林明禎做茉莉公主邀羅家英拍賀年MV重現經典 晒蛇腰擺動勁吸睛！

女神林明禎與馬來西亞歌手培永昨日（29日）推出賀年新歌MV，竟然邀來資深演員羅家英參與演出！更令人驚喜的是，家英哥在MV中重現其經典角色《大話西遊》唐僧一角，並獻唱改編版《Only You》，瞬間勾起無數網民的集體回憶。而林明禎在MV中化身阿拉丁茉莉公主的性感造型，露出纖腰大跳搖身舞，更被網民大讚「索到癲」！

林明禎化身茉莉公主露蛇腰勁索

在這首與馬來西亞歌手培永合作的新年歌MV中，林明禎換上多個造型，其中以化身阿拉丁的茉莉公主最為吸睛。她身穿性感服裝露出纖腰，大跳搖身舞的畫面令網民看得目不轉睛。MV最後一眾主演更換上粉黑色系服裝，齊齊大跳群舞，整個製作充滿節日氣氛。歌曲推出僅一小時，便迅速突破100,000觀看次數，可見其受歡迎程度。

羅家英重現唐僧經典角色獻唱Only You

更令人驚喜的是，羅家英在MV中重現其經典角色《大話西遊》「唐僧」一角，並獻唱改編版《Only You》，瞬間將觀眾帶回當年的經典回憶。在MV中，羅家英更被多位美女圍繞，艷福不淺的畫面令網民直呼羨慕。這個跨世代的合作組合，成功將懷舊情懷與現代流行文化完美結合。

拍攝花絮曝光羅家英興致勃勃

林明禎其後在社交平台晒出多張拍攝花絮，除了練舞片段外，更記錄了現場的小趣事。其中一條片段中，林明禎扶着羅家英前行，口中輕聲哼着歌曲副歌，而羅家英亦相當有興致和好唱口，跟住大聲哼出來。在大合照時，羅家英更雙手擺出比心姿勢，可見拍攝過程十分開心愉快。

網民熱烈回應猜測邀請內情

網民紛紛在林明禎的貼文下留言，大讚她表演出色，又驚訝連羅家英都有份出演。有網民留言「索到癲」、「驚喜見到羅家英」、「羅家英MV中仲畀女圍，艷福無邊」、「個個爭住同羅家英合照」等。更有網民推測她是否透過緋聞男友Edan邀請羅家英參與演出。

