林明禎首映「放飛機」風波現身解畫 透露已向彭發道歉 9字反擊被封大話禎

近日，林明禎因未能出席電影《手機見鬼》的首映禮而引起關注，並因此被網友戲稱為「大話禎」。然而，她並未因此影響其公眾形象，於13日依然活躍於公眾活動中。她接受傳媒訪問時現身解話，更以9字反擊被封「大話禎」！

