林明禎貼身衫彎腰食榴槤畫面誘人！車上升級福利 網民激讚流晒口水
馬來西亞女神林明禎近日在社交平台分享一段貼身品嚐榴槤的影片，性感畫面瞬間引爆網絡熱議。影片中她穿著貼身上衣，一邊享受榴槤一邊露出滿足表情，令大批網民直呼「流晒口水」！
林明禎貼身品榴槤畫面瘋傳
林明禎在個人社交平台上載了一段品嚐榴槤的短片，只見她身穿緊身上衣，一手拿著榴槤肉送入口中，另一手輕撫頭髮，整個過程極具誘惑力。她一邊品嚐一邊發出滿足的聲音，配上她標誌性的甜美笑容，令不少網民看得心跳加速。影片發布後短時間內已獲得大量點讚和分享，成為當日社交平台的熱門話題。
網民激讚性感指數爆燈：睇到流晒口水
影片曝光後，網民紛紛留言表達內心激動，有人直言「睇到流晒口水，但唔知係因為榴槤定係因為佢」，亦有網民大讚「林明禎食榴槤都可以咁性感，真係服咗佢」。更有不少粉絲表示「平時唔鍾意榴槤，但睇佢食就想試下」，可見林明禎的魅力確實非同小可。部分網民更開玩笑說「以後食榴槤都會諗起呢個畫面」。
馬來西亞女神林明禎近日到日本旅遊，在社交平台狂曬靚相派福利。昨日她更分享到淺草寺拜神的相片及短片，只見她身穿藍色背心配皮褸長褲，展現佻皮性感一面，網民大讚她身材玲瓏浮凸。
林明禎淺草寺拜神展現佻皮一面
林明禎早前亦有分享到淺草寺拜神的相片及短片，短片中她在寺廟前不斷轉圈，看來心情相當不俗。入廟前她亦有在淨手亭洗手及漱口，不過她未有用上廟宇提供的大木匙，而是自己用手兜住一些水來啜，相當佻皮可愛。
分享日常嘆日式美食
除了影街頭型格相和在廟宇留影外，林明禎亦有分享不少日常照，看得出她對日本料理的熱愛。最令人羨慕的是她「食極唔肥」的體質，無論吃多少美食都能保持完美身材，認真羨煞旁人。從她分享的照片可以看到，她品嚐了各式各樣的日本特色美食，從甜品到燒烤樣樣不缺。
圖片來源：林明禎IG、IG@minchen333資料或影片來源：原文刊於新假期