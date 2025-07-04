林明禎澳門出活動超有誠意現身 大曬靚相竟被網民投訴1件事

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有「大馬女神」之稱嘅35歲林明禎近年深受網民喜愛，密密接job嘅佢更係吸金力十足。日前（3日）林明禎就現身澳門出席活動，大方以性感造型示人嘅佢獲唔少人留言大讚，不過同時亦引來網民投訴1件事……

林明禎澳門出活動超有誠意現身

林明禎今日在社交平台分享於澳門出席活動時嘅靚相，相中林明禎以吊帶deep V禮服示人，大方騷fit到漏身形！林明禎除咗曬出靚相之外，仲貼出活動當日在休息室嘅片段，片中林明禎小露香肩之餘，仲不經意對住鏡頭放電，靚樣吸引大批網民like爆！

林明禎 澳門 林明禎在社交平台曬出日前於澳門出席活動時嘅照片。（圖片來源：ig@minchen333）
林明禎在社交平台曬出日前於澳門出席活動時嘅照片。（圖片來源：ig@minchen333）
林明禎 澳門 林明禎以吊帶deep V禮服示人，大方騷超完美身形。（圖片來源：ig@minchen333）
林明禎以吊帶deep V禮服示人，大方騷超完美身形。（圖片來源：ig@minchen333）
林明禎 澳門 （圖片來源：ig@minchen333）
（圖片來源：ig@minchen333）
林明禎 澳門 林明禎仲大方分享在休息室時拍攝嘅片段。（圖片來源：ig@minchen333）
林明禎仲大方分享在休息室時拍攝嘅片段。（圖片來源：ig@minchen333）
林明禎 澳門 林明禎嘅靚樣一出，隨即就引來唔少網民like爆！（圖片來源：ig@minchen333）
林明禎嘅靚樣一出，隨即就引來唔少網民like爆！（圖片來源：ig@minchen333）

網民留言投訴1件事

雖然林明禎罕有派福利引來唔少人畀like，但係亦有網民留言投訴1件事：「怎麼感覺明禎在澳門的造型比其他地方都好看啊？」、「又是偏心澳門的造型！！」、「上一次做Sammi演唱會嘉賓的造型也是超級好看」、「在澳門的感覺很大方性感」、「明禎你這樣的福利香港也能擁有嗎？」

林明禎 澳門 （圖片來源：ig@wuhebe）
（圖片來源：ig@wuhebe）
林明禎 澳門 林明禎在睇見鏡頭時亦超nice揮手打招呼。（圖片來源：ig@wuhebe）
林明禎在睇見鏡頭時亦超nice揮手打招呼。（圖片來源：ig@wuhebe）
林明禎 澳門 林明禎嘅禮服背面仲有大露背設計！（圖片來源：ig@wuhebe）
林明禎嘅禮服背面仲有大露背設計！（圖片來源：ig@wuhebe）
林明禎 澳門 不過就有網民投訴林明禎在澳門嘅造型次次都比其他地方更大方同性感。（圖片來源：大會提供）
不過就有網民投訴林明禎在澳門嘅造型次次都比其他地方更大方同性感。（圖片來源：大會提供）
林明禎 澳門 林明禎上次現身鄭秀文澳門演唱會擔任嘉賓嘅造型同樣有睇頭！（圖片來源：大會提供）
林明禎上次現身鄭秀文澳門演唱會擔任嘉賓嘅造型同樣有睇頭！（圖片來源：大會提供）

內地女星孟子義曾著同款禮服現身時裝周

林明禎今次現身活動所身穿嘅係Emporio Armani 2025春夏系列吊帶裙，內地女星孟子義亦曾以同款禮服現身時裝周。雖然2人身穿同品牌禮服，但係林明禎嘅禮服嘅deep V位置就加上一層黑色薄紗，低調之餘更係夠曬特別！

林明禎 澳門 內地女星孟子義亦曾以同款禮服現身時裝周。（圖片來源：小紅書圖片）
內地女星孟子義亦曾以同款禮服現身時裝周。（圖片來源：小紅書圖片）
林明禎 澳門 不過孟子義嘅禮服deepV位置就同原版如出一轍，未有加上任何薄紗設計。（圖片來源：微博@孟子義）
不過孟子義嘅禮服deepV位置就同原版如出一轍，未有加上任何薄紗設計。（圖片來源：微博@孟子義）
林明禎 澳門 林明禎今次現身活動所身穿嘅係Emporio Armani 2025春夏系列吊帶裙。（圖片來源：網上圖片）
林明禎今次現身活動所身穿嘅係Emporio Armani 2025春夏系列吊帶裙。（圖片來源：網上圖片）

撰文：東方新地圖片來源：ig@minchen333、ig@wuhebe、大會提供、微博@孟子義、小紅書圖片資料或影片來源：原文刊於新假期

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