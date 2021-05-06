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大馬女神林明禎睇廣東話劇本 疑將拍《逆流大叔》導演陳詠燊新作

東方新地 - 娛聞

雖然大馬女神林明禎近年為了在台灣發展演藝事業而長居台北，但拍電影方面，女神似乎都係偏愛拍港產片居多，繼早前上映的電影《一秒拳王》後，昨日林明禎在社交網的動態中就貼出了一張劇本照，並留言說：「現在起，請只跟我說廣東話，淨係同我講廣東話，唔該！」而該部劇本似乎是《逆流大叔》導演陳詠燊的新作！

文：東方新地｜圖：林明禎、陳詠燊IG圖片

林明禎
大馬女神林明禎近年為了在台灣發展演藝事業，選擇長居台北。

林明禎 酒店隔離中

林明禎昨日在社交網的動態中就貼出了一張劇本照，並留言說：「現在起，請只跟我說廣東話，淨係同我講廣東話唔該，Only Cantonese from now on thx！」圖片下方仲寫有「Quarantine life Day 7｣（隔離生活第七日），相信現時林明禎正身在香港酒店進行隔離，仲有約14日就可以出關。

林明禎
林明禎話由現在起淨係會講廣東話，大大增加一眾港男接近女神的機會！
林明禎
林明禎入行以來拍過六部電影，其中有四部都係港產片，包括早前在《一秒拳王》中飾演一個愛喝啤酒的瑜伽老師「小瑤」。

睇這部廣東話劇本側邊的備注，有林明禎戲份的頁數頗多，相信係由頭帶到尾的女主角，雖然為了保密，林明禎遮去了電影和編劇/導演的名字，但原來這部劇本同時也出現了在《逆流大叔》導演陳詠燊的社交網帖文中。

林明禎
陳詠燊透露將有新電影作品，彭秀慧和凌文龍都有鼓掌同畀Like！

陳詠燊：得到了全員Dream casts

陳詠燊在他的社交網中貼出了該部劇本中他作為編劇/導演的名字特寫照，並表示：「第一次演員圍讀。今次，得到了全員Dream casts，無比感恩。感謝每一位的參演，感謝電影公司的支持。期待。」又Hashtag了「得到你們的參演」、「幾辛苦都值」、「籌備中」等。

林明禎
一向做開編劇的陳詠燊（右一）在2018年電影《逆流大叔》中首次兼任導演，就獲得多個導演獎，今次是陳詠燊第二次自編自導電影，仲講到「全員Dream casts」，令粉絲都非常期待！
林明禎
早前陳詠燊（左）曾與吳肇軒合作炮製音樂劇《日作》，唔知今次陳詠燊的電影新作有冇吳肇軒份？

5月23日首次圍讀

林明禎和陳詠燊分別貼出的兩張照片都有2021年5月23日這個日子，相信就是這部電影第一次演員圍讀的日期，屆時林明禎亦已完成了隔離，可以一齊參與劇本圍讀。

林明禎
林明禎早前曾晒出了不少身在台灣影的靚相，想不到原來她已悄悄地來到香港，正在酒店進行隔離。
林明禎
仲有兩個禮拜，林明禎就會完成隔離出關！

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