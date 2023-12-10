林明禎被問尹光疑似「咸豬手」扮唔識聽廣東話 現場搵魏浚笙求救
疑被尹光「咸豬手」嘅林明禎 首接受傳媒訪問扮唔識聽廣東話
今天（10日）林明禎現身馬場活動，活動明禎與Jeffrey接受傳媒訪問時，期間提到11月明禎與尹光一起出席活動，當天尹光的手疑觸碰到明禎的敏感部位，她當場縮了一下並尷尬笑，有網民就認為尹光有「鹹豬手」之嫌。
明禎聽到傳媒問起，竟然扮聽不懂記者的問題，同時以手臂撞向Jeffrey望對方幫手，Jeffrey先說出：「嗰個《飯戲攻心》……」之後記者就用普通話重複問題，明禎再次扮聽不懂，然後又望向Jeffrey希望他幫手救場，而Jeffrey有點不知所措：「「嗰個……可能……嘩，點解係我？」而明禎聽懂問題後，就「哦～」了一聲，扯開話題說：「你們等下會賭嗎？」Jeffrey就把話題轉移到馬場的賽事，叫大家陣間記得買馬。網民笑言搵錯求救對象…
現年79歲的尹光近期人氣急升，強勢打入「叱咤我最喜愛男歌手」10強創下歷史。不過人紅事非多，最近他被指在活動上疑似向「大馬女神」林明禎抽水，令光B事後急急回應事件！
尹光被質疑抽水林明禎 出「鹹豬手」？！
「我最喜愛男歌手」10強尹光最近與大馬女神林明禎出席「昂坪 360 x Polaroid 冬日炫彩聖誕」活動，「雙B」喺合照環節中，可愛比大心心手勢，尹光將手擺喺明禎背後，點知明禎突然尷尬向後一縮。唔少網民睇完呢一幕都留言質疑尹光抽水，出「鹹豬手」！「擺明hi到邊，都無人出聲！」「本身想投尹光，原來佢抽水，而家轉投Anson Lo了，起碼佢唔會抽水女性」「放開個女仔！明禎BB 好慘」「人地當時個反應大到 好明顯就係你抽水啦」有女網民更認為事態嚴重完全無人保護明禎！
尹光大方回應：我太太都喺度只係想叫佢行埋啲
對於抽水事件，尹光回應傳媒，指佢都幾十歲人，唔會諗呢啲嘢，當日就算拖明禎手都係明禎叫佢先拖，而掂到明禎背脊只係想叫佢行埋啲，強調太太都喺現場，會睇實佢。尹光仲大方表示佢唔會嬲，因為為把口生喺人哋度，人哋鍾意講乜，由得人哋講，佢做無過。睇返整個合照流程，明禎件衫似乎曾出現異樣，未知是否關事。
連登仔質疑係鏡粉帶風向：呢單嘢唔係咁簡單
最近叱咤「我最喜愛男歌手」邁向5強階段，競爭非常緊張。有連登仔分析事件，認為鏡粉開始帶動風向，影響尹光形象，如果真係發生抽水事件應該問返明禎本人「呢兩日好明顯有系統咁攻擊緊佢」「正常點會掂人波邊，你話屈咪話屈囉」「睇嚟啲鏡粉覺得有危機」「尹光都係手指肥姐」「光B 心諗 我都70幾歲人」
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