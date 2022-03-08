林明禎32歲辣家姐比堅尼大解放 絕對睇唔出係一女之母

來自馬來西亞的林明禎樣靚身材正，絕對是不少人心目中的女神，原來其胞姐林詩枝（Brandy）亦不遑多讓。32歲的Brandy雖然已是一女之母，但姣好身材絕對零走樣，日前她就在IG分享火辣比堅尼泳衣照，電到一班網友直呼「鼻血都噴出來」！