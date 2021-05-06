大馬女神林明禎睇廣東話劇本 疑將拍《逆流大叔》導演陳詠燊新作

雖然大馬女神林明禎近年為了在台灣發展演藝事業而長居台北，但拍電影方面，女神似乎都係偏愛拍港產片居多，繼早前上映的電影《一秒拳王》後，昨日林明禎在社交網的動態中就貼出了一張劇本照，並留言說：「現在起，請只跟我說廣東話，淨係同我講廣東話，唔該！」而該部劇本似乎是《逆流大叔》導演陳詠燊的新作！

文：東方新地｜圖：林明禎、陳詠燊IG圖片