林明禎靚爆阿媽「側面強大」意外曬出曲線身材 網民激讚好震撼
林明禎靚爆阿媽「側面強大」網民：成家基因都好強大
大馬女神林明禎昨日（27日）於IG Story中放出靚爆母親出嚟，指母親陪自己一起工作，照片中雖然只有側面，但已看出其母親保養得宜，身材亦非常出眾，57歲依然索爆！
不少網民於討論區留言，再次感慨林明禎母親索爆，而且基因強勁：「50幾仲係咁正」、「阿媽都好勁喎」、「Edan就好啦」、「成家基因都好強大」、「個家姐都好得」
孭斜孭袋令身形線條更凸顯 網民：成個張柏芝咁
林明禎早前遊日時亦曾放過阿媽靚相，從她發布的照片中，林明禎母親樣貌保樣得宜，更有少女味道，其中一張照片是揹著斜孭袋，令身型線條更凸顯，有網民更指林明禎阿媽撞樣張柏芝！
重溫林明禎一家人基因十分強大
林明禎一家人基因十分強大，無論林明禎本人、姐姐和弟弟都是美女俊男。林明禎母親現年57歲，完全是保養得宜的美魔女，美貌不遜兩位藝人女兒，連林詩枝的女兒都遺傳了家族強大基因，四人如同餅印。在林詩枝早前分享的影片中，曝光了多張林媽媽年輕時的美照，當中更有露肩婚紗照，一頭及肩髮型，竟與林明禎一模一樣，網民紛紛幻想起林明禎穿上婚紗的樣子，充滿遐想！
林明禎57歲母親陳年美照曝光 與女兒一模一樣
林明禎家姐林詩枝早前分享的影片中，曝光了多張林媽媽年輕時的美照，當中有影樓古典造型照，亦有經典聽電話Pose，甚至有拉筋的照片，其中一張是林媽媽穿上運動裝抱著林詩枝，林詩枝當年雙腿已非常修長。林媽媽其實充滿星味，五官非常精緻，亦明顯是深懂穿衣打扮之人，即使以今日眼光看依然好潮，絕對稱得上是「潮媽」。另外，還有多張林媽媽當年露肩婚紗照，相中的林媽媽身型瘦削，而且留有一頭及肩髮型，正正與林明禎一模一樣，令一班網民幻想起林明禎穿上婚紗的樣子。
網民紛紛留言：超級無敵厲害像
林明禎亦留下三個心心圖案，而網民紛紛留言：「你媽媽跟你真的很像噢」、「超級無敵厲害像omg」、「明禎跟媽媽超像的」、「強大的基因，生的姐妹都那麼漂亮」，最搞笑是有人稱：「沒有緣份的岳母」，都有網民叫林明禎拍輯對比照。現時林明禎正身在老家馬來西亞，她留言表示：「回家就是可以盡情的撒嬌，盡情的不懂事，盡情的耍任性，盡情玩疊字字。」她已找來兩個弟弟幫忙拍照，大可在家中超巨型後花園再與媽媽合體拍輯對比照。
林明禎去年遊日拖實男仔手
忙碌的她，去年難得有假期飛到日本旅遊散心，期間不斷在IG發布遊日的照片，令一眾粉絲羨慕。其中一個焦點是林明禎發布的照片中光明正大的手挽著咋一個男生的手背影圖，差點令一眾男粉絲崩潰，再看第二張原來是她的弟弟，才令粉絲安心下來，有粉絲開玩笑留言寫道：「究竟做林明禎細佬嘅一日係點樣過。」