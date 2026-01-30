林明禎做茉莉公主邀羅家英拍賀年MV重現經典 晒蛇腰擺動勁吸睛！

女神林明禎與馬來西亞歌手培永昨日（29日）推出賀年新歌MV，竟然邀來資深演員羅家英參與演出！更令人驚喜的是，家英哥在MV中重現其經典角色《大話西遊》唐僧一角，並獻唱改編版《Only You》，瞬間勾起無數網民的集體回憶。而林明禎在MV中化身阿拉丁茉莉公主的性感造型，露出纖腰大跳搖身舞，更被網民大讚「索到癲」！