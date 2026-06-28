林明禎公開放售香閨睡床 原價曝光嚇窒網民 1句介紹惹遐想
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馬來西亞女神林明禎突然宣布告別台北住處，更在社交平台公開放售自己睡過的床褥，原價高得驚人，隨即掀起網民熱議。而她為床褥寫下的一句推銷語，更因充滿想像空間而引發無限遐想。
林明禎搬家被母親下令賣床才准走
林明禎近日在Threads發文透露即將告別台北的家，表示自己住了一年感覺非常舒適，形容這裡是「最多me time的地方」，但任性的她決定要到新地方生活體驗。不過搬家計劃卻遭到母親「攔截」，林明禎透露媽咪不滿她每次搬家都花大錢買傢俱，用沒多久就又搬走，今次下達最後通牒：「這次一定要至少把剛買的新床賣掉才可以讓我繼續流浪。」林明禎唯有乖乖聽話，在社交平台開放留言區讓有興趣的買家查詢。
一句「睡了會旺你一輩子」惹網民遐想
林明禎在賣床貼文中強調這張床「Very的新」，買了不到一年而且因為不常在台北所以「睡沒有幾次」，看似正常的二手交易描述，卻因為她在最後補上一句：「對了，這床睡了會旺你一輩子neh」而瞬間引爆話題。網民紛紛留言表示這句介紹充滿遐想空間，有人打趣說「女神睡過的床當然旺」，亦有人笑言「這是賣床還是賣祝福」，更有粉絲直接表態想買，坦言「林明禎同款睡眠體驗，幾多錢都值」。
床褥原價逾27萬新台幣嚇窒網民
最令網民震驚的是這張床的價格——新台幣277,912元，折合約港幣7萬元。不少網民看到價錢後直呼「嚇窒」，表示一般人買整套傢俱都未必花到這個數目，林明禎單是一張床就花費如此驚人。有網民感嘆「貧窮限制了我的想像」，亦有人計算過即使以二手價出售，這張床的價格依然遠超普通人的預算，質疑「到底邊個會買二手床褥」。不過亦有人認為以林明禎的收入水平而言，這個價位的床褥只是基本配置。
粉絲搶住留言問價掀起熱議
貼文一出隨即引來大量粉絲湧入留言區，不少人表示有興趣購買，但亦有網民質疑「買女神二手床到底是為了睡覺還是收藏」。有留言直接表示「就算唔瞓都要買嚟供奉」，亦有人認真分析指這個價位的床褥質素肯定極高，加上使用次數少，其實相當划算。更有網民將焦點放在林明禎的生活模式上，感嘆她隨心所欲說搬就搬的瀟灑態度，笑言「有錢人的煩惱就是床太新賣唔出」。
圖片來源：Threads截圖、IG@minchen333資料或影片來源：原文刊於新假期