林明禎比堅尼胸貼胞弟暢泳慶生 網友笑言：地球上最幸福的弟弟

「大馬女神」林明禎近期因工作關係，要離鄉別井於港台兩邊走。日前她只能在IG為胞弟慶祝生日，並上載多段過往穿上比堅尼與弟弟暢泳的短片，玩得興起時林明禎索性胸貼騎在弟弟的背上，大晒溫情。

文：東方新地 ｜圖：[email protected]、[email protected]林明禎 MinChen