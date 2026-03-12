林明禎夜場Look約會混血型男 公然調情話題踩過界 網民：好識玩！
35歲大馬女神林明禎憑藉澎湃身材早已俘虜萬千少男歡心，近日（10日）又有新動向，竟公然調情靚仔？原來係同33歲中美混血博主李美越合作拍攝3段抖音影片，兩人在鏡頭前的互動充滿曖昧氣息，讓觀眾看得心癢癢！
林明禎搵混血型男拍片勁有火花
這3段影片內容包括吃飯團、飲酒乾杯禮儀，以及一段看似無厘頭但實際充滿暗示的對話。最引人注目的是當李美越問及林明禎對年齡的要求時，林明禎竟然開玩笑回應「要10歲以下的，我需要很有精力的，可以陪我打機」，這個答案不僅讓李美越忍不住偷笑，更讓觀眾對兩人的關係產生無限遐想。林明禎接著解釋自己打遊戲時能進入心流狀態，而李美越則自信地表示與她聊天很有意思，林明禎的回應更是意味深長地說了句「有一點」。
李美越背景曝光 曾做國際網紅翻譯
33歲的李美越擁有中美混血血統，身材高大外表俊秀，主要在抖音平台創作內容。值得一提的是，他曾經為擁有3,770萬粉絲的美國網紅IShowSpeed擔任隨身翻譯，當時IShowSpeed於去年4月開啟中國行並全程直播，但過程中因胡亂翻譯用詞，有貶低女性之嫌，被不少內地網民炮轟。
網民熱議兩人互動超有化學反應
影片發布後，不少網友紛紛用英文留言表達對兩人互動的看法。有網友搞笑回應「男主持最後總愛說些莫名其妙的話」，也有人直接點出「他為這位可愛的女士拍了三集節目，看來他對她很感興趣」、「哇，那女孩跟你能量超強！」、「這女孩好漂亮好可愛」、「好識玩！」
圖片來源：IG@youngchinaaaa、網上圖片、微博圖片