林明禎

林明禎32歲辣家姐比堅尼大解放 絕對睇唔出係一女之母

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來自馬來西亞的林明禎樣靚身材正，絕對是不少人心目中的女神，原來其胞姐林詩枝（Brandy）亦不遑多讓。32歲的Brandy雖然已是一女之母，但姣好身材絕對零走樣，日前她就在IG分享火辣比堅尼泳衣照，電到一班網友直呼「鼻血都噴出來」！

猛料家姐嫁大馬富商

「大馬女神」林明禎擁有天使臉孔和魔鬼身材就係人都知，但原來其猛料胞姐林詩枝（Brandy）亦絲毫不比妹妹遜色。32歲的Brandy比明禎大一歲，在馬來西亞選美亞軍出身，現在是集模特兒、演員、歌手於一身的全能藝人，在大馬亦擁有不小的名氣。據知Brandy已經嫁人，老公是大馬林姓富商，身家超過20億港元，非常巴閉。二人婚後育有一女，雖然林詩枝已是人妻人母，但姣好身材絕對零走樣，更不時在IG大派福利！

林明禎 「大馬女神」林明禎擁有天使臉孔和魔鬼身材就係人都知，但原來其猛料胞姐林詩枝Brandy）亦絲毫不比妹妹遜色。
「大馬女神」林明禎擁有天使臉孔和魔鬼身材就係人都知，但原來其猛料胞姐林詩枝（Brandy）亦絲毫不比妹妹遜色。（圖片來源：[email protected]
林明禎 32歲的Brandy在馬來西亞選美亞軍出身。
32歲的Brandy在馬來西亞選美亞軍出身。（圖片來源：[email protected]
林明禎 Brandy已經嫁人，老公是大馬林姓富商，身家超過20億，非常巴閉。
Brandy已經嫁人，老公是大馬林姓富商，身家超過20億，非常巴閉。（圖片來源：[email protected]
林明禎 林詩枝雖然是人妻人母，但姣好身材絕對零走樣。
林詩枝雖然是人妻人母，但姣好身材絕對零走樣。（圖片來源：[email protected]
林明禎 仲不時在IG大派福利。
仲不時在IG大派福利。（圖片來源：[email protected]

大晒火辣完美曲線

日前林詩枝在IG上載一輯超少布性感泳衣照及短片，大晒火辣完美曲線，再配上她一身古銅色的健康肌膚，非常吸睛！難怪電到一班網友暴動起哄：「鼻血都噴出來了」、「幫我叫救護車，所有的男人都缺氧」、「辣媽太誇張」、「生完仲可以咁Fit」等。

林明禎 林詩枝日前在IG上載一輯超少布性感泳衣照，大晒火辣完美曲線。
林詩枝日前在IG上載一輯超少布性感泳衣照，大晒火辣完美曲線。（圖片來源：[email protected]
林明禎 林詩枝擁有一身古銅色的健康肌膚。
林詩枝擁有一身古銅色的健康肌膚。（圖片來源：[email protected]
林明禎 林詩枝亦有拍片留倩影。
林詩枝亦有拍片留倩影。（圖片來源：[email protected]
林明禎 非常吸睛！
非常吸睛！（圖片來源：[email protected]
林明禎 網民留言。
網民留言。（圖片來源：[email protected]
林明禎 網民留言。
網民留言。（圖片來源：[email protected]
林明禎 網民留言。
網民留言。（圖片來源：[email protected]
林明禎 網民留言。
網民留言。（圖片來源：[email protected]

其實一向注重家庭生活的林詩枝，不時與妹妹林明禎合照，曾以開胸旗袍上陣「姊妹丼」、每年家庭旅行不時泳裝上身，模特兒出身的林詩枝甫士誘人，兩姊妹一向都好屈機，難怪網民每次看到都表示「我全部都要」！

性感旗袍「姊妹丼」賀新年！盡展激凸身材：

大年初一祝賀大家 新年快樂 恭喜發財 一帆風順 萬事如意 最重要是身體健康 平平安安 🍊🍊 愛你們♥️

林明禎 兩姐妹在大馬賀歲片《新年泰瘋狂 》都有演出，今次一同上陣同大家拜年。
兩姐妹在大馬賀歲片《新年泰瘋狂 》都有演出，今次一同上陣同大家拜年。
林明禎身高1.59米，大一年的姐姐身高就有 1.68米，一個長髮一個短髮，百貨應百客。
林明禎身高1.59米，大一年的姐姐身高就有 1.68米，一個長髮一個短髮，百貨應百客。
林明禎 網友表示：姐妹都是女神😍😍
網友表示：姐妹都是女神😍😍
林明禎 呢個「𢭃奶」甫士真係盡顯姐妹情深。
呢個「𢭃奶」甫士真係盡顯姐妹情深。
林明禎 二人相差一歲，官方資料顯示身高相距10cm。明禎則以「細細粒」身型更獲粉絲喜愛。
二人相差一歲，官方資料顯示身高相距10cm。明禎則以「細細粒」身型更獲粉絲喜愛。
林明禎 大年初一，明禎又派福利😍
大年初一，明禎又派福利😍

林明禎、林詩枝派福利 性感姐妹家庭照盡展無敵身材

林明禎 最近明禎又要前往台灣工作，臨行接受隔離前，在大馬國慶日與姐姐合照做紀念。
最近明禎又要前往台灣工作，臨行接受隔離前，在大馬國慶日與姐姐合照做紀念。

林詩枝32歲育有一女 模特兒身材Fit到爆！

明禎姐姐林詩枝今年32歲，其實已經育有一女，身材不比妹妹明禎遜色，長髮加甜美樣子，跟妹妹明禎各有特色，網友表示：「姐妹都是女神」！

林明禎 林詩枝 水著
今年明禎31歲生日，兩姐妹水著合照，展現好身材。

姐妹絕無介蒂

林明禎家姐林詩枝（Brandy）身材高挑，擁有33D、24、34的完美比例，外型看來比林明禎略顯成熟，標準模特兒身型，仲拍過電影，但係因為成日post自己個妹d相，變相幫咗自己個妹上位，依家仲要紅過自己好多倍，不過兩姐妹絕無任何介蒂，一家人時時外遊去旅行，定時分享合照，早年誕下女兒後，家庭更親密：

林明禎、林詩枝派福利 性感姐妹家庭照盡展無敵身材 林明禎、林詩枝派福利 性感姐妹家庭照盡展無敵身材

林明禎、林詩枝派福利 性感姐妹家庭照盡展無敵身材

驚爆早當媽媽修身成功騙倒粉絲

林詩枝前年悄悄升格當人妻，在IG社群相當活躍的她，當時已擁有超過15萬的粉絲，難得的是產後火速恢復身材，懷孕期間幾乎未被粉絲察覺。林明禎對這個外甥女也是格外竉愛，時常分享一家人的合照！

林明禎 林詩枝老公是大馬富商，生完孩子後，她就快速回復到苗條身材，女兒也非常可愛。
林詩枝老公是大馬富商，生完孩子後，她就快速回復到苗條身材，女兒也非常可愛。

林明禎、林詩枝派福利 性感姐妹家庭照盡展無敵身材 林明禎、林詩枝派福利 性感姐妹家庭照盡展無敵身材

林明禎

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林明禎、林詩枝派福利 性感姐妹家庭照盡展無敵身材 林明禎、林詩枝派福利 性感姐妹家庭照盡展無敵身材

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林明禎

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林明禎 林詩枝曾經為恐怖片《魕》擔任女主角，及後的續作《魕異》亦有份主演。
林詩枝曾經為恐怖片《魕》擔任女主角，及後的續作《魕異》亦有份主演。（圖片來源：《魕》宣傳海報）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、IGminchen333、《魕》宣傳海報

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