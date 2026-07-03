多圖！林明禎闊別8年重返台灣舞台 罕有跳唱首曝初戀創作

馬來西亞女神林明禎昨日（2日）闊別近8年重返台灣花蓮夏戀嘉年華舞台，一身性感Crop top加熱褲登場即引爆全場，更首度公開演唱自己親手創作的新歌。這首新歌背後藏着一段長達8年的初戀故事，而她為了這次演出所付出的準備功夫同樣令人意外。