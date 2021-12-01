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林明禎比堅尼胸貼胞弟暢泳慶生 網友笑言：地球上最幸福的弟弟

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撰文：東方新地

「大馬女神」林明禎近期因工作關係，要離鄉別井於港台兩邊走。日前她只能在IG為胞弟慶祝生日，並上載多段過往穿上比堅尼與弟弟暢泳的短片，玩得興起時林明禎索性胸貼騎在弟弟的背上，大晒溫情。

文：東方新地 ｜圖：[email protected][email protected]林明禎 MinChen

林明禎胸貼胞弟暢泳慶生 網友笑言：地球上最幸福的弟弟
「大馬女神」林明禎近期因工作關係，要離鄉別井於港台兩邊走。（圖片來源：[email protected]林明禎 MinChen）

網民：地球上最幸福的弟弟

31歲「大馬女神」林明禎擁有甜美臉孔及魔鬼身材，一向深受亞洲各地網友愛戴。近期她因工作關係，需要離鄉別井於港台兩邊走，所以今年無法回馬來西亞為胞弟慶祝生日，只能在IG上載以往姊弟二人的暢泳短片慶祝，林明禎並留言道：「今天家裡的小寶弟21歲生日，不知道多少年沒幫小寶弟慶祝生日了，然後也只有舊照發發。健康快樂喔！」片中林明禎穿上比堅尼與弟弟暢泳，她玩到興起時更索性胸貼對方的背上，要弟弟「騎牛牛」式背着游水。有不少網民坦言羨慕她弟弟，紛紛留言：「地球上最幸福的弟弟」、「一個弟弟你夠了嗎？」、「投胎的藝術」等等，十分搞笑。

林明禎胸貼騎上胞弟暢泳慶生 網友笑言：地球上最幸福的弟弟
「大馬女神」林明禎因工作關係，無法回馬來西亞與胞弟慶祝生日。（圖片來源：[email protected]
林明禎胸貼騎上胞弟暢泳慶生 網友笑言：地球上最幸福的弟弟
林明禎在IG留言表示只有發舊短片為弟弟慶祝生日。（圖片來源：[email protected]
林明禎胸貼騎上胞弟暢泳慶生 網友笑言：地球上最幸福的弟弟
林明禎一直視弟弟為掌上明珠一樣。（圖片來源：[email protected]
林明禎胸貼騎上胞弟暢泳慶生 網友笑言：地球上最幸福的弟弟
林明禎曾經講過如果有人欺負弟弟，她一定會挺身而出保護對方。（圖片來源：[email protected]
林明禎胸貼騎上胞弟暢泳慶生 網友笑言：地球上最幸福的弟弟
短片中林明禎穿上比堅尼與弟弟暢泳。（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：）
玩得興起時林明禎索性胸貼騎上弟弟的背上，大晒溫情。（圖片來源：[email protected]
林明禎胸貼騎上胞弟暢泳慶生 網友笑言：地球上最幸福的弟弟
有網民被林明禎弟弟無動於衷的表情笑死。（圖片來源：[email protected]
林明禎胸貼騎上胞弟暢泳慶生 網友笑言：地球上最幸福的弟弟
網民留言。（圖片來源：[email protected]
林明禎胸貼騎上胞弟暢泳慶生 網友笑言：地球上最幸福的弟弟
網民留言。（圖片來源：[email protected]
林明禎胸貼騎上胞弟暢泳慶生 網友笑言：地球上最幸福的弟弟
網民留言。（圖片來源：[email protected]
林明禎胸貼騎上胞弟暢泳慶生 網友笑言：地球上最幸福的弟弟
網民留言。（圖片來源：[email protected]
林明禎胸貼騎上胞弟暢泳慶生 網友笑言：地球上最幸福的弟弟
網民留言。（圖片來源：[email protected]
林明禎胸貼騎上胞弟暢泳慶生 網友笑言：地球上最幸福的弟弟
網民留言。（圖片來源：[email protected]

林明禎酒店房自High

好多男士都會話「身邊女士唔明白男人嘅浪漫」，「大馬女神」林明禎因為工作關係已逗留香港一段時間，正當大家都在估到底林明禎日日喺酒店房有乜做，林明禎日前就於個人facebook上載數張狂晒超靚腹肌玩高達的照片，原來佢喺酒店房一樣好多嘢玩！

（圖片來源：林明禎facebook）
（圖片來源：林明禎facebook）

見到晒超靚腹肌嘅林明禎，手持《無盡的華爾茲》哪吒高達同多魯基斯，仲篤住《蠟筆小新》恐龍仔屁屁同《Pokemon》figure影相，唔少林明禎嘅Fans都即刻大叫：我想砌埋一份！

（圖片來源：林明禎facebook）
（圖片來源：林明禎facebook）
（圖片來源：林明禎facebook）
（圖片來源：林明禎facebook）

林明禎做廣告代言

原來今次「大馬女神」林明禎為PREMIUM BANDAI拍代言廣告，PREMIUM BANDAI將於馬來西亞和菲律賓成立官方訂購網站，令當地粉絲唔使再食代購炒購。不過相對PREMIUM BANDAI網站開幕，相信唔少朋友都更想知道林明禎會唔會開「砌模型班」！

（圖片來源：林明禎facebook）
（圖片來源：林明禎facebook）
（圖片來源：林明禎facebook）
（圖片來源：林明禎facebook）
（圖片來源：林明禎facebook）
（圖片來源：林明禎facebook）
（圖片來源：林明禎facebook）
（圖片來源：林明禎facebook）
（圖片來源：林明禎facebook）
（圖片來源：林明禎facebook）

林明禎小白Tee晒超靚腹肌！網民：馬甲線更顯身材正！

去年踏入三字頭的馬來西亞女神林明禎擁有32E驕人上圍和22吋螞蟻腰，曾被網友譽為「真人版娜美」，更稱呼她為「明禎BB」，雖然去年未能順利推出健身寫真集，但熱愛健身的她仍會不時大晒自己Fit爆的健身成果，年初她就在社交網上載了幾張靚相，相中她著上了一件短身小白Tee配牛仔褲，外罩一件灰色冷衫，凸顯出她那結實的11字腹肌。

林明禎著小白Tee晒腹肌
除了腹肌外，林明禎頭紮起的春麗頭亦非常吸睛，令她當堂減齡十年。（圖片來源：林明禎facebook）
林明禎著小白Tee晒腹肌
令人目不轉睛的腹肌和馬甲線！（圖片來源：林明禎facebook）
林明禎著小白Tee晒腹肌
平日林明禎都愛著小白Tee。（圖片來源：林明禎facebook）
林明禎著小白Tee晒腹肌
著小白Tee彈鋼琴，導彈上圍若隱若現。（圖片來源：林明禎facebook）
林明禎著小白Tee晒腹肌
簡單一件緊身白Tee，便能輕易凸顯林明禎火辣的身材！（圖片來源：林明禎facebook）

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