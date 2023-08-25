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一秒拳王︱林明禎遇伯樂恆仔打入香港市場 做「大笑瑜伽」爆紅榮升廣告女王

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TVB明日（26日）於翡翠台播出由趙善恆自編自導，周國賢、林明禎等人主演的電影《一秒拳王》，其中女主角林明禎憑此戲在香港一炮而紅，代言廣告接不停，更一度獲封為「香港廣告女王」。林明禎之所以能夠成功上位，2度邀請她擔任電影女主角的趙善恆（恆仔）絕對功不可沒。以下為讀者們整理好「大馬女神」林明禎的成名之路！

林明禎 林明禎近年廣告代言接不停，人氣高企。
林明禎近年廣告代言接不停，人氣高企。（圖片來源：IG@minchen333）
林明禎 林明禎之所以成功上位，恆仔）絕對功不可沒
林明禎之所以成功上位，（恆仔）絕對功不可沒（圖片來源：種子音樂）

一文看清林明禎成名之路 由花瓶變候選女配角！

遇伯樂恆仔拍《救僵清道夫》成功打入香港市場

林明禎在2014年因外貌和身材與《海盜王》的「娜美」撞樣，而被傳媒封為「真人版娜美」人氣急升，更是不少網民將心中的女神級人物，封她做「大馬女神」。直到2017年，ToNick主唱趙善恆（恆仔）力邀林明禎在其自編自導的香港電影《救僵清道夫》中擔任女主角，雖然她當年廣東話仍不熟練，但她卻憑清純又可愛的模樣迷倒不少宅男，人氣大增成功打入香港市場。

林明禎 ToNick主唱趙善恆中）力邀林明禎左）在其自編自導的香港電影《救僵清道夫》中擔任女主角。
ToNick主唱趙善恆（中）力邀林明禎（左）在其自編自導的香港電影《救僵清道夫》中擔任女主角。（圖片來源：劇照）
林明禎 網民都話未見過如此可愛的殭屍。
林明禎在電影中飾演少女殭屍奕小夏和陳冬冬。（圖片來源：《救僵清道夫》劇照）
林明禎 在戲中清純又可愛。
在戲中清純又可愛。（圖片來源：《救僵清道夫》劇照）

再合作拍《一秒拳王》一炮而紅

林明禎憑《救僵清道夫》成功在香港打開知名度，密密來港接job，廣告、代言樣樣齊，廣東話亦明顯見到愈來愈有進步。她於2021年再獲恆仔邀請，主演其執導的電影《一秒拳王》，並在劇中擔任女主角飾演「大笑瑜伽」老師小瑤，是個常教人歡笑，卻因為過去種種傷痛經歷以致內在其實很灰暗的角色，讓她在香港的人氣再度飆升。

林明禎 林明禎擔任女主角飾演「大笑瑜伽」老師小瑤.
林明禎擔任女主角飾演「大笑瑜伽」老師小瑤.（圖片來源：《一秒拳王》劇照）
林明禎 林明禎於2021年再獲恆仔邀請拍《一秒拳王》。
林明禎於2021年再獲恆仔邀請拍《一秒拳王》。（圖片來源：網上圖片）
林明禎 林明禎在《一秒拳王》飾演喜歡喝啤酒的瑜伽導師。
林明禎在《一秒拳王》飾演喜歡喝啤酒的瑜伽導師。（圖片來源：《一秒拳王》劇照）
林明禎 林明禎憑《一秒拳王》爆紅。
林明禎憑《一秒拳王》爆紅。（圖片來源：《一秒拳王》劇照）

現場示範「大笑瑜伽」氹得谷德昭呵呵笑

《一秒拳王》到ViuTV清談節目《爆谷一周》宣傳時，林明禎曾經在現場親身示範「大笑瑜伽」，叫身後觀眾大聲地拍手，拍打時要將「笑聲用丹田發出」。林明禎一邊示範，坐在身旁的谷德昭就跟住一起笑，現場氣氛超融洽。谷德昭事後在社交平台大讚林明禎「24/7都咁Cute」：

明禎24/7都咁Cute，佢聽唔明我地講嘢，但又好努力好努力咁去繼續聽同試圖搞明白嘅努力樣好得意，睇極都唔厭。暫時佢做嘅角色都比較有局限，唔知會唔會有導演有興趣搵佢試吓演啲好唔同嘅角色，例如咁 Cute 但係殺人唔眨眼嘅連環殺手，又或者係精神飽滿、鮮蹦活跳嘅白粉道友，都應該幾有新鮮感，值得諗諗。

林明禎 谷德昭對林明禎讚不絕口。
谷德昭對林明禎讚不絕口。（圖片來源：IG@koktakchiu）

上位後廣告接不停 獲封為「香港廣告女王」

成功上位的林明禎愈撈愈掂，代言廣告接到手軟，由運動品牌、啤酒廣告到遊戲機等等，不論甚麼類型廣告可以見到林明禎的影子！由於有大量的廣告出現，令林明禎的知名度及人氣一路上升，形象更加入屋，更被傳媒封為「香港廣告女王」。

林明禎 廣告 林明禎
林明禎代言過運動品牌，需要穿上運動內衣及長褲盡騷線條（圖片來源：Descente Hong Kong）
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拍攝過程更要做出不少瑜伽動作，展示陽光氣息一面。（圖片來源：Descente Hong Kong）
林明禎 在2021年成為「藍妹女郎」
在2021年成為「藍妹女郎」（圖片來源：IG@minchen333）
林明禎 護膚品都有。
護膚品都有。（圖片來源：網上圖片）

深得張敬軒歡心 一齊拍Youtube超有火花

林明禎除了樣靚身材好之外，性格都夠曬豪爽率直，觀眾緣十足，就連「軒公」張敬軒都時不時邀請林明禎合作。張敬軒的網上綜藝節目《軒公敲碗》曾邀請林明禎齊齊品嘗香港地道美食，2人有講有笑非常有火花。去年林明禎更驚喜現身張敬軒演唱會做嘉賓，兩人合唱《只是太愛你》，令粉絲們聽出而油。

張敬軒 林明禎 爆粗
張敬軒請來林明禎做嘉賓，當林明禎聽到全程要講廣東話，即時瞪大對眼，相當可愛﹗（圖片來源：《軒公敲碗》截圖）
張敬軒 林明禎 爆粗
張敬軒請來林明禎任首集嘉賓，見面時，林明禎尊稱對方做「軒公公」，張敬軒無奈話：「是旦啦﹗」，相當搞笑﹗（圖片來源：《軒公敲碗》截圖）
林明禎 去年更獲張敬軒邀請擔任演唱會嘉賓。
去年更獲張敬軒邀請擔任演唱會嘉賓。（圖片來源：IG@minchen333）

《飯戲攻心》角色討好 突破7千萬票房

在香港愈來愈紅，林明禎去年更有份參演突破7千萬票房的《飯戲攻心》，飾演黃子華的後生索女友「阿Meow」。當觀眾們原本都只打算看林明禎靚樣的時候，她禎在戲中收放自如的演技，令觀眾們更加對她刮目相看。林明禎在去年更憑《飯戲攻心》獲提名金像獎「最佳女配角」提名，擺脫「花瓶」形象。

飯戲攻心 林明禎在戲中飾演黃子華女友﹗
林明禎在劇中演技出色，更獲提名金像獎最佳女配角。（圖片來源：《飯戲攻心》劇照）
林明禎 飯戲攻心
林明禎在戲中飾演黃子華女友﹗（圖片來源：《飯戲攻心》劇照）

「Double May」係咩意思？

「Double May」據聞是跟一個台灣流傳的笑話有關⋯⋯詳見：林明禎被笑係Double May？

《飯戲攻心》要睇多幾次先會明？

導演陳詠燊表示電影暗藏至少10大隱喻，等待大家發掘，不少網民指「睇漏咗」，要入場睇多幾次先，一齊嚟睇下……詳見：導演大爆電影當中9大訊息

撰文：東方新地圖片來源：《救僵清道夫》劇照、《一秒拳王》劇照、《飯戲攻心》劇照、IG@minchen333、《軒公敲碗》截圖

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