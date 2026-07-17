林明楨背心熱褲陪姨甥女暢遊科學館 心口驕人數字疑有雙重寓意
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現年36歲「大馬女神」林明禎近日帶同姨甥女前往科學館遊玩，一身灰色緊身背心搭配粉色熱褲的打扮瞬間成為全場焦點。她將當日拍攝的打卡靚相上載至社交平台後，網民的目光卻全被她心口上一個巨大的藍色數字「35」吸引。這個看似平凡的數字意外掀起全網熱烈討論，背後隱藏著令人意想不到的雙重寓意。
林明禎緊身背心現身科學館引發騷動
林明禎當日以一身充滿青春活力的造型亮相科學館，她穿上一件灰色緊身短背心，下半身配搭粉色熱褲以及過膝長襪，完美展現出逆天長腿與驕人身段。雖然她刻意戴上漁夫帽和眼鏡保持低調，但依然難掩星味，在館內各個展區穿梭時依然十分搶眼。她在社交媒體大方分享這輯電力十足的照片後，迅速吸引大批粉絲點讚，不過眾人的焦點很快就從她與姨甥女溫馨互動，轉移到她胸前那個極為搶眼的藍色數字「35」之上。
網民拆解林明禎心口神秘數字雙重寓意
照片曝光後隨即引爆網絡熱話，大批網民化身偵探瘋狂猜測這個巨大數字背後隱藏雙重寓意。起初有人懷疑這是否暗示女神真實年齡，但很快就有忠實粉絲跳出來澄清，指出林明禎雖然外表猶如二十出頭大學生般青春，但實際年齡已經踏入36歲，因此直接推翻了年齡這個說法。既然排除了年齡因素，大眾自然將目光轉向另一個可能性，雖然明禎的官方上圍數據一直是个謎（有傳是34E），但這個緊貼在她心口的「35」，無疑給了大家無盡的想像空間，甚至有網民直言：「呢個數值，睇圖作文都覺得好合理！」
傲人上圍尺寸成謎惹來全網無限遐想
其實林明禎出道以來一直以不科學超辣身材見稱，但官方從未正式公佈過她真實上圍數據，坊間一直盛傳她擁有34E傲人級數。今次她毫不避忌地穿上印有巨大數字的緊身背心，加上衣服剪裁將其豐滿曲線表露無遺，隨即成為各大討論區的熱門話題。大批網民將這個充滿視覺衝擊力的畫面截圖轉發，並在社交平台上留下大量關於其身材數值的具體猜測留言。
資料或影片來源：原文刊於新假期