網民鬧爆記者無禮貌令林明禎難堪 高EQ回應獲激讚：答得好得體

「大馬女神」林明禎於昨日（12日）在Edan呂爵安公開認愛後首度現身中環活動，明禎全程在場記者「圍攻」之下，依然有求必應，回應緋聞有講有笑。不過唔少網友睇完訪問片後，都不滿在記者咄咄逼人，使女神難堪！

