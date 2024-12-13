林明禎首映「放飛機」風波現身解畫 透露已向彭發道歉 9字反擊被封大話禎
林明禎透露已向彭發道歉
在這次活動中，林明禎戴著一頂白色兔毛帽，由保安人員護送進入店鋪。她一出現即展現了她的招牌笑容，向在場等候的媒體和粉絲們熱情打招呼。林明禎被問及為何這次能準時出席時，她表示自己這幾天一直都會在香港，很高興能夠在熱鬧的市區參加快閃活動。
關於電影首映「放飛機」風波，她透露已與導演彭發聯繫，並向他誠懇地道歉，承認了自己的錯誤，並深感抱歉。她提到當她發現護照不見後，立即聯繫了馬來西亞的主辦方，雖然在溝通的過程中遇到了一些問題，但當她找到護照後，立即通知了主辦方，對方也非常高興，希望她趕得及來參加活動。
1原因解釋冇入戲院謝票
她說自己趕到後已在戲院門外等待入場謝票，但可能由於一些安排上的問題，最終未能被允許進入謝票。她提到當時在門外遇到了粉絲，於是與他們合照，所以才有誤會。當被問及為何導演聲稱未收到通知時，她說︰「可能有一些誤會吧！因為當天任何問題狀況都會第一時間通知馬來西亞的主辦方，他們也特地來到香港。或許首映禮比較繁忙，每個人都有很多責任，可能是流程上的問題，但我已經向導演解釋清楚了。」
林明禎：其實我怎麼可能會缺席首映禮呢？
她提到彭發導演對她很好，告訴她不用擔心，她覺得導演是個很好的人。關於因為她缺席首映禮導致電影需要賠償場地損失的問題，她表示自己並不太清楚，並說︰「其實我怎麼可能會缺席首映禮呢？我非常用心地與團隊合作完成這部作品，這也是我主演的電影。我在11月份已經參與宣傳，在香港完成了相關專訪，一起前往馬來西亞宣傳，參加了馬來西亞的首映。我非常重視在香港的宣傳活動，也特地邀請了我的粉絲參加。我怎麼可能不想見到大家呢？但是由於疏忽未能參加首映會，這是我的錯誤。」
林明禎被封「大話禎」：控制唔到人哋點樣講
談到被冠以「大話禎」的名號，她坦言無法左右他人的評論，但相信那些曾與她合作過的人都清楚她的敬業態度和處世風格。提到Edan對她的工作態度給予了讚賞，她表示這樁事情讓她收到了許多曾經與她合作過的朋友和導演的信息，他們紛紛鼓勵她、讚揚她的工作態度，這些支持讓她感到溫暖和感動。