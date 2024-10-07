林明禎重返樂壇新歌歌名別有玄機？！中文例句惹網民遐想
林明禎新歌歌名別有玄機？！
林明禎相隔5年再推Solo新歌《On Cloud Nine》，宣傳照已性感出擊，穿著吊帶小背心加上超短褲，大膽露半股！不過更令網民關注的，竟然係歌名，有網民笑指：「雲跟九交換就」、「個歌名…係邊個改」、「九宵雲外 on cloud nine ？」、「On 雲 9」等，紛紛猜測這個歌名的意思。
翻查「On Cloud Nine」原來是一句英文慣用語，有「非常高興」的意思，有傳媒解釋時曾以求婚成功作為例子，舉例指：「When he finally proposed to her, she was on cloud nine. 當他終於向她求婚時，她高興得不得了。」引來網民無限遐想。
林明禎預告新歌係舞曲 有青春夏天感覺
於馬來西亞出生和長大的林明禎，當年在台灣以歌手身份出道，至今已有10年。她曾透露今次推出新歌，是為了答謝粉絲10年來的支持，她表示希望未來將工作重心放在歌唱方面，因為始終自己係以歌手身份出道。她又指新歌是一首輕快的舞曲，希望能帶給大家青春和夏天的感覺。
林明禎對上一次Solo出歌包辦詞曲
現年34歲的林明禎對上一次出歌，是2020年1月與吳旭東合唱的電影《新年泰瘋狂》插曲《病毒》，而Solo出歌，則是2019年9月的《來不及》，收錄在其《Whoo》EP中，這首歌由林明禎包辦詞曲，盡展其音樂才華。
不過2020年林明禎與種子音樂約滿後，就開始將工作重心轉到香港，並專注在拍電影和廣告上，雖然不時分享彈琴片，但一直未有再出新歌。
林明禎曾學BLACKPINK Lisa跳「螃蟹舞」
而跳舞方面，林明禎曾學韓國女團BLACKPINK泰籍成員Lisa大跳「螃蟹舞」，片中她穿上性感格子裙，跳了21秒的舞蹈，性感又爆笑，還留言說：「我是家裡最快樂的小丑」。網友反應熱烈，旋即得到逾千轉發。
影片得到網友熱烈討論：「哇！是開始走諧星路線嗎」、「記得每天依醫生指示，按時、按份量吃藥。很明顯，你今天吃多了」、「雖然好像亂跳一通，但跳的這個是天使面孔、魔鬼身材的明禎…那就完全不同了」、「Lisa螃蟹舞，臉癱是重點」等。