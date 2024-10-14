ON CLOUD NINE｜林明禎新歌MV連換6款性感造型 出埋「股惑」令網民狂噴鼻血
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「大馬女神」林明禎新歌《ON CLOUD NINE》MV終於在10月13日上架，這是她相隔5年再推出的個人單曲，MV中她更連換6種性感造型，包括「股惑」Look，令眾多粉絲狂噴鼻血！
林明禎新歌多變造型勁派福利太「股惑」
林明禎的全英文新歌《ON CLOUD NINE》MV於13日晚上發布，短短約3分鐘內，她變換了六種迥異的風格，從性感的純欲風朝氣look，到熱辣的舞蹈look，再到型格的Girl Crush風和充滿活力的少女風格等，展現了她的多面性。
特別是一套吊帶小背心加超短熱褲的裝扮，大曬水蛇腰之餘，更有咬唇、露罅和出「股惑」等鏡頭，完全是大解放！而她那搔首弄姿的動作和甜美的奶音，完美詮釋了純欲風格，讓人目不轉睛。網民大讚太正：「每套衣服都太火辣了」、「好x正」、「dxx edan」、「點忍啊」等。
有片睇：
《ON CLOUD NINE》令網民質疑暗示與Edan戀情
這首新歌的名稱「ON CLOUD NINE」意味著極度快樂，但其背後的含義卻引起了廣泛的討論。網上對這個詞組的首個例句解釋為「當他終於向她求婚時，她高興得不得了」，這讓人們推測林明禎可能在歌曲中隱喻了她與緋聞男友Edan（呂爵安）的關係有所進展。
撰文：東方新地（部份內容取自New Monday）圖片來源：YouTube＠林明禎 Lin Min Chen、IG＠minchen333、風傳媒、IG@edanlui