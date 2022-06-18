32歲林明禎大戰47歲徐若瑄 網民列3大原因寶島女神完勝
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林明禎過去一年幾乎都在香港工作，她更表示伯在香港搵樓長住，令不少網民留言「求偶遇」。近日有網民出以「當年嘅徐若瑄即係依家嘅林明禎」為題出post引起激烈討論。
林明禎定徐若瑄 殘酷大對決
「揀林明禎定後生時的徐若瑄」堪稱殘酷大對決，皆因林明禎與徐若瑄同樣有天使面孔、魔鬼身材，而且也曾在香港發展事業，同為女神級人馬難免有比較。
徐若瑄五官精緻「鏈贏」林明禎
林明禎雖然成功俘虜不少fans，但有網民認為徐若瑄女神年資至少橫跨兩代人，地位冇得輸。更有網民貼出徐若瑄早年寫真照片及電影照片，指初入行徐若瑄早就成為宅男的集體回憶。當大家見到徐若瑄舊照後，紛紛轉軚，留言：「雖然明禎BB係靚，不過徐若瑄一比上去就明顯正好多」、「徐若瑄全身上下純天然美女」、「徐若瑄五官精緻好多」、「講正一定係徐若瑄，林明禎係甜囉﹗」
林明禎鮮有性感演出不敵徐若瑄
徐若瑄外貌氣質撼贏林明禎是一大原因外，網民再列出兩大原因指為何「放棄」林明禎。一，徐若瑄曾拍攝寫真、三級片，即使曾有過「大尺度」的過去，但仍無損女神形象，實屬娛樂圈中少見。網民表示當年睇過指徐若瑄寫真集相：「佢輯寫真，之後冇人能及」，更指林明禎未有徐若瑄當年之膽量，留言：「林明禎肯全裸影寫真先同徐若瑄比啦﹗」、「要等明禎BB拍咗三級片，我先考慮拎佢同徐若瑄比﹗」、「徐若瑄本寫真衝出港台紅到去日本」等。
徐若瑄有才華獲封「全能藝人」
徐若瑄除了相貌姣好之外，令人睇高一線的是其本身的才華，歌、影、視瓣瓣掂。徐若瑄不單為自己的作品作曲填詞，更曾為周杰倫的《可愛女人》、《龍捲風》、《簡單愛》、《開不了口》等歌曲填詞，同時亦曾為梁詠琪、方大同、楊丞琳等人曾詞。此外，她更曾任電影監製，更大讚：「就算用依家年過40嘅徐若瑄去同依家林明禎比，都係揀番佢！」
雖然與徐若瑄二選一對決之中，林明禎輸畀對方，不過林明禎依然有不少支持者，老老實實，輸畀徐若瑄，邊個唔心服口服先？