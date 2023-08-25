一秒拳王︱林明禎遇伯樂恆仔打入香港市場 做「大笑瑜伽」爆紅榮升廣告女王
一文看清林明禎成名之路 由花瓶變候選女配角！
遇伯樂恆仔拍《救僵清道夫》成功打入香港市場
林明禎在2014年因外貌和身材與《海盜王》的「娜美」撞樣，而被傳媒封為「真人版娜美」人氣急升，更是不少網民將心中的女神級人物，封她做「大馬女神」。直到2017年，ToNick主唱趙善恆（恆仔）力邀林明禎在其自編自導的香港電影《救僵清道夫》中擔任女主角，雖然她當年廣東話仍不熟練，但她卻憑清純又可愛的模樣迷倒不少宅男，人氣大增成功打入香港市場。
再合作拍《一秒拳王》一炮而紅
林明禎憑《救僵清道夫》成功在香港打開知名度，密密來港接job，廣告、代言樣樣齊，廣東話亦明顯見到愈來愈有進步。她於2021年再獲恆仔邀請，主演其執導的電影《一秒拳王》，並在劇中擔任女主角飾演「大笑瑜伽」老師小瑤，是個常教人歡笑，卻因為過去種種傷痛經歷以致內在其實很灰暗的角色，讓她在香港的人氣再度飆升。
現場示範「大笑瑜伽」氹得谷德昭呵呵笑
《一秒拳王》到ViuTV清談節目《爆谷一周》宣傳時，林明禎曾經在現場親身示範「大笑瑜伽」，叫身後觀眾大聲地拍手，拍打時要將「笑聲用丹田發出」。林明禎一邊示範，坐在身旁的谷德昭就跟住一起笑，現場氣氛超融洽。谷德昭事後在社交平台大讚林明禎「24/7都咁Cute」：
明禎24/7都咁Cute，佢聽唔明我地講嘢，但又好努力好努力咁去繼續聽同試圖搞明白嘅努力樣好得意，睇極都唔厭。暫時佢做嘅角色都比較有局限，唔知會唔會有導演有興趣搵佢試吓演啲好唔同嘅角色，例如咁 Cute 但係殺人唔眨眼嘅連環殺手，又或者係精神飽滿、鮮蹦活跳嘅白粉道友，都應該幾有新鮮感，值得諗諗。
上位後廣告接不停 獲封為「香港廣告女王」
成功上位的林明禎愈撈愈掂，代言廣告接到手軟，由運動品牌、啤酒廣告到遊戲機等等，不論甚麼類型廣告可以見到林明禎的影子！由於有大量的廣告出現，令林明禎的知名度及人氣一路上升，形象更加入屋，更被傳媒封為「香港廣告女王」。
深得張敬軒歡心 一齊拍Youtube超有火花
林明禎除了樣靚身材好之外，性格都夠曬豪爽率直，觀眾緣十足，就連「軒公」張敬軒都時不時邀請林明禎合作。張敬軒的網上綜藝節目《軒公敲碗》曾邀請林明禎齊齊品嘗香港地道美食，2人有講有笑非常有火花。去年林明禎更驚喜現身張敬軒演唱會做嘉賓，兩人合唱《只是太愛你》，令粉絲們聽出而油。
《飯戲攻心》角色討好 突破7千萬票房
在香港愈來愈紅，林明禎去年更有份參演突破7千萬票房的《飯戲攻心》，飾演黃子華的後生索女友「阿Meow」。當觀眾們原本都只打算看林明禎靚樣的時候，她禎在戲中收放自如的演技，令觀眾們更加對她刮目相看。林明禎在去年更憑《飯戲攻心》獲提名金像獎「最佳女配角」提名，擺脫「花瓶」形象。
「Double May」係咩意思？
「Double May」據聞是跟一個台灣流傳的笑話有關⋯⋯詳見：林明禎被笑係Double May？
《飯戲攻心》要睇多幾次先會明？
導演陳詠燊表示電影暗藏至少10大隱喻，等待大家發掘，不少網民指「睇漏咗」，要入場睇多幾次先，一齊嚟睇下……詳見：導演大爆電影當中9大訊息