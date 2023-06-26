林明禎拍廣告疑被抽水 幸福男成全港男士公敵羨煞網民

「大馬女神」林明禎近日為一間咖啡連鎖店擔任代言人拍攝廣告片，片中她穿著一件七彩露腰小背心，笑容燦爛兼跳跳紮地和一男一女友人去咖啡點凍飲，吸引不少網民收睇，但其中一張廣告照，卻引來網民質疑明禎BB被抽水！