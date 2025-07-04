林明禎澳門出活動超有誠意現身 大曬靚相竟被網民投訴1件事
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有「大馬女神」之稱嘅35歲林明禎近年深受網民喜愛，密密接job嘅佢更係吸金力十足。日前（3日）林明禎就現身澳門出席活動，大方以性感造型示人嘅佢獲唔少人留言大讚，不過同時亦引來網民投訴1件事……
林明禎澳門出活動超有誠意現身
林明禎今日在社交平台分享於澳門出席活動時嘅靚相，相中林明禎以吊帶deep V禮服示人，大方騷fit到漏身形！林明禎除咗曬出靚相之外，仲貼出活動當日在休息室嘅片段，片中林明禎小露香肩之餘，仲不經意對住鏡頭放電，靚樣吸引大批網民like爆！
網民留言投訴1件事
雖然林明禎罕有派福利引來唔少人畀like，但係亦有網民留言投訴1件事：「怎麼感覺明禎在澳門的造型比其他地方都好看啊？」、「又是偏心澳門的造型！！」、「上一次做Sammi演唱會嘉賓的造型也是超級好看」、「在澳門的感覺很大方性感」、「明禎你這樣的福利香港也能擁有嗎？」
內地女星孟子義曾著同款禮服現身時裝周
林明禎今次現身活動所身穿嘅係Emporio Armani 2025春夏系列吊帶裙，內地女星孟子義亦曾以同款禮服現身時裝周。雖然2人身穿同品牌禮服，但係林明禎嘅禮服嘅deep V位置就加上一層黑色薄紗，低調之餘更係夠曬特別！
撰文：東方新地圖片來源：ig@minchen333、ig@wuhebe、大會提供、微博@孟子義、小紅書圖片資料或影片來源：原文刊於新假期