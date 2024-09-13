網民鬧爆記者無禮貌令林明禎難堪 高EQ回應獲激讚：答得好得體
疑似經理人嘗試叫停訪問大方表示「沒關係、我繼續講」
星期四活動其中一個焦點，有網友留意到，林明禎接受了兩批傳媒訪問，除了各大電視台及網絡媒體的訪問，在接受文字記者訪問期間，由於記者對林明禎與呂爵安的關係鍥而不捨追問，在場一位疑似女經理人向記者要求「不要再問」，但林明禎就十分溫柔地向經理人表示「沒關係，我繼續講」，不過在記者繼續追問下，林明禎也識趣地表示「明天再講，今天我不是主角，明天再答大家。」皆因在周五原定有一個相機品牌的代言Fan Meeting，相信屆時明禎會再有話題要發表！
網友大讚：佢紅係有原因答得好得體
影片播出後，不少網友大讚女工作人員保護住女神，亦指林明禎回應好得體：「經理人做到嘢」「佢紅係有原因答得好得體」「雖然我不是她的粉絲，但感覺她係真心對粉絲好 垃圾記者唔好咁針對好好嗎？」「林明禎真係勁溫柔，仲要安撫返隔離個姐姐 又甜又有禮貌」「答得真係好好工作人員真係好好，而且明禎仲主動安慰返佢」。
文字重溫：林明禎冧爆回應「明登戀」
林明禎在活動上不停被問到有關Edan的問題。對於Edan在社交平台高調認愛並表示正在展開追求一事，林明禎就回應指Edan有事先通知自己，認為對方的行為很有風度：「他出po前有跟我說一聲，還有跟我說很抱歉，就是造成我的困擾，那我有跟他說其實也還好沒有甚麼，我覺得他會這樣說也是一種風度吧，很gentlemen。」
講明只是朋友關係 向記者求饒：說好的手下留情呢？
當被問到兩人是否透過Jeffrey認識時，林明禎就不斷以笑帶過，更一度拿起咪牌遮面，只二人是在朋友聚會上認識。至於在歐洲食飯一事，林明禎就表示當時二人剛好在歐洲，所以一起簡單吃了一個Brunch。當被問到兩人現時關係，林明禎就指：「現在還是朋友，真的，確實目前為止是朋友的關係。」
記者當然唔放過女神，繼續追問，林明禎不禁引用Edan在馬場的話求饒，春風滿面地講一咗句：「說好的手下留情呢？」
大方評價Edan為人：好Gentelman
記者們繼續問林明禎如何評價Edan為人，林明禎就對對方讚口不絕：「我覺得他一個很Gentlemen、很可愛的男生。」當被問到擇偶條件，林明禎就回應指：「現階段我還是覺得相處舒服才最重要吧，因為我對感情方面還是比較保守，我覺得還是需要一段時間認識了解，才會知道適不適合和不合適，然後才會知道喜不喜歡吧。」當被問到還需要多長時間觀測Edan，林明禎就再次甜笑遮面，指一切順其自然。