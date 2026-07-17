林明楨背心熱褲陪姨甥女暢遊科學館 心口驕人數字疑有雙重寓意

現年36歲「大馬女神」林明禎近日帶同姨甥女前往科學館遊玩，一身灰色緊身背心搭配粉色熱褲的打扮瞬間成為全場焦點。她將當日拍攝的打卡靚相上載至社交平台後，網民的目光卻全被她心口上一個巨大的藍色數字「35」吸引。這個看似平凡的數字意外掀起全網熱烈討論，背後隱藏著令人意想不到的雙重寓意。