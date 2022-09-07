飯戲攻心｜林明禎謝票轉圈舞粉絲暈浪幾個鐘 黃子華拍心口：唔好睇就回水

原本係今年年初賀歲片的《飯戲攻心》因為疫情關係冇辦法上畫，於是延長到今年中秋節再上映，昨日黃子華在自己的本部專頁更許下回水承諾：「只要你入場睇完話唔好睇，回水！」而有大馬女神之稱的林明禎更到場謝票，上載轉圈圈的舞姿搞到fans暈浪暈足幾個鐘！