房

林明禎透露要離開在台北的家：「這次也讓我在台北多呆了1個星期，可以好好搬家，要和住了幾年的台北小家道別了，小小捨不得但人生就是這樣，我得繼續向前，每一次的道別就是為了往前面更美好的風景前進﹗」

林明禎 林明禎表示要跟台灣居所「道別」，被網民追問是否已把房子賣掉，爭住想買女神住過的閨房﹗
林明禎表示要跟台灣居所「道別」，被網民追問是否已把房子賣掉，爭住想買女神住過的閨房﹗（圖片來源：FB＠林明禎）

林明禎忘記戴套 網民好擔心

網民大讚林明禎這件太空衣出色，但不少網民留言指她未戴上手套，林明禎就回答：「Oopssss﹗」看來真的忘記戴套保護雙手﹗有網民問女神是否飛往火星或登陸月球，又問她防護衣透氣程度，林明禎就答：「老實說我快透不過氣了﹗」

林明禎 林明禎在疫情期間不忘做運動，保持弗爆身段﹗
林明禎在疫情期間不忘做運動，保持弗爆身段﹗（圖片來源：FB＠林明禎）

林明禎又返香港 網民求偶遇

網民都追問女神今次的目的地，女神未有正面回答，只答：「現在的我都是四海為家﹗」大家猜測林明禎今次是飛去香港，有消息指戲院有望四月下旬重開，林明禎和黃子華、鄧麗欣的《飯戲攻心》有望上映，而林明禎再次來港準備宣傳﹗林明禎到達隔離酒店即上載照片，果然是飛來香港﹗香港粉絲都期待能在港偶遇女神﹗

林明禎 最後揭曉真的來了香港﹗
最後揭曉真的來了香港﹗（圖片來源：IG＠minchen333）
林明禎 一副好身材的林明禎快要撐斷吊帶﹗
一副好身材的林明禎快要撐斷吊帶﹗（圖片來源：FB＠林明禎）

來港宣傳 《飯戲攻心》上映有期？

大馬女神林明禎過去一年在香港十分活躍，之前因為疫情關係滯留香港，計算下來已經接拍了十多個廣告、三部電影，與黃子華鄧麗欣合作的賀歲片雖然未能上畫，但工作仍然應接不暇長期獨居酒店，女神沒有偷懶，繼續Keep Fit，最近再度露腰，自拍鏡頭下身材又再升級！

林明禎 林明禎首次同黃子華、鄧麗欣、張繼聰等合作，相當有新鮮感﹗
林明禎首次同黃子華、鄧麗欣、張繼聰等合作，相當有新鮮感﹗（圖片來源：《飯戲攻心》劇照）
林明禎 電影本來今年新年年廿九上映，因疫情關係戲院關閉，未能上映﹗
電影本來今年新年年廿九上映，因疫情關係戲院關閉，未能上映﹗（圖片來源：《飯戲攻心》發相）

林明禎香港過情人節 再度現身海傍打卡

今年情人節天朗氣清，女神林明禎走到尖東海傍打卡。有心水清網友發現林明禎不止一次在紅磡及尖炒嘴海傍自拍，無論係日間打卡還是夜晚跑步都係同一個路線（詳見下文）：

林明禎 minchen333
情人節當日天朗氣清，女神走到尖東海傍打卡。（圖片來源：minchen333）

林明禎自從疫情爆發後，因工作要往返香港、台灣及馬來西亞三地，每次入境都要進行隔離，她笑言自己都已變成「隔離達人」，學會享受獨處。對於fans而言，每次女神酒店自拍都係焦點，見到女神展示的傲人身材，讚好都破紀念以十萬計算！

林明禎 酒店落地玻璃前拉筋，明禎姐姐林詩枝見到都禁不住轉發。
酒店落地玻璃前拉筋，明禎姐姐林詩枝見到都禁不住轉發。（圖片來源：林明禎IG）
腰幼的林明禎再現腹肌！
腰幼的林明禎再現腹肌！（圖片來源：林明禎IG）

紅磡海濱跑步被起底

林明禎長時間逗留香港，由去年6月開始已接近兩個月有多，期間更度過了31歲生日，今次更拍攝了兩個廣告，由於廣告戲份需要跑步，所以也把握拍戲的工餘時間在紅磡海邊練跑。

林明禎滯留香港、完美體態再升級！ 紅磡海濱跑步被起底
林明禎表示非常喜愛香港美食，來港期間一直努力戒口。（圖片來源：林明禎IG）
林明禎 夜晚跑步，被眼利網友認出是紅磡海濱！
夜晚跑步，被眼利網友認出是紅磡海濱！（圖片來源：林明禎IG）
據報女神每晚都「無懼途人目光」、風雨不改到海旁練跑，你有期望捕獲林明禎嗎？
據報女神每晚都「無懼途人目光」、風雨不改到海旁練跑，你有期望捕獲林明禎嗎？（圖片來源：林明禎IG）
林明禎 《願望扭蛋機》的開鏡禮造型。
《願望扭蛋機》的開鏡禮造型。（圖片來源：林明禎IG）
林明禎
（圖片來源：林明禎IG）
林明禎 呢件白色小背心已經唔係第一次登場！
呢件白色小背心已經唔係第一次登場！（圖片來源：林明禎IG）
林明禎 粉紅吊帶！
粉紅吊帶！（圖片來源：林明禎IG）
林明禎
（圖片來源：林明禎IG）

認識林明禎

生於馬來西亞檳城，在家中排行第二的林明禎，除了歌唱事業，在2016年還演出首部劇集《我要讓你愛上我》；同年，她還完成了螢幕處女作《救殭清道夫》，在香港和台灣不乏廣告演出機會，2018年開始更成為每年馬來西亞華語賀歲片必備女主角！擁驕人上圍的林明禎，不少男藝人都是她的IG粉絲，就連近日吳若希接受訪問時也表示，基於自己身材無睇頭，她發現老公都有在社交網關注好身材馳名的林明禎！

林明禎寫真2020年尾證實無疾而終！32E大馬女神自爆泳裝側拍

林明禎寫真2020年尾證實無疾而終！32E大馬女神自爆泳裝側拍

林明禎寫真2020年尾證實無疾而終！32E大馬女神自爆泳裝側拍

林明禎寫真2020年尾證實無疾而終！32E大馬女神自爆泳裝側拍

林明禎寫真2020年尾證實無疾而終！32E大馬女神自爆泳裝側拍

撰文：東方新地圖片來源：FB＠林明禎、IG＠minchen333

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