「翻版林明禎」驕人身材更勝本尊 緊身長裙現身街頭勁吸睛！

「大馬女神」林明禎憑着甜美外表和魔鬼身材吸納大批粉絲，來港發展後火速成為廣告商寵兒，去年更孖着黃子華拍電影《飯戲攻心》成功入屋，人氣急升。不過近日，內地竟出現一位無論美貌、氣質，又或是髮型都與林明禎非常相似的內地網紅，她更有一個地方完勝本尊，瞬間迷倒一眾男士！