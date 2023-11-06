林明禎孖索家姐性感現身馬場 同場多靚女 港姐亞軍王怡然相隔兩月終蒲頭

林明禎周日（5日）以形象大使身份，出席一年一度於沙田馬場舉行的「莎莎婦女銀袋日」，更孖索家姐林詩枝一齊化身迷人Pink Lady！同場仲有不少靚女現身活動，其中包括有相隔兩個月終於再「蒲頭」的港姐亞軍王怡然。