大馬女神林明禎睇廣東話劇本 疑將拍《逆流大叔》導演陳詠燊新作
雖然大馬女神林明禎近年為了在台灣發展演藝事業而長居台北，但拍電影方面，女神似乎都係偏愛拍港產片居多，繼早前上映的電影《一秒拳王》後，昨日林明禎在社交網的動態中就貼出了一張劇本照，並留言說：「現在起，請只跟我說廣東話，淨係同我講廣東話，唔該！」而該部劇本似乎是《逆流大叔》導演陳詠燊的新作！
文：東方新地｜圖：林明禎、陳詠燊IG圖片
林明禎 酒店隔離中
林明禎昨日在社交網的動態中就貼出了一張劇本照，並留言說：「現在起，請只跟我說廣東話，淨係同我講廣東話唔該，Only Cantonese from now on thx！」圖片下方仲寫有「Quarantine life Day 7｣（隔離生活第七日），相信現時林明禎正身在香港酒店進行隔離，仲有約14日就可以出關。
睇這部廣東話劇本側邊的備注，有林明禎戲份的頁數頗多，相信係由頭帶到尾的女主角，雖然為了保密，林明禎遮去了電影和編劇/導演的名字，但原來這部劇本同時也出現了在《逆流大叔》導演陳詠燊的社交網帖文中。
陳詠燊：得到了全員Dream casts
陳詠燊在他的社交網中貼出了該部劇本中他作為編劇/導演的名字特寫照，並表示：「第一次演員圍讀。今次，得到了全員Dream casts，無比感恩。感謝每一位的參演，感謝電影公司的支持。期待。」又Hashtag了「得到你們的參演」、「幾辛苦都值」、「籌備中」等。
5月23日首次圍讀
林明禎和陳詠燊分別貼出的兩張照片都有2021年5月23日這個日子，相信就是這部電影第一次演員圍讀的日期，屆時林明禎亦已完成了隔離，可以一齊參與劇本圍讀。