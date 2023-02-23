林明禎 拍廣告

林明禎拍廣告小背心短褲上陣再引熱議 狂騷蠻腰長腿好惹火

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「大馬女神」林明禎近年憑著一口半咸淡的廣東話、加上甜美笑容和玲瓏浮凸的身形，大受網民歡迎。林明禎自與黃子華在電影《飯戲攻心》合作後，人氣再度急升，難怪眾多品牌及廣告商，無論影片或硬照代言，都搵林明禎拍攝，她吸金力相當驚人！近日林明禎接拍了新的廣告，並把拍攝過程上載到IG，不停露出小蠻腰及長腿，令粉絲睇到流口水…

林明禎 拍廣告 林明禎 明禎BB 明禎BB可以話係新一代「香港廣告女神」
林明禎有份主演的《飯戲攻心》票房勁收近8千萬，她更憑「阿喵」一角成功入圍金像獎「最佳女配角」獎。（圖片來源：[email protected]
林明禎 拍廣告 林明禎近年人氣一直高企！
林明禎近年人氣一直高企！（圖片來源：[email protected]

林明禎拍廣告騷蠻腰長腿 身材苗條零贅肉

林明禎最近疑受邀請拍攝美容廣告，她把拍攝過程上傳到IG，不時騷出纖腰長腿，仲配上必殺技笑容！

片中林明禎穿著小背心及短褲，大曬纖腰，腰間完全沒有多餘的贅肉，非常厲害！據知有關的廣告內容是講述重塑腰部線條和減脂，林明禎苗條嘅身材絕對是生招牌，大幫廣告商吸客！

林明禎 拍廣告 片中林明禎穿著小背心及短褲，大曬纖腰！
片中林明禎穿著小背心及短褲，大曬纖腰！（圖片來源：[email protected]
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林明禎 拍廣告 腰間完全沒有多餘的贅肉
腰間完全沒有多餘的贅肉（圖片來源：[email protected]
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網民激讚林明禎苗條：「無敵，你玩晒！」

網民對於林明禎苗條嘅身材，幾乎洗版式留言稱讚，反應真係好熱烈：「賴床半個小時終於有動力爬起來運動了，謝謝讓我滑到女神」、「真人版魔鬼身材天使臉孔，辣到不行」、「可愛系酷型女神明禎還有超辣又誘人的身材，堪稱絕對是無敵的」、「女神身材太辣了啦」、「完美女神！」

林明禎 拍廣告 網民留言激讚女神！
網民留言激讚女神！（圖片來源：[email protected]
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林明禎成新一代「香港廣告女王」

現年32歲的「大馬女神」林明禎，去年將事業重心從台灣搬到香港，短短一年便在香港人氣急升，無論衣、食、住、行的代言，都可以見到她身影，可以話係新一代「香港廣告女王」！有傳人氣高企的林明禎，今年已接指30個廣告，可謂是新一代廣告女皇，吸金力驚人！

林明禎 拍廣告 林明禎 林明禎人氣高企，成為大小廣告商的寵兒，近年更把發展基地移到香港。
林明禎人氣高企，成為大小廣告商的寵兒，去年開始更把發展基地移到香港。（圖片來源：[email protected]
林明禎 拍廣告 林明禎 明禎BB 連駕駛學校都搵明禎BB做代言人。
連駕駛學校都搵林明禎做代言人。（圖片來源：[email protected]

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：張國榮紀念音樂會西九音樂節黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？

政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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