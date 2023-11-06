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林明禎孖索家姐性感現身馬場 同場多靚女 港姐亞軍王怡然相隔兩月終蒲頭

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林明禎周日（5日）以形象大使身份，出席一年一度於沙田馬場舉行的「莎莎婦女銀袋日」，更孖索家姐林詩枝一齊化身迷人Pink Lady！同場仲有不少靚女現身活動，其中包括有相隔兩個月終於再「蒲頭」的港姐亞軍王怡然。

林明禎 林明禎以形象大使身份出席馬場活動。
林明禎以形象大使身份出席馬場活動。（圖片來源：大會提供）

林明禎 首次參加銀袋日

林明禎於活動現場興奮地透露自己是第一次參加「莎莎婦女銀袋日」，並分享了她的扮靚貼士：「當自己覺得舒服自在的時候，就是最有自信的時候，而有自信的人就最能展現出自己最美一面。所以我平時出門配搭都會選簡約自然風格為主。但在護膚方面，我就會非常嚴謹，絕對不讓自己偷懶，一定要做足每個護膚程序，配合絕美妝容及噴上優雅香水，就可以展現最完美一面！」

林明禎 林明禎介紹其配戴的帽飾由英國著名帽飾設計師Odette設計，與其造型十分相配。
林明禎介紹其配戴的帽飾由英國著名帽飾設計師Odette設計，與其造型十分相配。（圖片來源：大會提供）
林明禎 林明禎直言今年是她人生最多工作的一年，但直正收入要待12月底總結。
林明禎直言今年是她人生最多工作的一年，但直正收入要待12月底總結。（圖片來源：大會提供）

與家姐及弟弟罕有合體

今次活動上林明禎罕有帶同家姐林詩枝及最細的弟弟合體現身，林明禎透露兩個弟弟都無意入行，其中大弟弟正在做老師，細弟弟就正在做投資工作，現在自己的錢全部都是交由弟弟負責投資，令她很放心，她更笑指家姐和弟弟今次專程由馬來西亞來港，寧願住酒店也不願和她同住，原因是嫌棄她在港所租住的單位太細，她笑指租約要到後年才完結，屆時能否買大屋，要看今年的成績。

林明禎 林明禎與家姐林詩枝同樣穿著粉紅斜肩露腰禮服，化身迷人Pink Lady。
林明禎與家姐林詩枝同樣穿著粉紅斜肩露腰禮服，化身迷人Pink Lady。（圖片來源：大會提供）
林明禎 林明禎去年曾孖弟弟去日本旅遊，一度令網民誤會其弟是她的男朋友。
林明禎去年曾孖弟弟去日本旅遊，一度令網民誤會其弟是她的男朋友。（圖片來源：IG@minchen333）
林明禎 林明禎四姊弟的感情非常好。
林明禎四姊弟的感情非常好。（圖片來源：IG@brandy333nat）

英皇集團主席楊受成博士現身

今次「莎莎婦女銀袋日」有逾百名人及明星盛裝出席，其中包括英皇集團主席楊受成博士與英皇藝人Gin Lee李幸倪、湯怡、鄧小巧，3位應屆香港小姐：冠軍莊子璇（Hilary）、亞軍王怡然（Lynn）以及郭珮文（Juliana），以及江嘉敏、朱凱婷、何艷娟、何天兒等藝人。

林明禎 英皇集團主席楊受成博士與一眾英皇藝人合照。
英皇集團主席楊受成博士與一眾英皇藝人合照。（圖片來源：大會提供）
林明禎 湯怡自言很珍惜兩歲半女兒麥QQ的可愛時期，所以要待幾年後才會考慮再添家庭成員。
湯怡自言很珍惜兩歲半女兒麥QQ的可愛時期，所以要待幾年後才會考慮再添家庭成員。（圖片來源：大會提供）

港姐亞軍王怡然「蒲頭」拒受訪

其中港姐亞軍王怡然自父母被踢爆經營補習社倒閉並欠債千萬走佬後，相隔兩個月終於再「蒲頭」，但就拒絕接受訪問，一同登場的冠軍莊子璇直言已好耐冇見到王怡然，今次趁出席活動有和她「閒話家常」，身旁郭珮文亦強調大家只是「普通傾偈」，冇刻意講特別話題。郭珮文又提到最近已開始拍《法證先鋒6》，並同黃宗澤有對手戲，她更大讚對方靚仔。

林明禎 莊子璇與王怡然合照時擰歪面。
莊子璇與王怡然合照時擰歪面。（圖片來源：大會提供）
林明禎 郭佩文直言首次拍劇未有受過訓練，只希望不要NG太多次。
郭珮文直言首次拍劇未有受過訓練，只希望不要NG太多次。（圖片來源：大會提供）
林明禎 江嘉敏性感現身馬場。
江嘉敏性感現身馬場。（圖片來源：IG@kaman_kong）
林明禎 活動當日江嘉敏低胸兼高衩的打扮戰鬥格十足。
活動當日江嘉敏低胸兼高衩的打扮戰鬥格十足。（圖片來源：IG@kaman_kong）
林明禎 仲有何艷娟。
仲有何艷娟。（圖片來源：大會提供）
林明禎 何天兒。
何天兒。（圖片來源：大會提供）
林明禎 朱凱婷
朱凱婷（圖片來源：大會提供）

林明禎猛料家姐林詩枝嫁大馬富商

來自馬來西亞的林明禎樣靚身材正，絕對是不少人心目中的女神，原來其胞姐林詩枝（Brandy）亦不遑多讓。現年34歲的Brandy比林明禎大一歲，是馬來西亞選美亞軍出身，現在是集模特兒、演員、歌手於一身的全能藝人，在大馬亦擁有不小的名氣。據知Brandy已經嫁人，老公是大馬林姓富商，身家超過20億港元，非常巴閉。二人婚後育有一女，雖然林詩枝已是人妻人母，但姣好身材絕對零走樣，更不時在IG大派福利！

林明禎 「大馬女神」林明禎擁有天使臉孔和魔鬼身材就係人都知，但原來其猛料胞姐林詩枝Brandy）亦絲毫不比妹妹遜色。
「大馬女神」林明禎擁有天使臉孔和魔鬼身材就係人都知，但原來其猛料胞姐林詩枝（Brandy）亦絲毫不比妹妹遜色。（圖片來源：IG@brandy333nat）
林明禎 Brandy已經嫁人，老公是大馬林姓富商，身家超過20億，非常巴閉。
Brandy已經嫁人，老公是大馬林姓富商，身家超過20億，非常巴閉。（圖片來源：IG@brandy333nat）
林明禎 林詩枝雖然是人妻人母，但姣好身材絕對零走樣。
林詩枝雖然是人妻人母，但姣好身材絕對零走樣。（圖片來源：IG@brandy333nat）
林明禎 仲不時在IG大派福利。
仲不時在IG大派福利。（圖片來源：IG@brandy333nat）
林明禎 林詩枝日前在IG上載一輯超少布性感泳衣照，大晒火辣完美曲線。
曾在IG上載一輯超少布性感泳衣照，大晒火辣完美曲線。（圖片來源：IG@brandy333nat）

驚爆早當媽媽 姐妹絕無介蒂

林明禎家姐林詩枝（Brandy）身材高挑，擁有33D、24、34的完美比例，外型看來比林明禎略顯成熟，標準模特兒身型，仲拍過電影，但係因為成日post自己個妹d相，變相幫咗自己個妹上位，依家仲要紅過自己好多倍，不過兩姐妹絕無任何介蒂，一家人時時外遊去旅行，定時分享合照。林詩枝前年悄悄升格當人妻，在IG社群相當活躍的她，當時已擁有超過15萬的粉絲，難得的是產後火速恢復身材，懷孕期間幾乎未被粉絲察覺！

林明禎 林詩枝老公是大馬富商，生完孩子後，她就快速回復到苗條身材，女兒也非常可愛。
林詩枝老公是大馬富商，生完孩子後，她就快速回復到苗條身材，女兒也非常可愛。（圖片來源：IG@brandy333nat）
林明禎 林明禎家族基因強大
林明禎家族基因強大（圖片來源：IG@brandy333nat）
林明禎 林明禎三母女餅印一樣
林明禎三母女餅印一樣（圖片來源：IG@brandy333nat）
林明禎 呢個「𢭃奶」甫士真係盡顯姐妹情深。
呢個「𢭃奶」甫士真係盡顯姐妹情深。（圖片來源：IG@brandy333nat）
林明禎 二人相差一歲，官方資料顯示身高相距10cm。明禎則以「細細粒」身型更獲粉絲喜愛。
二人相差一歲，官方資料顯示身高相距10cm。明禎則以「細細粒」身型更獲粉絲喜愛。（圖片來源：IG@brandy333nat）
林明禎 林詩枝 水著
兩姐妹水著合照，展現好身材。（圖片來源：IG@brandy333nat）
林明禎 林詩枝曾經為恐怖片《魕》擔任女主角，及後的續作《魕異》亦有份主演。
林詩枝曾經為恐怖片《魕》擔任女主角，及後的續作《魕異》亦有份主演。（圖片來源：《魕》宣傳海報）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：大會提供、IG@minchen333、IG@kaman_kong、IG@brandy333nat

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