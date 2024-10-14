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ON CLOUD NINE｜林明禎新歌MV連換6款性感造型 出埋「股惑」令網民狂噴鼻血

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「大馬女神」林明禎新歌《ON CLOUD NINE》MV終於在10月13日上架，這是她相隔5年再推出的個人單曲，MV中她更連換6種性感造型，包括「股惑」Look，令眾多粉絲狂噴鼻血！

林明禎新歌多變造型勁派福利太「股惑」

林明禎的全英文新歌《ON CLOUD NINE》MV於13日晚上發布，短短約3分鐘內，她變換了六種迥異的風格，從性感的純欲風朝氣look，到熱辣的舞蹈look，再到型格的Girl Crush風和充滿活力的少女風格等，展現了她的多面性。

特別是一套吊帶小背心加超短熱褲的裝扮，大曬水蛇腰之餘，更有咬唇、露罅和出「股惑」等鏡頭，完全是大解放！而她那搔首弄姿的動作和甜美的奶音，完美詮釋了純欲風格，讓人目不轉睛。網民大讚太正：「每套衣服都太火辣了」、「好x正」、「dxx edan」、「點忍啊」等。

林明禎 林明禎的新歌《ON CLOUD NINE》MV於13日晚上發布，MV變換了六種造型，其中小背心加超短熱褲的裝扮特別吸睛。（圖片來源：YouTube＠林明禎 Lin Min Chen）
林明禎的新歌《ON CLOUD NINE》MV於13日晚上發布，MV變換了六種造型，其中小背心加超短熱褲的裝扮特別吸睛。（圖片來源：YouTube＠林明禎 Lin Min Chen）
林明禎 大曬水蛇腰之餘，又出「股惑」。（圖片來源：YouTube＠林明禎 Lin Min Chen）
大曬水蛇腰之餘，又出「股惑」。（圖片來源：YouTube＠林明禎 Lin Min Chen）
林明禎 勁多大特寫。（圖片來源：youtube＠林明禎 Lin Min Chen）
勁多大特寫。（圖片來源：youtube＠林明禎 Lin Min Chen）
林明禎 仲有咬唇。（圖片來源：YouTube＠林明禎 Lin Min Chen）
仲有咬唇。（圖片來源：YouTube＠林明禎 Lin Min Chen）
林明禎 露罅。（圖片來源：YouTube＠林明禎 Lin Min Chen）
露罅。（圖片來源：YouTube＠林明禎 Lin Min Chen）
林明禎 換上多個造型跳出性感舞蹈。（圖片來源：YouTube＠林明禎 Lin Min Chen）
換上多個造型跳出性感舞蹈。（圖片來源：YouTube＠林明禎 Lin Min Chen）
林明禎 （圖片來源：YouTube＠林明禎 Lin Min Chen）
（圖片來源：YouTube＠林明禎 Lin Min Chen）
林明禎 （圖片來源：YouTube＠林明禎 Lin Min Chen）
（圖片來源：YouTube＠林明禎 Lin Min Chen）
林明禎 （圖片來源：YouTube＠林明禎 Lin Min Chen）
（圖片來源：YouTube＠林明禎 Lin Min Chen）
林明禎 （圖片來源：IG＠minchen333）
（圖片來源：IG＠minchen333）
林明禎 （圖片來源：IG＠minchen333）
（圖片來源：IG＠minchen333）
林明禎 （圖片來源：IG＠minchen333）
（圖片來源：IG＠minchen333）

有片睇：

《ON CLOUD NINE》令網民質疑暗示與Edan戀情

這首新歌的名稱「ON CLOUD NINE」意味著極度快樂，但其背後的含義卻引起了廣泛的討論。網上對這個詞組的首個例句解釋為「當他終於向她求婚時，她高興得不得了」，這讓人們推測林明禎可能在歌曲中隱喻了她與緋聞男友Edan（呂爵安）的關係有所進展。

林明禎 《ON CLOUD NINE》令網民猜測是在暗示與Edan戀情。（圖片來源：IG＠minchen333）
《ON CLOUD NINE》令網民猜測是在暗示與Edan戀情。（圖片來源：IG＠minchen333）
林明禎 「On Cloud Nine」例句。（圖片來源：風傳媒）
「On Cloud Nine」例句。（圖片來源：風傳媒）
林明禎 （圖片來源：IG@edanlui）
（圖片來源：IG@edanlui）

撰文：東方新地（部份內容取自New Monday）圖片來源：YouTube＠林明禎 Lin Min Chen、IG＠minchen333、風傳媒、IG@edanlui

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