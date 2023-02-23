林明禎拍廣告小背心短褲上陣再引熱議 狂騷蠻腰長腿好惹火

「大馬女神」林明禎近年憑著一口半咸淡的廣東話、加上甜美笑容和玲瓏浮凸的身形，大受網民歡迎。林明禎自與黃子華在電影《飯戲攻心》合作後，人氣再度急升，難怪眾多品牌及廣告商，無論影片或硬照代言，都搵林明禎拍攝，她吸金力相當驚人！近日林明禎接拍了新的廣告，並把拍攝過程上載到IG，不停露出小蠻腰及長腿，令粉絲睇到流口水…