一秒拳王︱林明禎遇伯樂恆仔打入香港市場 做「大笑瑜伽」爆紅榮升廣告女王

TVB明日（26日）於翡翠台播出由趙善恆自編自導，周國賢、林明禎等人主演的電影《一秒拳王》，其中女主角林明禎憑此戲在香港一炮而紅，代言廣告接不停，更一度獲封為「香港廣告女王」。林明禎之所以能夠成功上位，2度邀請她擔任電影女主角的趙善恆（恆仔）絕對功不可沒。以下為讀者們整理好「大馬女神」林明禎的成名之路！