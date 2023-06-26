林明禎拍廣告疑被抽水 幸福男成全港男士公敵羨煞網民
林明禎心口疑被男拍檔抽水
該張廣告照中，林明禎的男拍檔將左手放在她心口對上位置，右手更伸到好長去攬實另一位女拍檔，瞬間成為全港男士公敵，引來不少網民質疑他乘機「自肥」，紛紛留言叫他「縮開隻手」！
林明禎青春性感現身代言 生日收Lisa簽名喜上眉梢
林明禎早前也曾以露背小背心加一條短裙仔現身該咖啡連鎖店活動，剛度過33歲生日的她慶祝活動未停過，不過身形依然Fit到漏，佢話今年收到最愛的BLACKPINK成員Lisa親筆簽名作為禮物，講起都非常開心呀。工作多多的明禎更話連瞓覺都唔夠時間，所以都唔使話旨意有拖拍。
三棲發展準備飛台北錄新歌
雖然近年林明禎專注唔同電影同廣告工作，不過以歌手身份出道嘅佢，就話希望可以三棲發展，仲話會安排返台北錄音造新歌。已來港定居的明禎，年初已經租屋，不過佢話雖然有安樂窩，但始終嫌地方唔夠大，所以會繼續努力工作，希望可以早日買到背山面海嘅大屋咁話。
吸金女神代言種類多 露腰家常便飯
林明禎近年成功打入香港市場，深受廣告客戶歡迎，而她代言的品牌種類甚多，除了一般的美容扮靚，還有啤酒、女士衛生用品、財務公司、電器產品等等，而林明禎的招牌造型是穿Tube Top或小背心露出纖腰，健康得來又有嘢睇。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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