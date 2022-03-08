林明禎32歲辣家姐比堅尼大解放 絕對睇唔出係一女之母
猛料家姐嫁大馬富商
「大馬女神」林明禎擁有天使臉孔和魔鬼身材就係人都知，但原來其猛料胞姐林詩枝（Brandy）亦絲毫不比妹妹遜色。32歲的Brandy比明禎大一歲，在馬來西亞選美亞軍出身，現在是集模特兒、演員、歌手於一身的全能藝人，在大馬亦擁有不小的名氣。據知Brandy已經嫁人，老公是大馬林姓富商，身家超過20億港元，非常巴閉。二人婚後育有一女，雖然林詩枝已是人妻人母，但姣好身材絕對零走樣，更不時在IG大派福利！
大晒火辣完美曲線
日前林詩枝在IG上載一輯超少布性感泳衣照及短片，大晒火辣完美曲線，再配上她一身古銅色的健康肌膚，非常吸睛！難怪電到一班網友暴動起哄：「鼻血都噴出來了」、「幫我叫救護車，所有的男人都缺氧」、「辣媽太誇張」、「生完仲可以咁Fit」等。
其實一向注重家庭生活的林詩枝，不時與妹妹林明禎合照，曾以開胸旗袍上陣「姊妹丼」、每年家庭旅行不時泳裝上身，模特兒出身的林詩枝甫士誘人，兩姊妹一向都好屈機，難怪網民每次看到都表示「我全部都要」！
性感旗袍「姊妹丼」賀新年！盡展激凸身材：
大年初一祝賀大家 新年快樂 恭喜發財 一帆風順 萬事如意 最重要是身體健康 平平安安 🍊🍊 愛你們♥️
林詩枝32歲育有一女 模特兒身材Fit到爆！
明禎姐姐林詩枝今年32歲，其實已經育有一女，身材不比妹妹明禎遜色，長髮加甜美樣子，跟妹妹明禎各有特色，網友表示：「姐妹都是女神」！
姐妹絕無介蒂
林明禎家姐林詩枝（Brandy）身材高挑，擁有33D、24、34的完美比例，外型看來比林明禎略顯成熟，標準模特兒身型，仲拍過電影，但係因為成日post自己個妹d相，變相幫咗自己個妹上位，依家仲要紅過自己好多倍，不過兩姐妹絕無任何介蒂，一家人時時外遊去旅行，定時分享合照，早年誕下女兒後，家庭更親密：
驚爆早當媽媽修身成功騙倒粉絲
林詩枝前年悄悄升格當人妻，在IG社群相當活躍的她，當時已擁有超過15萬的粉絲，難得的是產後火速恢復身材，懷孕期間幾乎未被粉絲察覺。林明禎對這個外甥女也是格外竉愛，時常分享一家人的合照！