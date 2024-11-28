林明禎靚爆阿媽「側面強大」意外曬出曲線身材 網民激讚好震撼

大馬女神林明禎近日與MIRROR成員Edan呂爵安的感情發展被受關注，林明禎回應中表示2人現時還只是朋友，重心放於工作中。說罷林明禎立即放出工作照片，仲曝光了靚爆媽媽「強大一面」，令網民激讚好震撼！

