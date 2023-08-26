林明禎56歲母親陳年美照曝光 短髮婚妙照惹網民幻想

林明禎一家人基因十分強大，無論林明禎本人、姐姐和弟弟都是美女俊男。林明禎母親現年56歲，完全是保養得宜的美魔女，美貌不遜兩位藝人女兒，連林詩枝的女兒都遺傳了家族強大基因，四人如同餅印。在林詩枝近日分享的影片中，曝光了多張林媽媽年輕時的美照，當中更有露肩婚紗照，一頭及肩髮型，竟與林明禎一模一樣，網民紛紛幻想起林明禎穿上婚紗的樣子，充滿遐想！