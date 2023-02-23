林明禎拍廣告小背心短褲上陣再引熱議 狂騷蠻腰長腿好惹火
林明禎拍廣告騷蠻腰長腿 身材苗條零贅肉
林明禎最近疑受邀請拍攝美容廣告，她把拍攝過程上傳到IG，不時騷出纖腰長腿，仲配上必殺技笑容！
片中林明禎穿著小背心及短褲，大曬纖腰，腰間完全沒有多餘的贅肉，非常厲害！據知有關的廣告內容是講述重塑腰部線條和減脂，林明禎苗條嘅身材絕對是生招牌，大幫廣告商吸客！
網民激讚林明禎苗條：「無敵，你玩晒！」
網民對於林明禎苗條嘅身材，幾乎洗版式留言稱讚，反應真係好熱烈：「賴床半個小時終於有動力爬起來運動了，謝謝讓我滑到女神」、「真人版魔鬼身材天使臉孔，辣到不行」、「可愛系酷型女神明禎還有超辣又誘人的身材，堪稱絕對是無敵的」、「女神身材太辣了啦」、「完美女神！」
林明禎成新一代「香港廣告女王」
現年32歲的「大馬女神」林明禎，去年將事業重心從台灣搬到香港，短短一年便在香港人氣急升，無論衣、食、住、行的代言，都可以見到她身影，可以話係新一代「香港廣告女王」！有傳人氣高企的林明禎，今年已接指30個廣告，可謂是新一代廣告女皇，吸金力驚人！
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：張國榮紀念音樂會、西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？
政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略