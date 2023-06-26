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林明禎拍廣告疑被抽水 幸福男成全港男士公敵羨煞網民

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「大馬女神」林明禎近日為一間咖啡連鎖店擔任代言人拍攝廣告片，片中她穿著一件七彩露腰小背心，笑容燦爛兼跳跳紮地和一男一女友人去咖啡點凍飲，吸引不少網民收睇，但其中一張廣告照，卻引來網民質疑明禎BB被抽水！

林明禎 林明禎近日為咖啡連鎖店擔任代言人。
林明禎近日為咖啡連鎖店擔任代言人。（圖片來源：[email protected]
林明禎 全個廣告片除林明禎外，還有兩男兩女一同拍攝。
全個廣告片除林明禎外，還有兩男兩女一同拍攝。（圖片來源：[email protected]

林明禎心口疑被男拍檔抽水

該張廣告照中，林明禎的男拍檔將左手放在她心口對上位置，右手更伸到好長去攬實另一位女拍檔，瞬間成為全港男士公敵，引來不少網民質疑他乘機「自肥」，紛紛留言叫他「縮開隻手」！

林明禎 就係呢張相，令右邊男子成為全港男士公敵。
就係呢張相，令右邊男子成為全港男士公敵。（圖片來源：[email protected]
林明禎 廣告片入面嘅明禎BB。
廣告片入面嘅明禎BB。（圖片來源：[email protected]
林明禎 呢張相更被製成Sticker右下）！
該張明禎BB疑被抽水嘅相更被製成Sticker（右下）！（圖片來源：[email protected]
林明禎 連試飲車嘅車身都係用呢張相。
連試飲車嘅車身都係用呢張相。（圖片來源：[email protected]

林明禎青春性感現身代言 生日收Lisa簽名喜上眉梢

林明禎早前也曾以露背小背心加一條短裙仔現身該咖啡連鎖店活動，剛度過33歲生日的她慶祝活動未停過，不過身形依然Fit到漏，佢話今年收到最愛的BLACKPINK成員Lisa親筆簽名作為禮物，講起都非常開心呀。工作多多的明禎更話連瞓覺都唔夠時間，所以都唔使話旨意有拖拍。

林明禎 林明禎現身活動時再著七彩小背心裝。
林明禎現身活動時再著七彩小背心裝。（圖片來源：[email protected]

三棲發展準備飛台北錄新歌

雖然近年林明禎專注唔同電影同廣告工作，不過以歌手身份出道嘅佢，就話希望可以三棲發展，仲話會安排返台北錄音造新歌。已來港定居的明禎，年初已經租屋，不過佢話雖然有安樂窩，但始終嫌地方唔夠大，所以會繼續努力工作，希望可以早日買到背山面海嘅大屋咁話。

吸金女神代言種類多 露腰家常便飯

林明禎近年成功打入香港市場，深受廣告客戶歡迎，而她代言的品牌種類甚多，除了一般的美容扮靚，還有啤酒、女士衛生用品、財務公司、電器產品等等，而林明禎的招牌造型是穿Tube Top或小背心露出纖腰，健康得來又有嘢睇。

「大馬女神」林明禎登場！
林明禎早前為為澳門一間酒店的水上樂園代言。（圖片來源：[email protected]
林明禎 明禎BB大晒完美S線條身材！
大晒明禎BB完美S線條身材！（圖片來源：[email protected]
林明禎 香氛代言。
香氛代言。（圖片來源：[email protected]
林明禎 修身代言。
修身代言。（圖片來源：[email protected]
林明禎 啤酒代言。
啤酒代言。（圖片來源：[email protected]
林明禎 飲品代言。
飲品代言。（圖片來源：[email protected]
林明禎 運動服飾品牌代言。
運動服飾品牌代言。（圖片來源：[email protected]
林明禎 遊戲機代言。
遊戲機代言。（圖片來源：[email protected]
林明禎 駕駛學校代言。
駕駛學校代言。（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]

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