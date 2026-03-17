林明禎陳自瑤撞衫透視旗袍 美好身段大對決 網民一面倒撐呢位
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35歲大馬女神林明禎近日身穿火紅色鏤空旗袍出席賽車活動，澎湃上圍配S型蛇腰引起全場注目。不過眼尖網民發現44歲陳自瑤早前曾穿過同款旗袍，兩位女神隔空撞衫引發熱議。雖然兩人身材各有千秋，但網民一面倒認為其中一位憑獨特優勢完勝。
林明禎火辣旗袍晒34E上圍
林明禎在賽車活動中穿上紅色流蘇緊身旗袍，大晒葫蘆般的34E導彈巨胸，澎湃上圍配上纖腰形成完美S曲線。旗袍的高釵設計讓她一雙修長美腿若隱若現，性感體態一覽無遺，畫面極具視覺衝擊力。這套貼身設計完美展現她凹凸有致的身材比例，再加上流蘇細節增添動感，整體造型相當吸睛。
陳自瑤同款旗袍展現人妻魅力
有網民發現陳自瑤原來曾穿過一模一樣的旗袍，相中她身穿同款設計，貼身剪裁完美展現婀娜多姿的身材。旗袍腰部的薄紗挖空設計更突出她的絕美腰臀比例，散發出成熟嫵媚的女人味。雖然已誕下一女，但陳自瑤的美貌和身材完全沒有走樣，被封為「最索人妻」的稱號實至名歸。
網民一面倒撐陳自瑤人妻韻味
兩位女神隔空正面交鋒引發網民熱烈討論，雖然大家都肯定兩人的時尚演繹和顏值，但在身材比較上網民普遍認為陳自瑤更勝一籌。不少人留言表示「林明禎今次對手太強啦」、「Yoyo身材真係冇得輸」、「人妻正好多」和「呢套真係要投比Yoyo」。網民指出雖然兩人身材各有優點，但認為陳自瑤的人妻韻味更能突顯這件強調女人味的性感旗袍，成熟魅力完勝青春活力。
圖片來源：IG相片資料或影片來源：原文刊於新假期