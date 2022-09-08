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林明禎成香港廣告女神 「老是常出現」竟惹不滿網民熱議

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32歲大馬女星林明禎一直都是不少人心目中的女神，她近年將發展重心由台灣轉去香港，一口唔咸唔淡的廣東話令她可愛度大增，而且身形亦十分有睇頭！不過最近因為「老是常出現」反而令網民覺得吃不消？

林明禎 廣告 林明禎在香港已十分出名
林明禎在香港已十分出名（圖片來源：[email protected]

林明禎幕前搶鏡大受歡迎

大馬女神林明禎現年32歲，近年將發展重心放於香港及台灣，最初在出演香港電影《救殭清道夫》為人認識，之後去到兩年前《一秒拳王》人氣就逐步攀升，近來佢在香港都有戲上，就係有子華神份的《飯戲攻心》。而且對於有「歌手夢」的她來說，更加有機會踏上紅館，成為軒公《THE NEXT 20》演唱會的嘉賓之一，可見其人氣的確十分之高。

林明禎 廣告 林明禎
戲入面都係扮女神，不過情史豐富咁囉（圖片來源：《飯戲攻心》劇照）

林明禎晉升成「香港廣告女神」

而她最近亦都成為了「香港廣告女神」，不論甚麼類型廣告可以見到林明禎代言。大量的廣告出現，更令她的知名度及人氣一路上升，形象亦更加入屋。以下就同大家回味下林明禎拍過的廣告。

1.代言運動品牌

林明禎代言過運動品牌，需要穿上運動內衣及長褲盡騷線條，拍攝過程更要做出不少瑜伽動作，展示陽光氣息一面。

林明禎 廣告 林明禎
（圖片來源：Descente Hong Kong）
林明禎 廣告 林明禎
（圖片來源：Descente Hong Kong）

2.代言道地橙茶、展現性感家居Look

林明禎都為過道地橙紅茶拍攝廣告，當時令佢再度成為被一班宅男粉絲的追捧。廣告片段一出街，即引來大批粉絲留言力撐：「真係拍得好靚….人同廣告」、「對你更加念念不忘，買箱來想念你」、「劉華代言嘅年代終於完結」等等。

林明禎 廣告 林明禎
（圖片來源：[email protected]道地 Tao Ti）
林明禎 廣告 林明禎
（圖片來源：[email protected]道地 Tao Ti）

3.代言X Box 廣告專攻宅男

林明禎上年年尾拍攝Xbox Series S廣告時，曾引起一輪哄動，她穿上招牌白色小背心上陣，在廣告片段中扭來扭去跳舞，大騷完美曲線及22吋小纖腰，非常吸睛！廣告出街後林明禎除了被讚「樣靚身材正」外，更有粉絲留言讚她「廣東話進步了很多」。

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（圖片來源：[email protected] HK）
林明禎 廣告 林明禎 明禎小背心，彈跳打XBox！
明禎小背心，彈跳打XBox！（圖片來源：[email protected] HK）

同林明禎 MinChen 瘋狂打機！

4.代言小米賣手機

林明禎最近一次，就係7月份接拍小米廣告，不過都由呢個時候，網民開始覺得佢「老是常出現」。

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（圖片來源：[email protected]小米香港Xiaomi Hong Kong）

連登仔：點解香港乜X廣告都搵林明禎？

近日就有連登仔出post指：「點解香港乜X廣告都搵林明禎？」，當中更指林明禎「紅又唔係紅」。其帖文一度引起連登仔熱議，有不少網民認為樓主的諗法有誤，認為林明禎樣靚身材正，只要是廣告商都希望搵佢賣廣告，更有網民笑言：「好過搵個阿正。」，不過阿正其實行「搞笑路線」，同林明禎比較又唔係太適合。

林明禎 廣告 又啟動逢紅必反技能？
又啟動逢紅必反技能？（圖片來源：連登討論區截圖）
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有網友話未夠紅（圖片來源：[email protected]
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咁所以技能發動失敗啦？（圖片來源：[email protected]
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有網友話，明禎BB都反你係咪唔鍾意女人（圖片來源：[email protected]
林明禎 廣告 林明禎
總之無事啦（圖片來源：[email protected]

林明禎化身做學生妹同樣掂！

除咗廣告之外，林明禎亦有參與MV演出，早前「宇宙天團」ERROR的成員193都有搵林明禎拍攝MV《再次PuppyLove》，當中林明禎更是化身成為「男性Dream girl」學生妹出演，其百變形象亦證明了林明禎的可塑性極高，轉咩look都冇問題！

林明禎 廣告 林明禎
（圖片來源：[email protected]
林明禎 廣告 林明禎
（圖片來源：[email protected]
林明禎 廣告 林明禎
（圖片來源：[email protected]

回顧林明禎黑絲福利圖 網民：誰頂得住！

大馬女神林明禎出席Hip Hop音樂頒獎禮，獲頒「Hip Hop Artists特選女神獎」！女神IG po上當日打扮的影片，以一身復古「阿梅look」上陣，上身透視豹紋上衣配緊身短褲加黑絲，大騷展腿，簡直係極級挑戰網民眼球，林明禎女神仲好謙虛指自己只係小短腿！短短幾秒的短片，已破8萬like「長腿明禎」「為什麼看著看著一小時就過去了」「幾秒鐘的東西花了我幾個小時才看完」「額，這誰頂得住明偵的黑絲」「可愛清純的明禎居然有這麼野性的一面，娶回家不得了」「這腿我給三百分」點解160唔夠對腳可以咁修長。」

林明禎 廣告 林明禎 黑絲
（圖片來源：ig＠minchen333）
林明禎 廣告 林明禎 黑絲
（圖片來源：ig＠minchen333）
林明禎 廣告 林明禎 黑絲
（圖片來源：ig＠minchen333）

林明禎考慮再拍內衣廣告

早前林明禎出席運動品牌活動時，被問到會否再拍內衣廣告時，佢指如果係自己喜歡的品牌都可以考慮，更大爆之前拍內衣廣告時會有點不自在！粉絲們都非常期待。

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（圖片來源：ig＠minchen333）

林明禎美女圖欣賞

同場加映1 : 內衣廣告黑歷史？

林明禎初初在台灣搵食時其實星途並不暢順，2014年在台灣以歌手出道，去到16年轉戰做演員於出演《救殭清道夫》之後事業先有所改善，2017年佢被台灣內衣商相中，做胸圍代言人，張張相都要曬胸圍，都真係要好大勇氣。佢話唔自在的內衣廣告，會唔會就係呢個？

林明禎 廣告
（圖片來源：廣告圖片）
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（圖片來源：廣告圖片）

同場加映2：林明禎家姐更加猛料

「大馬女神」林明禎擁有天使臉孔和魔鬼身形就係人都知，但原來其猛料胞姐林詩枝（Brandy）亦絲毫不比妹妹遜色。32歲的Brandy比明禎大一歲，在馬來西亞選美亞軍出身，現在是集模特兒、演員、歌手於一身的全能藝人，在大馬亦擁有不小的名氣。據知Brandy已經嫁人，老公是大馬林姓富商，身家超過20億港元，非常巴閉。二人婚後育有一女，雖然林詩枝已是人妻人母，但姣好身材絕對零走樣，更不時在IG派福利！

林明禎 廣告 林明禎 黑絲 林明禎 「大馬女神」林明禎擁有天使臉孔和魔鬼身材就係人都知，但原來其猛料胞姐林詩枝Brandy）亦絲毫不比妹妹遜色。
「大馬女神」林明禎擁有天使臉孔和魔鬼身材就係人都知，但原來其猛料胞姐林詩枝（Brandy）亦絲毫不比妹妹遜色。（圖片來源：[email protected]
林明禎 廣告 林明禎 黑絲 林明禎 32歲的Brandy在馬來西亞選美亞軍出身。
32歲的Brandy在馬來西亞選美亞軍出身。（圖片來源：[email protected]
林明禎 廣告 林明禎 黑絲 林明禎 Brandy已經嫁人，老公是大馬林姓富商，身家超過20億，非常巴閉。
Brandy已經嫁人，老公是大馬林姓富商，身家超過20億，非常巴閉。（圖片來源：[email protected]
林明禎 廣告 林明禎 黑絲 林明禎 林詩枝雖然是人妻人母，但姣好身材絕對零走樣。
林詩枝雖然是人妻人母，但絕對零走樣乜都有。（圖片來源：[email protected]
林明禎 廣告 林明禎 黑絲 林明禎 仲不時在IG大派福利。
仲不時在IG大派福利。（圖片來源：[email protected]

林詩枝大晒火辣完美曲線

日前林詩枝在IG上載一輯超少布性感泳衣照及短片，大晒火辣完美曲線，再配上她一身古銅色的健康肌膚，非常吸睛！難怪電到一班網友暴動起哄：「鼻血都噴出來了」、「幫我叫救護車，所有的男人都缺氧」、「辣媽太誇張」、「生完仲可以咁Fit」等。

林明禎 廣告 林明禎 黑絲 林明禎 林詩枝日前在IG上載一輯超少布性感泳衣照，大晒火辣完美曲線。
林詩枝日前在IG上載一輯超少布性感泳衣照，大晒火辣完美曲線。（圖片來源：[email protected]
林明禎 廣告 林明禎 黑絲 林明禎 林詩枝擁有一身古銅色的健康肌膚。
林詩枝擁有一身古銅色的健康肌膚。（圖片來源：[email protected]
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林詩枝亦有拍片留倩影。（圖片來源：[email protected]
林明禎 廣告 林明禎 黑絲 林明禎 非常吸睛！
非常吸睛！（圖片來源：[email protected]

常見問題

林明禎成香港廣告女神為何惹不滿？

有連登仔出post指為何香港很多廣告都是林明禎，仲話林明禎不算得上紅，其帖文一度引起連登仔熱議，一文睇清林明禎香港4大廣告

《飯戲攻心》「女友」林明禎如何滋潤子華？

在飯氣攻心中飾演子華女友的林明禎，早前則帶住一籃雪梨到演藝學院探班，仲借梨示愛……詳見：黃子華拍心口：唔好睇就回水

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、劇照、YouTube截圖、Descente HONG KONG、[email protected]道地 Tao Ti、[email protected] HK、[email protected]資料或影片來源：[email protected] HK、[email protected]華歌爾Wacoal TW

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