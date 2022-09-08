林明禎成香港廣告女神 「老是常出現」竟惹不滿網民熱議
林明禎幕前搶鏡大受歡迎
大馬女神林明禎現年32歲，近年將發展重心放於香港及台灣，最初在出演香港電影《救殭清道夫》為人認識，之後去到兩年前《一秒拳王》人氣就逐步攀升，近來佢在香港都有戲上，就係有子華神份的《飯戲攻心》。而且對於有「歌手夢」的她來說，更加有機會踏上紅館，成為軒公《THE NEXT 20》演唱會的嘉賓之一，可見其人氣的確十分之高。
林明禎晉升成「香港廣告女神」
而她最近亦都成為了「香港廣告女神」，不論甚麼類型廣告可以見到林明禎代言。大量的廣告出現，更令她的知名度及人氣一路上升，形象亦更加入屋。以下就同大家回味下林明禎拍過的廣告。
1.代言運動品牌
林明禎代言過運動品牌，需要穿上運動內衣及長褲盡騷線條，拍攝過程更要做出不少瑜伽動作，展示陽光氣息一面。
2.代言道地橙茶、展現性感家居Look
林明禎都為過道地橙紅茶拍攝廣告，當時令佢再度成為被一班宅男粉絲的追捧。廣告片段一出街，即引來大批粉絲留言力撐：「真係拍得好靚….人同廣告」、「對你更加念念不忘，買箱來想念你」、「劉華代言嘅年代終於完結」等等。
3.代言X Box 廣告專攻宅男
林明禎上年年尾拍攝Xbox Series S廣告時，曾引起一輪哄動，她穿上招牌白色小背心上陣，在廣告片段中扭來扭去跳舞，大騷完美曲線及22吋小纖腰，非常吸睛！廣告出街後林明禎除了被讚「樣靚身材正」外，更有粉絲留言讚她「廣東話進步了很多」。
同林明禎 MinChen 瘋狂打機！
4.代言小米賣手機
林明禎最近一次，就係7月份接拍小米廣告，不過都由呢個時候，網民開始覺得佢「老是常出現」。
連登仔：點解香港乜X廣告都搵林明禎？
近日就有連登仔出post指：「點解香港乜X廣告都搵林明禎？」，當中更指林明禎「紅又唔係紅」。其帖文一度引起連登仔熱議，有不少網民認為樓主的諗法有誤，認為林明禎樣靚身材正，只要是廣告商都希望搵佢賣廣告，更有網民笑言：「好過搵個阿正。」，不過阿正其實行「搞笑路線」，同林明禎比較又唔係太適合。
林明禎化身做學生妹同樣掂！
除咗廣告之外，林明禎亦有參與MV演出，早前「宇宙天團」ERROR的成員193都有搵林明禎拍攝MV《再次PuppyLove》，當中林明禎更是化身成為「男性Dream girl」學生妹出演，其百變形象亦證明了林明禎的可塑性極高，轉咩look都冇問題！
回顧林明禎黑絲福利圖 網民：誰頂得住！
大馬女神林明禎出席Hip Hop音樂頒獎禮，獲頒「Hip Hop Artists特選女神獎」！女神IG po上當日打扮的影片，以一身復古「阿梅look」上陣，上身透視豹紋上衣配緊身短褲加黑絲，大騷展腿，簡直係極級挑戰網民眼球，林明禎女神仲好謙虛指自己只係小短腿！短短幾秒的短片，已破8萬like「長腿明禎」「為什麼看著看著一小時就過去了」「幾秒鐘的東西花了我幾個小時才看完」「額，這誰頂得住明偵的黑絲」「可愛清純的明禎居然有這麼野性的一面，娶回家不得了」「這腿我給三百分」點解160唔夠對腳可以咁修長。」
林明禎考慮再拍內衣廣告
早前林明禎出席運動品牌活動時，被問到會否再拍內衣廣告時，佢指如果係自己喜歡的品牌都可以考慮，更大爆之前拍內衣廣告時會有點不自在！粉絲們都非常期待。
林明禎美女圖欣賞
同場加映1 : 內衣廣告黑歷史？
林明禎初初在台灣搵食時其實星途並不暢順，2014年在台灣以歌手出道，去到16年轉戰做演員於出演《救殭清道夫》之後事業先有所改善，2017年佢被台灣內衣商相中，做胸圍代言人，張張相都要曬胸圍，都真係要好大勇氣。佢話唔自在的內衣廣告，會唔會就係呢個？
同場加映2：林明禎家姐更加猛料
「大馬女神」林明禎擁有天使臉孔和魔鬼身形就係人都知，但原來其猛料胞姐林詩枝（Brandy）亦絲毫不比妹妹遜色。32歲的Brandy比明禎大一歲，在馬來西亞選美亞軍出身，現在是集模特兒、演員、歌手於一身的全能藝人，在大馬亦擁有不小的名氣。據知Brandy已經嫁人，老公是大馬林姓富商，身家超過20億港元，非常巴閉。二人婚後育有一女，雖然林詩枝已是人妻人母，但姣好身材絕對零走樣，更不時在IG派福利！
林詩枝大晒火辣完美曲線
日前林詩枝在IG上載一輯超少布性感泳衣照及短片，大晒火辣完美曲線，再配上她一身古銅色的健康肌膚，非常吸睛！難怪電到一班網友暴動起哄：「鼻血都噴出來了」、「幫我叫救護車，所有的男人都缺氧」、「辣媽太誇張」、「生完仲可以咁Fit」等。
常見問題
林明禎成香港廣告女神為何惹不滿？
有連登仔出post指為何香港很多廣告都是林明禎，仲話林明禎不算得上紅，其帖文一度引起連登仔熱議，一文睇清林明禎香港4大廣告
《飯戲攻心》「女友」林明禎如何滋潤子華？
在飯氣攻心中飾演子華女友的林明禎，早前則帶住一籃雪梨到演藝學院探班，仲借梨示愛……詳見：黃子華拍心口：唔好睇就回水
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