多圖！林明禎闊別8年重返台灣舞台 罕有跳唱首曝初戀創作
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馬來西亞女神林明禎昨日（2日）闊別近8年重返台灣花蓮夏戀嘉年華舞台，一身性感Crop top加熱褲登場即引爆全場，更首度公開演唱自己親手創作的新歌。這首新歌背後藏着一段長達8年的初戀故事，而她為了這次演出所付出的準備功夫同樣令人意外。
林明禎Crop top熱褲登台罕有又唱又跳炒熱全場
林明禎今次以極為罕見的跳唱形式演出，身穿短版上衣配熱褲大晒超長腿及結實腹肌，獲主持人即場大讚為「真人版娜美」。為了這次久違的舞台表演，她提前數個月密集上表演課及舞蹈課，務求以最佳狀態面對觀眾。現場氣氛隨着她的勁歌熱舞迅速升溫，台下觀眾反應熱烈，尖叫聲此起彼落。
林明禎首度公開自創新歌以8年初戀為藍本
最令粉絲驚喜的是，林明禎選擇在花蓮夏戀嘉年華作為新歌全球首演舞台，而這首歌正是她個人首次創作的作品。她透露歌曲內容取材自真實經歷，描述拍拖時成日想見到對方的心情，並以自己長達8年的初戀作為創作藍本。這段感情經歷首次被她化為音樂公諸於世，誠意十足。
闊別8年重返花蓮舞台背後準備過程曝光
林明禎上一次登上花蓮夏戀嘉年華舞台已是7、8年前的事，今次回歸對她而言意義重大。她坦言為了這場演出投入了大量時間和精力，連續數月接受專業表演訓練及舞蹈課程，務求突破以往較靜態的表演風格。從過去主要以甜美形象示人，到今次大膽挑戰高強度跳唱，林明禎明顯想向外界展示自己作為表演者的全新面貌。
網民讚林明禎身材管理極致封真人版娜美
演出片段及照片在網上流傳後隨即引發熱議，不少網民大讚林明禎身材管理極為出色，「腹肌線條清晰到不像話」、「這個身材比例根本動漫人物」等留言湧現。亦有粉絲對她首次公開自創歌曲感到驚喜，留言表示「等了這麼久終於聽到她自己寫的歌」、「用初戀做題材好有感覺」。部分網民則對她闊別多年重返舞台感到感慨，認為她的努力和誠意值得肯定。
資料或影片來源：原文刊於新假期