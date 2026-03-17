林明禎陳自瑤撞衫透視旗袍 美好身段大對決 網民一面倒撐呢位

35歲大馬女神林明禎近日身穿火紅色鏤空旗袍出席賽車活動，澎湃上圍配S型蛇腰引起全場注目。不過眼尖網民發現44歲陳自瑤早前曾穿過同款旗袍，兩位女神隔空撞衫引發熱議。雖然兩人身材各有千秋，但網民一面倒認為其中一位憑獨特優勢完勝。