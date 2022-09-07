飯戲攻心｜林明禎謝票轉圈舞粉絲暈浪幾個鐘 黃子華拍心口：唔好睇就回水
林明禎轉圈圈fans「暈浪」兩個鐘
林明禎與導演陳詠燊現身旺角百老匯謝票，明禎穿上白色短袖衫配橙色修腳長裙，露出纖腰相當養眼，她在Instagram上載同一造型的影片，見她活潑地在轉圈的樣子，十分可愛，結果網民睇完之後竟然「不知時日過」，「明明轉得幾秒鐘，但竟然睇足幾個鐘！」
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為演出未能謝票
而昨日62歲生日的子華神，由於正為舞台劇《最後禮物》演出未能跟隊隨優先場謝票，所以昨日（8日）他放出一條約兩分鐘的短片，大叫，「我啲兄弟姊妹去晒謝票，我都要做返少少嘢，我呢招就最犀利㗎！只要你入場睇完話唔好睇，回水！」不過他很快就返轉頭戴頭盔：「所謂『回水』呢，有好多法律嘅含意，回一蚊？回十蚊 ？同埋回H2O都係合法嘅回水。」之後他順勢拉張繼聰落水，指着新衫上的阿聰說：「如果到最後真係要回水，記得搵呢個鬍鬚佬！」
「女友」林明禎滋潤子華
在飯氣攻心中飾演子華女友的林明禎，早前則帶住一籃雪梨到演藝學院探班，除了幫子華潤潤喉，更順手用唔鹹唔淡廣東話向「大佬」示愛：「我知道你演舞台劇好辛苦，所以送你一籃梨潤喉，更希望你知道『我愛梨（你）』。」子華神聽完都呆一呆，回答「我都愛『梨』（你）！」明禎睇完子華演出，表示獲益良多：「首次在香港看舞台劇，而且還是子華哥的，剛剛我還以為自己會聽不明白，但中段開始已經可以跟上節奏，整個表現對我而言是非常的震撼。」
《飯氣攻心》終在中秋上演
由黃子華（子華神）、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎及陳湛文主演，期待已久的賀歲喜劇《飯戲攻心》原本係今年年初上架，但因為受第五波疫情影響，最終在中秋佳節上映。而子華神正忙於出演舞台劇《最後禮物》結果最後也無法陪同一眾「兄弟」謝票，不過在早前，一眾《飯戲攻心》演員齊齊捧場探班兼為子華神打氣，據聞即將會籌備舞台劇。
《飯戲攻心》演員齊撐場 子華神獲頒「最佳大佬」
戲中「二佬」張繼聰帶同太太謝安琪、Stephy、王菀之到場欣賞舞台劇及到後台探班，子華神完成張力十足的舞台劇演出，返回後台與眾人相聚，汪明荃都有前來捧場並在後台偶遇眾人，場面十分熱鬧，大家更一同拍照留念。
《飯戲攻心》團隊就為大佬子華送上花籃、花束以及極具香港特色的小巴路線牌，寫着「最佳大佬」的名牌給子華留念。對於「家人」誠意到場支持，子華表示感激之餘更趁機大讚阿聰及Stephy，他說：「你們新歌MV《叉叉叉Love Song》非常之好。」更講到早前亦有留意到Ivana的宣傳歌 《狠愛狠愛你》MV，大讚出色。
《飯戲攻心》已經有舞台劇版？
《飯戲攻心》的劇情起承轉合充滿舞台感，被問到會否將這電影搬到舞台 ，子華率先爆料回應：「聽聞正在籌辦舞台劇中。」再講到會否原班人馬演出時，非常愛錫大佬的阿聰搶先表示：「我們要看大佬的意願，不過先讓大佬完成今次舞台劇後好好休息一下才決定吧。」眼尖的Stephy就觀察到子華消瘦了，在旁的Ivana即提醒子華: 「一定要多吃飯呀！」子華轉數十分快地笑說：「我真係日日都《飯戲攻心》㗎！」
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