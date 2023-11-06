林明禎孖索家姐性感現身馬場 同場多靚女 港姐亞軍王怡然相隔兩月終蒲頭
林明禎 首次參加銀袋日
林明禎於活動現場興奮地透露自己是第一次參加「莎莎婦女銀袋日」，並分享了她的扮靚貼士：「當自己覺得舒服自在的時候，就是最有自信的時候，而有自信的人就最能展現出自己最美一面。所以我平時出門配搭都會選簡約自然風格為主。但在護膚方面，我就會非常嚴謹，絕對不讓自己偷懶，一定要做足每個護膚程序，配合絕美妝容及噴上優雅香水，就可以展現最完美一面！」
與家姐及弟弟罕有合體
今次活動上林明禎罕有帶同家姐林詩枝及最細的弟弟合體現身，林明禎透露兩個弟弟都無意入行，其中大弟弟正在做老師，細弟弟就正在做投資工作，現在自己的錢全部都是交由弟弟負責投資，令她很放心，她更笑指家姐和弟弟今次專程由馬來西亞來港，寧願住酒店也不願和她同住，原因是嫌棄她在港所租住的單位太細，她笑指租約要到後年才完結，屆時能否買大屋，要看今年的成績。
英皇集團主席楊受成博士現身
今次「莎莎婦女銀袋日」有逾百名人及明星盛裝出席，其中包括英皇集團主席楊受成博士與英皇藝人Gin Lee李幸倪、湯怡、鄧小巧，3位應屆香港小姐：冠軍莊子璇（Hilary）、亞軍王怡然（Lynn）以及郭珮文（Juliana），以及江嘉敏、朱凱婷、何艷娟、何天兒等藝人。
港姐亞軍王怡然「蒲頭」拒受訪
其中港姐亞軍王怡然自父母被踢爆經營補習社倒閉並欠債千萬走佬後，相隔兩個月終於再「蒲頭」，但就拒絕接受訪問，一同登場的冠軍莊子璇直言已好耐冇見到王怡然，今次趁出席活動有和她「閒話家常」，身旁郭珮文亦強調大家只是「普通傾偈」，冇刻意講特別話題。郭珮文又提到最近已開始拍《法證先鋒6》，並同黃宗澤有對手戲，她更大讚對方靚仔。
林明禎猛料家姐林詩枝嫁大馬富商
來自馬來西亞的林明禎樣靚身材正，絕對是不少人心目中的女神，原來其胞姐林詩枝（Brandy）亦不遑多讓。現年34歲的Brandy比林明禎大一歲，是馬來西亞選美亞軍出身，現在是集模特兒、演員、歌手於一身的全能藝人，在大馬亦擁有不小的名氣。據知Brandy已經嫁人，老公是大馬林姓富商，身家超過20億港元，非常巴閉。二人婚後育有一女，雖然林詩枝已是人妻人母，但姣好身材絕對零走樣，更不時在IG大派福利！
驚爆早當媽媽 姐妹絕無介蒂
林明禎家姐林詩枝（Brandy）身材高挑，擁有33D、24、34的完美比例，外型看來比林明禎略顯成熟，標準模特兒身型，仲拍過電影，但係因為成日post自己個妹d相，變相幫咗自己個妹上位，依家仲要紅過自己好多倍，不過兩姐妹絕無任何介蒂，一家人時時外遊去旅行，定時分享合照。林詩枝前年悄悄升格當人妻，在IG社群相當活躍的她，當時已擁有超過15萬的粉絲，難得的是產後火速恢復身材，懷孕期間幾乎未被粉絲察覺！
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